Đêm 22/11, cú đúp của Simon Escobar giúp U17 Argentina giải tỏa áp lực khi thắng U17 Mozambique với tỷ số 2-1 ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026.

Highlights U17 Argentina 2-1 U17 Mozambique Tối 22/11, U17 Argentina đánh bại U17 Mozambique tại lượt trận thứ hai bảng C U17 World Cup 2026.

Bước vào trận gặp Mozambique, U17 Argentina chịu sức ép không nhỏ sau màn ra quân đáng thất vọng. Thất bại 0-2 trước U17 Australia khiến đội bóng trẻ xứ tango không còn cơ hội cho những sai lầm. Một kết quả bất lợi nữa có thể đẩy họ vào tình thế khó khăn trong cuộc đua giành quyền đi tiếp.

Bởi vậy, các cầu thủ Argentina nhập cuộc với quyết tâm cao và nhanh chóng tạo ra khác biệt. Ngay phút thứ 5, Simon Escobar đã lên tiếng bằng pha lập công mở tỷ số, giúp đội bóng Nam Mỹ giải tỏa tâm lý và có được lợi thế quan trọng.

Bàn thắng sớm càng tiếp thêm sự tự tin cho Argentina. Họ tiếp tục duy trì sức ép và không ngừng tìm kiếm cơ hội gia tăng cách biệt. Nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 32 khi Escobar một lần nữa đưa bóng vào lưới Mozambique, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-0.

U17 Argentina có chiến thắng đầu tiên ở World Cup.

Tưởng như Argentina sẽ hoàn toàn chủ động kiểm soát thế trận, nhưng Mozambique bất ngờ vùng lên. Phút 45+1, Alirio Cuna ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2, thắp lại hy vọng cho đại diện châu Phi và khiến những phút còn lại của trận đấu trở nên khó lường.

Sau giờ nghỉ, Mozambique đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Trong khi đó, Argentina chủ động chơi chắc chắn, ưu tiên bảo vệ thành quả. Dù không thể ghi thêm bàn thắng, đội bóng Nam Mỹ vẫn đứng vững trước sức ép của đối thủ để bảo toàn chiến thắng 2-1.

3 điểm đầu tiên tại giải đấu có ý nghĩa quan trọng với U17 Argentina, đặc biệt sau cú vấp trước Australia. Với kết quả này, Argentina có 3 điểm và tạm đứng thứ ba bảng C, bằng điểm Mozambique nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại (-1 so với +3).