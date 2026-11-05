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Thể thao

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha tri ân Ronaldo

  • Thứ năm, 5/11/2026 18:44 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Ngay sau tuyên bố giải nghệ gây chấn động của Cristiano Ronaldo, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đã chính thức tri ân sâu sắc người đội trưởng vĩnh cửu.

Cristiano Ronaldo chính thức giải nghệ khỏi tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters.

Trong thông cáo chính thức, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá Bồ Đào Nha trân trọng ghi nhận những đóng góp to lớn của CR7: "Bằng lòng tri ân sâu sắc cùng niềm ngưỡng mộ vô bờ bến, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha trân trọng vinh danh và gửi lời cảm ơn đến Cristiano Ronaldo vì sự nghiệp phi thường mà anh đã cống hiến trọn vẹn cho tổ quốc".

Bên cạnh những dấu ấn chuyên môn, FPF đặc biệt nhấn mạnh phẩm chất thủ lĩnh cùng tinh thần cống hiến mẫu mực của tiền đạo 41 tuổi: "Không chỉ là một vận động viên kiệt xuất, người đội trưởng của chúng ta còn là một thủ lĩnh truyền cảm hứng, tấm gương sáng ngời về lòng tận tụy và là biểu tượng tối cao cho tinh thần của đội tuyển quốc gia".

"Từng giọt mồ hôi rơi xuống, từng bàn thắng mang tính định đoạt cùng niềm kiêu hãnh mỗi khi đeo tấm băng thủ quân bước ra sân cỏ đều minh chứng trọn vẹn cho tình yêu vô điều kiện mà anh dành cho màu áo đội tuyển".

Quyết định dừng bước của Ronaldo chính thức khép lại 23 năm phụng sự đầy vinh quang trong màu áo "Selecao châu Âu". Siêu sao 41 tuổi chia tay sự nghiệp quốc tế với tư cách chân sút vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới, thiết lập kỷ lục với 146 bàn thắng sau 243 lần ra sân.

Lần cuối cùng CR7 khoác áo tuyển Bồ Đào Nha là ở trận thắng Xứ Wales 1-0 ngày 25/9/2026 tại Nations League. Trong trận đấu đó, Ronaldo đá chính và thi đấu tổng cộng 67 phút trước khi nhường chỗ cho Goncalo Ramos.

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Huy Trưởng

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  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

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