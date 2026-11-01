Amorim khiến Inter đứt mạch bất bại

AC Milan đánh bại Inter Milan với tỷ số 3-1 trong trận derby thuộc khuôn khổ vòng 10 Serie A rạng sáng 1/11.

AC Milan thắng thuyết phục ở derby. Ảnh: Reuters.

Sau thất bại trước Bologna hồi giữa tuần, HLV Ruben Amorim quyết định thực hiện tới sáu sự thay đổi trong đội hình xuất phát của AC Milan. Sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả khi đội chủ sân San Siro có bàn mở tỷ số ngay phút thứ tư.

Diego Moreira tạo ra khoảng trống bên cánh trước khi thực hiện đường tạt bóng chính xác để Christian Pulisic đánh đầu tung lưới Inter. Đây đã là pha lập công thứ tư của tiền đạo người Mỹ trong những trận derby thành Milan.

Chưa kịp ổn định đội hình, Inter tiếp tục nhận bàn thua thứ hai. Phút thứ 10, từ quả phạt góc của Moreira, Adrien Rabiot thực hiện cú chạm bóng tinh tế, đưa bóng đập cột dọc rồi đi vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho Milan.

Bị dẫn trước hai bàn, Inter buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực của "Nerazzurri" được đền đáp ở phút 22. Từ tình huống phạt góc của Hakan Calhanoglu, Manuel Akanji chạm bóng tạo điều kiện để Alessandro Bastoni dứt điểm thành công, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

Milan và Inter giằng co quyết liệt. Ảnh: Reuters.

Bàn thắng giúp Inter thi đấu hưng phấn hơn. Calhanoglu liên tiếp thử thách thủ môn Mike Maignan bằng những cú sút và tình huống cố định nguy hiểm. Andy Diouf cũng có cơ hội ghi bàn nhưng không thể đánh bại người gác đền bên phía Milan. Đáng chú ý, Maignan còn xuất sắc cản phá cú dứt điểm của Djed Spence, giúp đội nhà bảo toàn lợi thế.

Ngay trước khi hiệp một khép lại, Moreira tiếp tục khiến hàng phòng ngự Inter khốn đốn. Cầu thủ này thực hiện cú đá phạt đưa bóng vượt khỏi tầm với của thủ môn Josep Martinez, tái lập cách biệt hai bàn cho Milan.

Sang hiệp hai, Inter nỗ lực tìm kiếm bàn thắng để nuôi hy vọng lội ngược dòng. Tuy nhiên, hàng công đội khách liên tục bỏ lỡ cơ hội, trong khi những pha phòng ngự quyết liệt của Milan khiến Barella cùng các đồng đội bất lực.

Kịch tính xuất hiện ở cuối trận khi trọng tài ban đầu cho Inter hưởng phạt đền. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, quyết định được hủy bỏ bởi bóng chỉ chạm phần thân của Mario Gila thay vì cánh tay.

Chiến thắng 3-1 giúp AC Milan có màn đáp trả hoàn hảo sau thất bại đầu tiên của Amorim tại Serie A. "Rossoneri" hiện chỉ còn kém Inter bốn điểm. Trong khi đó, thất bại đầu tiên tại giải đấu mùa này khiến "Nerazzurri" đối mặt nguy cơ mất ngôi đầu nếu Lazio đánh bại Cagliari.

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