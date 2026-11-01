Amorim muốn kéo học trò MU về AC Milan

AC Milan sẵn sàng chi khoảng 50 triệu euro để giúp Ruben Amorim tái hợp người học trò cũ ở Manchester United.

Truyền thông Italy loan tin Amorim muốn tái hợp Yoro tại AC Milan. Ảnh: Reuters.

Theo Calciomercato, AC Milan đang quan tâm đến Leny Yoro sau thời gian bổ nhiệm Ruben Amorim làm HLV trưởng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng làm việc với trung vệ này tại Manchester United và đánh giá cao năng lực của anh. Mức giá khoảng 50 triệu euro được cho là con số đội chủ sân Old Trafford yêu cầu.

Yoro gia nhập MU từ Lille vào năm 2024 với phí chuyển nhượng 62 triệu euro. Tuy nhiên, cầu thủ 20 tuổi chưa đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng. Kể từ khi Michael Carrick chuyển sang sử dụng hàng thủ 4 người, vị trí của anh không còn được đảm bảo.

Theo SempreMilan, Amorim tin rằng Yoro phù hợp với hệ thống của mình. Việc anh thường xuyên bị bố trí đá hậu vệ phải khiến trung vệ người Pháp khó phát huy sở trường. Amorim tin rằng Yoro phù hợp với hệ thống của mình. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ưu tiên những hậu vệ có khả năng triển khai bóng tốt và sẵn sàng dâng cao. Nếu chuyển đến Milan, Yoro có thể trở lại vị trí trung vệ sở trường thay vì phải đá lệch cánh như tại MU.

Thương vụ còn có sự hậu thuẫn từ Jorge Mendes. Người đại diện của Yoro có quan hệ tốt với đội bóng Italy và từng tham gia nhiều thương vụ tại đây. Milan cũng không thiếu tiềm lực tài chính sau những khoản đầu tư lớn trên thị trường chuyển nhượng. Thời điểm chuyển nhượng vẫn chưa được tiết lộ cụ thể. Football365 đề cập khả năng Milan hành động ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027, trong khi Calciomercato nghiêng về khả năng vào mùa hè sang năm.

Với Yoro, việc ra đi có thể giúp anh tìm lại vị trí đá chính và nuôi hy vọng cạnh tranh suất ở tuyển Pháp. Trung vệ 20 tuổi từng đá chính trong trận ra mắt đội tuyển trước Bỉ khi Pháp thắng 4-1 hôm 5/10.

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