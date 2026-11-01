Tottenham 'cứu' MU

Rạng sáng 1/11, Tottenham đánh bại Crystal Palace 2-0 ở vòng 9 Premier League.

Chỉ cần Crystal Palace có điểm, Manchester United sẽ bị đẩy vào nhóm 3 đội xuống hạng. Tuy nhiên, Tottenham đã ngăn điều này xảy ra. Đoàn quân của HLV Roberto De Zerbi đánh bại 10 người của đội khách, qua đó nhảy vọt từ vị trí thứ 14 lên thứ 8. Sau khởi đầu chật vật hồi đầu mùa, "Gà trống" chỉ còn cách vị trí có vé dự cúp châu Âu đúng 3 điểm.

Trong khi đó, "Đại bàng xanh" đứng thứ 18 với cùng 7 điểm như MU nhưng xếp sau do kém hiệu số. Với màn trình diễn nghèo nàn kéo dài, viễn cảnh "Quỷ đỏ" bị cuốn vào cuộc chiến trụ hạng ở những vòng tới hoàn toàn có thể xảy ra.

Tottenham lấy lại phong độ.

Bước ngoặt trận đấu đến từ rất sớm khi đội khách mất người, tạo điều kiện để Spurs kiểm soát hoàn toàn thế trận. Phút 13, Jean-Philippe Mateta nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm bằng gầm giày với Micky van de Ven. Trọng tài đưa ra quyết định sau khi tham khảo VAR, khiến Crystal Palace phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại. Tottenham nhanh chóng tận dụng lợi thế khi Archie Gray đánh đầu ghi bàn mở tỷ số từ quả phạt góc của Mohammed Kudus.

Đội chủ nhà tiếp tục áp đảo nhưng chưa thể gia tăng cách biệt trước giờ nghỉ. Dominic Solanke bỏ lỡ cơ hội bằng pha đánh đầu vọt xà, trong khi thủ môn Dean Henderson liên tục phải làm việc để ngăn những pha dứt điểm của Tottenham.

HLV De Zerbi cùng học trò thắng 3 trận liên tiếp.

Sang hiệp hai, sức ép của Spurs vẫn được duy trì. Solanke, Pedro Porro và Mathys Tel lần lượt có cơ hội nhưng chưa thể đánh bại Henderson. Crystal Palace cũng có một vài tình huống phản công đáng chú ý, song Dwight McNeil không thể tận dụng thành công.

Phút 79, Tottenham cuối cùng cũng có bàn thắng thứ hai. Van Hecke đánh đầu cận thành sau tình huống không chiến trước đó, đưa bóng vào lưới và gần như định đoạt trận đấu. Kudus sau đó bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số, còn Henderson tiếp tục cản phá cú sút của Dejan Kulusevski trong những phút cuối.

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