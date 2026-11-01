Các đại gia Trung Đông ồ ạt tiếp cận MU

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MU có thể đổi chủ trong tương lai? Ảnh: Reuters.
Theo nhà báo Ben Jacobs, MU đã nhận được hàng loạt liên hệ thăm dò từ các nhà đầu tư tiềm năng tại Saudi Arabia, Bahrain và UAE trong suốt 12 tháng qua. Dù sự quan tâm này không đến từ Hoàng thân Sheikh Jassim, dòng tiền vùng Vịnh vẫn đang âm thầm dòm ngó đội chủ sân Old Trafford.
Trên sân cỏ, đội chủ sân Old Trafford vừa nối dài chuỗi trận không thắng trên mọi đấu trường lên con số 9, sau khi để thua Chelsea với tỷ số 0-2 ở vòng 9 Premier League.
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Năm huy hoàng của Quỷ đỏ Manchester
1999 - Manchester United: Cú ăn ba và tất cả là bản ghi ký ức sống động về mùa giải lịch sử của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Nhà báo Matt Dickinson tái hiện hành trình chinh phục ba danh hiệu lớn của MU trong cùng một mùa giải, đồng thời phác họa hình ảnh Sir Alex Ferguson như một nhà kiến thiết vĩ đại, người đã định hình văn hóa chiến thắng và truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ.