Rạng sáng 23/11, AC Milan có màn trình diễn bùng nổ khi đè bẹp Frosinone với tỷ số 5-1 trên sân San Siro thuộc vòng 12 Serie A.

Amorim cùng học trò có chiến thắng tưng bừng.

Trở lại sau quãng nghỉ FIFA Days, Milan nhanh chóng áp đặt thế trận và khiến đối thủ choáng váng. Ngay phút thứ 4, đội chủ nhà vượt lên dẫn trước nhờ sai lầm của Gabriele Calvani. Trong nỗ lực ngăn đường chuyền của Adrien Rabiot hướng đến Christian Pulisic, hậu vệ Frosinone vô tình đưa bóng vào lưới nhà.

Sức ép liên tục của Milan tiếp tục được cụ thể hóa ở phút 19. Rabiot phối hợp với Diego Moreira trước khi căng ngang thuận lợi để Goncalo Ramos dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt.

Tuy nhiên, Frosinone không dễ dàng đầu hàng. Phút 25, Yunus Musah xử lý thiếu an toàn trong vùng cấm, tạo cơ hội để Patrizio Masini chớp thời cơ ghi bàn, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Bàn thắng giúp đội khách lấy lại hy vọng và khiến Milan phải bước vào giờ nghỉ bằng lợi thế mong manh.

Sang hiệp hai, HLV Amorim đưa Ardon Jashari vào sân và sự điều chỉnh này lập tức phát huy hiệu quả. Phút 48, tiền vệ người Thụy Sĩ nhận đường chuyền của Rabiot, đột phá xuống hành lang trái rồi tung cú sút quyết đoán từ góc hẹp thành bàn.

Đến phút 60, Alphadjo Cisse tiếp tục khiến khán đài San Siro bùng nổ với pha dứt điểm gọn gàng sau tình huống phản công sắc bén, nâng tỷ số lên 4-1. Tám phút sau, Christian Pulisic tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ Frosinone, thoát xuống rồi thực hiện cú bấm bóng tinh tế qua đầu thủ môn Palmisani, ấn định chiến thắng 5-1.

Đây là lần đầu tiên Milan ghi được 5 bàn trong một trận đấu dưới thời Amorim. Chiến thắng cũng đánh dấu trận thắng thứ ba liên tiếp của đội bóng áo sọc đỏ đen tại Serie A. Với 27 điểm, Milan vươn lên vị trí thứ tư để nuôi hy vọng tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu.