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Bruno Fernandes không hài lòng với trọng tài. Ảnh: Reuters.
"Có quá nhiều trọng tài trên sân và quá nhiều người ở phòng VAR, mất rất nhiều thời gian quan sát nhưng lại mắc một sai lầm làm xoay chuyển trận đấu như vậy. Chúng tôi thủng lưới từ quả đá phạt không phải vì họ, nhưng quyết định đó đã thay đổi hoàn toàn cục diện", ngôi sao mang áo số 8 phân tích thêm.
Thất bại cay đắng tại Anfield khiến màn ra mắt của huấn luyện viên Mauricio Pochettino không được như mong đợi. Đội chủ sân Old Trafford giờ đây sẽ hướng sự chú ý sang cuộc chạm trán Sporting Lisbon ở lượt trận thứ năm vòng phân hạng Champions League, diễn ra vào ngày 26/11.
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Môn thể thao yêu thích của cố Giáo hoàng Francis
Trong Hy vọng, người đứng đầu Vatican chia sẻ tình yêu với môn thể thao vua và lý do ông xem đó là một hình mẫu sống. Đó là nơi con người không thi đấu đơn độc, mà học cách cống hiến, hy sinh, hợp tác và kết nối thực sự - điều ngày càng hiếm trong một xã hội đầy ảo hóa và cô lập như hiện nay.