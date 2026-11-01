Sao Nhật Bản khiến Aston Villa mất điểm cay đắng

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Aston Villa chia điểm đáng tiếc với Fulham. Ảnh: Reuters.
Không chỉ ném đi lợi thế từ quả phạt đền hỏng ăn của John McGinn, sai lầm phản lưới nhà ngớ ngẩn của thủ thành Zion Suzuki biến nỗ lực dồn ép của thầy trò Unai Emery thành con số không.
Kết quả hòa 1-1 khiến thầy trò Emery tạm thời rơi xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Premier League. Aston Villa giờ đây sẽ hướng đến cuộc đối đầu Barcelona ở lượt trận thứ tư vòng phân hạng Champions League vào ngày 4/11.
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Năm huy hoàng của Quỷ đỏ Manchester
1999 - Manchester United: Cú ăn ba và tất cả là bản ghi ký ức sống động về mùa giải lịch sử của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Nhà báo Matt Dickinson tái hiện hành trình chinh phục ba danh hiệu lớn của MU trong cùng một mùa giải, đồng thời phác họa hình ảnh Sir Alex Ferguson như một nhà kiến thiết vĩ đại, người đã định hình văn hóa chiến thắng và truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ.