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Thể thao

Lý do Ronaldo chia tay tuyển Bồ Đào Nha

  • Thứ năm, 5/11/2026 19:19 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Việc không còn được đảm bảo vị trí đá chính, cùng những bất đồng về vai trò trong đội bóng được xem là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định gây bất ngờ của Cristiano Ronaldo.

Ronaldo quyết định từ giã đội tuyển.

Theo The Athletic, bước ngoặt xảy ra trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia hồi tháng 10/2026. Ronaldo không có tên trong đội hình xuất phát ở trận đấu tại Nations League gặp Đan Mạch. Không hài lòng với quyết định này, tiền đạo kỳ cựu đột ngột rời khỏi đại bản doanh của tuyển Bồ Đào Nha.

Sự việc nhanh chóng đẩy những căng thẳng âm ỉ giữa Ronaldo và ban huấn luyện lên đỉnh điểm. BBC tiết lộ CR7 cảm thấy ban huấn luyện không thực hiện những lời hứa trước đó liên quan đến cách sử dụng anh cũng như vai trò của mình trong đội hình dưới thời HLV Jorge Jesus.

Với một cầu thủ dành gần hai thập kỷ cống hiến cho tuyển quốc gia, việc phải chấp nhận vị trí dự bị rõ ràng không dễ dàng. Ronaldo vẫn muốn duy trì tầm ảnh hưởng và đóng góp trên sân, nhưng những thay đổi trong cách vận hành khiến anh không còn cảm nhận được vị thế như trước.

Trong video thông báo quyết định trên Instagram, Ronaldo lựa chọn cách diễn đạt nhẹ nhàng khi nhấn mạnh rằng đã đến lúc nhường lại sân khấu cho thế hệ kế tiếp. Tuy nhiên, đằng sau lời chia tay được chuẩn bị kỹ lưỡng là những bất đồng chưa thể giải quyết với ban huấn luyện.

Ở tuổi 41, Ronaldo hiểu rằng thời gian thi đấu đỉnh cao không còn nhiều. Dù vậy, việc chia tay đội tuyển trong bối cảnh xuất hiện những rạn nứt nội bộ khiến quyết định này không đơn thuần là câu chuyện tuổi tác hay sự chuyển giao thế hệ.

Trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế 23 năm lẫy lừng với kỷ lục 234 trận ra sân và 146 bàn thắng. Về danh hiệu tập thể, anh giành chức vô địch EURO 2016 và UEFA Nations League 2019, 2025.

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Minh Nghi

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