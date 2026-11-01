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Thể thao

Sao Nhật Bản khiến Aston Villa mất điểm cay đắng

  • Chủ nhật, 1/11/2026 05:51 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Rạng sáng 1/11, Aston Villa bất ngờ bị Fulham cầm hòa với tỷ số 1-1 trên sân nhà ở vòng 9 Premier League.

Aston Villa chia điểm đáng tiếc với Fulham. Ảnh: Reuters.

Không chỉ ném đi lợi thế từ quả phạt đền hỏng ăn của John McGinn, sai lầm phản lưới nhà ngớ ngẩn của thủ thành Zion Suzuki biến nỗ lực dồn ép của thầy trò Unai Emery thành con số không.

Ngay phút 15, chủ nhà có cơ hội mười mươi để mở tỷ số khi VAR can thiệp, xác định Sander Berge để bóng chạm tay trong vùng cấm sau quả phạt góc của Leon Goretzka. Dẫu vậy, đội trưởng John McGinn lại sút phạt đền dội xà ngang.

Đến phút 39, tận dụng sai lầm từ Timothy Castagne, Johan Manzambi chuyền bóng thuận lợi để Nicolas Jackson phô diễn kỹ thuật, vượt qua hai hậu vệ Fulham rồi dứt điểm hạ gục Bernd Leno. Đây đã là bàn thắng thứ 8 sau 10 trận gần nhất của tiền đạo người Senegal.

Tuy nhiên, mọi lợi thế đã sụp đổ sau bước ngoặt ở phút 65. Dù có nhiều pha cản phá xuất sắc trước đó, thủ thành Suzuki lại mắc lỗi sơ đẳng khi để quả đá phạt góc của Alex Iwobi lọt qua tay và bay thẳng vào lưới nhà.

Trong những phút cuối, trung vệ Pau Torres liên tục đánh đầu chệch khung thành ở cự ly gần, khiến Aston Villa phải chấp nhận chia điểm trước Fulham trong sự thất vọng.

Kết quả hòa 1-1 khiến thầy trò Emery tạm thời rơi xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Premier League. Aston Villa giờ đây sẽ hướng đến cuộc đối đầu Barcelona ở lượt trận thứ tư vòng phân hạng Champions League vào ngày 4/11.

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