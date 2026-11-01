3 cầu thủ MU khiến cổ động viên nổi giận

Nhiều cầu thủ MU trở thành tâm điểm chỉ trích sau thất bại 0-2 trước Chelsea tại vòng 9 Premier League hôm qua (31/10).

Các hậu vệ MU bị chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, đoạn video ghi lại bàn mở tỷ số của Morgan Rogers ở phút 50 từ góc máy gắn trên người trọng tài vừa xuất hiện, phơi bày hàng loạt sai lầm khó hiểu của các cầu thủ MU.

Tình huống diễn ra sau khi Romeo Lavia giành được bóng ở khu vực giữa sân và nhanh chóng chuyền cho Rogers. Tiền vệ công Chelsea lập tức tăng tốc, dẫn bóng từ gần giữa sân, vượt qua sự truy cản của hàng phòng ngự MU trước khi thực hiện cú lốp bóng tinh tế qua đầu thủ môn Senne Lammens.

Đoạn video từ góc quay trọng tài cho thấy cặp trung vệ Lisandro Martinez và Harry Maguire đã không theo nổi tốc độ dẫn bóng của Rogers, giúp tân binh của Chelsea thoải mái đối đầu Lammens và ghi bàn.

Rogers dễ dàng vượt qua hai trung vệ MU. Ảnh: Reuters.

Đặc biệt, tiền vệ Andrey Santos cùng trở thành nhân vật gây tranh cãi trên mạng xã hội. Hình ảnh từ góc quay mới cho thấy cầu thủ người Brazil thực hiện một pha xoạc bóng nhằm ngăn cản Rogers nhưng lại trượt mục tiêu khá xa. Động tác này khiến Santos mất khả năng hỗ trợ phòng ngự, tạo thêm khoảng trống để đối phương tiếp tục tiến về phía khung thành.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ MU. Một cổ động viên mỉa mai tình huống xoạc bóng của Santos là hài hước. "MU phòng ngự như một kẻ học việc", một CĐV khác viết. Tài khoản khác bình luận: "Chưa bao giờ hàng thủ của MU tan nát thế này".

Không chỉ ba cầu thủ kể trên, nhiều cầu thủ khác của "Quỷ đỏ" cũng phải nhận chỉ trích. Một cổ động viên nhận xét góc quay trọng tài phơi bày hình ảnh đáng thất vọng khi nhiều cầu thủ áo đỏ gần như đứng nhìn Rogers thoải mái ghi bàn.

Thất bại trước Chelsea phơi bày những vấn đề đáng lo ngại trong hệ thống phòng ngự của MU. Đáng chú ý, những sai lầm cá nhân liên tiếp đang khiến áp lực dành cho HLV Michael Carrick ngày càng lớn.

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