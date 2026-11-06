Amorim tiếc nuối khi Ronaldo chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha

HLV Ruben Amorim cho rằng Cristiano Ronaldo không nên khép lại sự nghiệp quốc tế trong hoàn cảnh đầy tranh cãi, sau khi siêu sao 41 tuổi quyết định chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo khiến Amorim tiếc nuối.

Thông tin Ronaldo giã từ tuyển quốc gia được công bố ngày 5/11, khép lại một trong những chương huy hoàng nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, quyết định không diễn ra trong bầu không khí trọn vẹn khi mối quan hệ giữa tiền đạo Al Nassr và HLV Jorge Jesus đổ vỡ nghiêm trọng thời gian gần đây.

Chứng kiến điều đó, HLV Ruben Amorim thừa nhận: "Đây không phải là cách tốt nhất để kết thúc sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia. Nhưng những gì Ronaldo đã làm cho đất nước chúng tôi thì tất cả đều hiểu rõ".

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh tầm ảnh hưởng vượt xa sân cỏ của CR7. Theo ông, Ronaldo chính là một trong những gương mặt giúp đưa hình ảnh đất nước Bồ Đào Nha đến gần hơn với người hâm mộ trên toàn thế giới.

"Cả thế giới đều biết đến Ronaldo. Bóng đá là một cánh cửa, và rất nhiều người biết đến Bồ Đào Nha thông qua cậu ấy. Ronaldo từng sát cánh với nhiều cầu thủ xuất sắc. Ngay cả khi giải nghệ, cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục đóng góp cho đất nước ngoài sân cỏ", Amorim nói thêm.

Ronaldo khép lại sự nghiệp quốc tế với 146 bàn thắng sau 234 lần ra sân. Anh là nhân tố quan trọng giúp Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016 và hai lần đăng quang UEFA Nations League. Dù vậy, những tranh cãi cuối sự nghiệp khiến không ít ý kiến cho rằng CR7 đã chờ đợi quá lâu mới đưa ra quyết định chia tay đội tuyển.

Trước đó, Ronaldo được cho là rời trại tập trung của đội tuyển sau bất đồng với HLV Jorge Jesus, liên quan đến trận đấu gặp Đan Mạch. Vụ việc khiến Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) áp dụng án đình chỉ 30 ngày đối với tiền đạo 41 tuổi, ngay trước thời điểm anh tuyên bố giải nghệ.

FPF hiện muốn tổ chức một buổi tri ân xứng đáng để Ronaldo không phải khép lại hành trình huyền thoại trong bầu không khí nặng nề.