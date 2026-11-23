Bruno Fernandes chỉ trích trọng tài và VAR sau tấm thẻ đỏ sớm của Leny Yoro trong thất bại 0-4 của MU trước Liverpool tại vòng 11 Premier League.

Highlights Liverpool 4-0 Manchester United Rạng sáng 23/11, Liverpool đánh bại Manchester United với tỷ số 4-0 tại vòng 11 Premier League 2026/27.

Chia sẻ trên BBC Sport sau trận thua cách biệt , tiền vệ người Bồ Đào Nha bày tỏ sự không hài lòng với công tác trọng tài và cho rằng Yoro không đáng phải nhận thẻ đỏ. Tấm thẻ đỏ sớm khiến "Quỷ đỏ" trả giá đắt khi để thua một cách dễ dàng, khép lại vòng đấu ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng Premier League.

"Tình huống hôm nay cần được xem xét lại. Chúng tôi đã có quá nhiều cuộc họp với các trọng tài để chuyện này không xảy ra với mình thêm lần nào nữa. Ở trận gặp Chelsea trước đó, trọng tài có thể rút thẻ đỏ và có lẽ đó cũng là thẻ vàng thứ hai", anh nói.

Bruno Fernandes không hài lòng với trọng tài. Ảnh: Reuters.

"Có quá nhiều trọng tài trên sân và quá nhiều người ở phòng VAR, mất rất nhiều thời gian quan sát nhưng lại mắc một sai lầm làm xoay chuyển trận đấu như vậy. Chúng tôi thủng lưới từ quả đá phạt không phải vì họ, nhưng quyết định đó đã thay đổi hoàn toàn cục diện", ngôi sao mang áo số 8 phân tích thêm.

Thất bại cay đắng tại Anfield khiến màn ra mắt của huấn luyện viên Mauricio Pochettino không được như mong đợi. Đội chủ sân Old Trafford giờ đây sẽ hướng sự chú ý sang cuộc chạm trán Sporting Lisbon ở lượt trận thứ năm vòng phân hạng Champions League, diễn ra vào ngày 26/11.

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