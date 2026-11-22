Tối 22/11, U17 Hàn Quốc giành chiến thắng đậm trước U17 New Caledonia với tỷ số 6-0 thuộc lượt trận thứ hai bảng B VCK U17 World Cup 2026.

U17 Hàn Quốc quá mạnh so với U17 New Caledonia.

Trận đấu chứng kiến màn áp đảo toàn diện của đại diện châu Á. Ngay phút thứ 5, Park Jooho tận dụng đường căng ngang của Lim Jiseong để mở tỷ số. Bàn thắng sớm giúp U17 Hàn Quốc càng chơi càng tự tin, trong khi hàng phòng ngự New Caledonia liên tục bộc lộ những khoảng trống.

Đến phút 15, Kim Jiwoo nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp với Ahn Sunhyun. Chỉ 6 phút sau, tiền đạo mang áo số 9 tiếp tục trừng phạt sai lầm của đối phương, hoàn tất cú đúp và đưa U17 Hàn Quốc dẫn trước 3-0.

Thế trận gần như an bài ngay trong hiệp một. Phút 25, Ahn Sunhyun ghi bàn thứ tư bằng cú sút quyết đoán ở góc hẹp. Hai phút sau, Han Seungmin tung cú dứt điểm chìm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 5-0. U17 New Caledonia hoàn toàn bất lực trước sức ép liên tục từ đối thủ.

Sau giờ nghỉ, U17 Hàn Quốc không còn đẩy cao tốc độ như trong hiệp một nhưng vẫn duy trì quyền kiểm soát thế trận. Phút 53, Kim Jiwoo kết thúc một pha phối hợp đẹp mắt bằng bàn thắng thứ sáu, đồng thời hoàn tất cú hat-trick cho bản thân.

Đội bóng châu Á thậm chí có cơ hội gia tăng cách biệt ở phút 63 khi được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, Ahn Sunhyun không thể đánh bại thủ môn Sylvain Ipeze trên chấm 11 m. Trong những phút còn lại, U17 Hàn Quốc tiếp tục tạo ra một số cơ hội nhưng không có thêm bàn thắng.

Chiến thắng 6-0 giúp U17 Hàn Quốc giành vé vào vòng knock-out bởi U17 New Caledonia và U17 Uganda không còn khả năng bắt kịp đại diện châu Á về điểm số. Ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 25/11, U17 Hàn Quốc chạm trán U17 Ecuado để xác định ngôi đầu bảng.

Thứ hạng bảng B sau hai lượt trận.