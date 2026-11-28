Ở Ngoại hạng Anh, MU nằm trong nhóm hai đội tệ nhất Ngoại hạng Anh về số cơ hội lớn phải đối mặt và chỉ số bàn thua kỳ vọng (xGA). Hiệu số bàn thắng kỳ vọng của họ cũng tệ thứ sáu giải đấu. Đặc biệt, MU là một trong hai đội bóng thuộc bốn hạng đấu cao nhất nước Anh chưa giữ sạch lưới trận nào, bên cạnh Ipswich Town.