Bóng đá châu Á khép lại vòng bảng U17 World Cup 2026 tương đối thành công khi 7/9 đại diện giành vé đi tiếp.

U17 Việt Nam có kỳ World Cup đầy nỗ lực. Ảnh: VFF.

U17 Nhật Bản tạo dấu ấn mạnh mẽ ở lượt trận cuối với màn vùi dập Honduras 7-0. Chiến thắng này giúp đội bóng xứ mặt trời mọc cán đích ở vị trí thứ ba bảng L, đồng thời giành suất vào vòng 32 đội nhờ nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Trong khi đó, U17 Hàn Quốc là đại diện gây ấn tượng nhất châu Á. Đội bóng trẻ xứ kim chi toàn thắng cả 3 trận trước Uganda, Ecuador và New Caledonia, ghi 12 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Thành tích hoàn hảo ấy giúp Hàn Quốc khẳng định vị thế tại giải đấu.

5 đội tuyển châu Á còn lại giành quyền đi tiếp gồm Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc, Tajikistan và Uzbekistan. Đáng chú ý, Trung Quốc và Tajikistan đều vượt qua vòng bảng nhờ nằm trong nhóm đội đứng thứ ba có thành tích tốt.

Ở chiều ngược lại, U17 Việt Nam và U17 Qatar phải nói lời chia tay giải đấu. Cả hai đều kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba nhưng không đủ điểm số và hiệu số để lọt vào nhóm 8 đội hạng ba xuất sắc. U17 Qatar gây thất vọng khi không thể tận dụng lợi thế sân nhà. Đội bóng Tây Á chỉ giành được 3 điểm, có hiệu số bàn thắng bại -3 và đành dừng cuộc chơi.

Với U17 Việt Nam, hành trình tại giải khép lại sau một trận hòa và hai thất bại. Thầy trò HLV Cristiano Roland giành được 1 điểm với trận hòa đáng chú ý 3-3 trước New Zealand, nhưng không thể vượt qua Bỉ và Mali.

Như vậy, 7/9 đại diện châu Á giành vé vào vòng knock-out, trong khi hai đội bị loại đều tránh được vị trí cuối bảng. Đây là điểm nhấn đáng chú ý về sự hiện diện của bóng đá châu Á tại giải đấu năm nay.

Highlights U17 Việt Nam 0-2 U17 Mali Tối 26/11, đội tuyển U17 Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước U17 Mali tại lượt trận cuối bảng G U17 World Cup 2026.

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