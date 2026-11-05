Ronaldo bất ngờ tuyên bố giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo khép lại sự nghiệp quốc tế với 234 trận và 146 bàn cho tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo công bố quyết định trên mạng xã hội ngày 5/11. Theo Reuters, tiền đạo 41 tuổi cho biết sẽ “trả lại chiếc áo số 7” sau đợt tập trung tháng 11, qua đó khép lại sự nghiệp quốc tế với 234 lần ra sân và 146 bàn thắng, đều là những kỷ lục của bóng đá nam cấp đội tuyển.

Quyết định xuất hiện sau hơn một tháng căng thẳng giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus. Cuối tháng 9, đội trưởng Bồ Đào Nha bất ngờ rời trại tập trung tại Copenhagen sau bất đồng với HLV trưởng. Ronaldo sau đó xác nhận đã nói chuyện với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença trước khi rời đội và hứa sẽ công khai nguyên nhân vào thời điểm thích hợp.

Ronaldo bị Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha treo giò 30 ngày và phạt 255 euro vì tự ý rời trại tập trung. Án phạt đã hết hiệu lực trước loạt trận tháng 11, vì vậy về lý thuyết anh đủ điều kiện trở lại đội tuyển. HLV Jorge Jesus trước đó cũng tuyên bố Ronaldo vẫn có thể được triệu tập nếu cầu thủ muốn trở lại.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai bên không được hàn gắn. AS cho biết Ronaldo từng cảm thấy bị phản bội bởi những phát biểu của Jorge Jesus sau khi hai người đã có thỏa thuận riêng. Chủ tịch Pedro Proença nhiều lần đứng ra hòa giải và giữa tháng 10 còn khẳng định Ronaldo vẫn là “một trong những nhân tố quan trọng” của tuyển Bồ Đào Nha.

Quyết định chia tay xuất hiện hơn một tháng sau khi Ronaldo rời trại tuyển vì bất đồng với HLV Jorge Jesus.

Ronaldo ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha năm 2003 và trở thành gương mặt biểu tượng của bóng đá nước này trong hơn hai thập niên. Anh giữ kỷ lục thế giới về số trận khoác áo đội tuyển nam lẫn số bàn thắng quốc tế, đồng thời là thủ quân trong giai đoạn Bồ Đào Nha giành Euro 2016 và Nations League 2019.

Điểm đáng chú ý là chỉ hơn một tháng trước, Ronaldo vẫn khẳng định chưa nghĩ tới việc chia tay đội tuyển. Ngày 23/9, anh tuyên bố nếu cảm thấy mình không còn hữu ích, bản thân sẽ là người đầu tiên “xách vali ra đi”, đồng thời hứa sẽ thông báo rõ ràng khi thời điểm ấy đến.

Lời chia tay vì thế đến sớm hơn nhiều so với kỳ vọng về một cái kết trên sân cỏ. Sau 23 năm, hành trình của Ronaldo với tuyển Bồ Đào Nha khép lại không phải sau một giải đấu lớn, mà giữa những bất đồng kéo dài với ban huấn luyện.

Tâm thư của Ronaldo trong ngày thông báo chia tay ĐTQG Bồ Đào Nha:

Gửi toàn thể người dân Bồ Đào Nha,

Ngày ấy cuối cùng cũng đến. Ngày tôi trao lại chiếc áo đấu và tấm băng đội trưởng của đội tuyển quốc gia, những thứ chưa bao giờ chỉ thuộc về riêng tôi, mà thuộc về tất cả chúng ta.

Tôi chưa từng nghĩ mình là chủ nhân của chiếc áo ấy. Nhưng suốt 23 năm qua, tôi đã có vinh dự và trách nhiệm được khoác lên mình, bảo vệ và mang nó đến những sân vận động trên khắp thế giới.

Hôm nay, đã đến lúc tôi trao lại vinh dự ấy cho thế hệ tiếp theo.

Quyết định này không hề dễ dàng. Bởi có những lựa chọn trong cuộc đời không thể chỉ đưa ra bằng lý trí, mà còn phải lắng nghe trái tim mình.

Tôi đang khép lại hành trình bắt đầu từ tháng 8/2003, hành trình đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.

Khi nhìn lại những năm tháng khoác áo đội tuyển quốc gia, những gì hiện lên trong tâm trí tôi không chỉ là các trận đấu, bàn thắng, kỷ lục hay danh hiệu. Trên hết, tôi nhớ đến những con người.

Tôi nhớ những người Bồ Đào Nha sống xa quê hương, những người được cảm thấy gần đất nước mình hơn trong 90 phút bóng lăn. Tôi nhớ hàng triệu đồng bào mà mình chưa từng gặp mặt, nhưng bằng cách nào đó, họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi.

Bởi sau cùng, bóng đá còn lớn lao hơn những gì diễn ra trên sân cỏ. Bóng đá kết nối con người với nhau.

Suốt sự nghiệp thi đấu cho đội tuyển, tôi luôn cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân. Tôi muốn chiến thắng, muốn trở thành người giỏi nhất và muốn viết nên lịch sử.

Tôi chưa bao giờ hài lòng với những gì mình có. Tôi luôn đòi hỏi bản thân phải làm tốt hơn, cố gắng nhiều hơn và không ngừng tin rằng chúng ta có thể tiến xa hơn nữa. Tôi đã dành tất cả những gì mình có cho màu áo Bồ Đào Nha.

Chúng ta đã trải qua những buổi chiều, những đêm thi đấu đẹp như mơ. Có những chiến thắng mà tôi sẽ nhớ đến suốt đời. Nhưng cũng có những thất bại mà mỗi lần nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy đau đớn.

Tôi từng thất bại, từng chịu đựng những nỗi buồn không dễ nguôi ngoai. Có những thời điểm, tôi không thể mang đến cho người dân Bồ Đào Nha điều mà tất cả chúng ta cùng khao khát. Nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc.

Và quan trọng hơn hết, niềm tự hào khi được đại diện cho Bồ Đào Nha chưa từng vơi đi trong tôi.

Qua năm tháng, tôi hiểu ra một điều rất giản dị. Những bàn thắng rồi sẽ bị lãng quên. Những chiếc cúp cuối cùng cũng nằm lại trong phòng truyền thống. Những kỷ lục, sớm muộn, sẽ có người phá vỡ. Nhưng có một điều mà thời gian không thể lấy đi.

Ấy là tình cảm tôi có được trong trái tim mọi người.

Nếu tôi từng mang lại cho các bạn niềm vui, nếu một bàn thắng của tôi từng khiến các bạn ôm chầm lấy người bên cạnh, tạm quên đi những lo toan thường ngày hay cảm thấy tự hào hơn về đất nước mình, thì mọi nỗ lực và hy sinh của tôi đều xứng đáng.

Với tôi, tinh thần Bồ Đào Nha cũng nằm ở những khoảnh khắc như thế.

Chúng ta cùng chịu đựng nỗi đau, cùng đứng dậy sau thất bại và cùng tìm lại niềm tin.

Bồ Đào Nha sẽ luôn cần những người trẻ dám ước mơ, những cầu thủ không bao giờ đầu hàng và những thế hệ tiếp theo đủ can đảm để chinh phục những đỉnh cao mà người đi trước chưa thể chạm tới.

Một đất nước không ngừng sản sinh những người hùng mới sẽ không bao giờ đánh mất niềm tin vào chính mình.

Gửi những người đồng đội của tôi ở đội tuyển quốc gia,

Tôi muốn dành cho các bạn lời cảm ơn đặc biệt.

Cảm ơn vì từng bước chạy trên sân, từng cái ôm, những cuộc tranh luận, những phút giây im lặng trước giờ bóng lăn, những chiến thắng chúng ta cùng ăn mừng và cả những thất bại giúp chúng ta trưởng thành hơn.

Tôi đã có vinh dự được mang băng đội trưởng, nhưng không một người đội trưởng nào có thể bước đi một mình. Mỗi người trong các bạn đều góp phần làm nên câu chuyện của cuộc đời tôi.

Gửi đến tất cả các huấn luyện viên, những người quản lý, bác sĩ, chuyên gia vật lý trị liệu, nhân viên phụ trách trang phục, đội ngũ hậu cần và biết bao con người đã đồng hành cùng tôi trong suốt những năm qua, xin cảm ơn tất cả.

Nhiều người trong số các bạn chưa từng xuất hiện trong những bức ảnh lưu niệm hay được nhắc tên trước công chúng. Nhưng nếu không có sự cống hiến thầm lặng ấy, sẽ chẳng có những khoảnh khắc đáng nhớ mà chúng ta đã cùng tạo nên.

Gửi gia đình thân yêu của tôi,

Cảm ơn vì đã cùng tôi sống với giấc mơ này.

Cảm ơn vì đã thấu hiểu những lần tôi vắng nhà, những hy sinh và cả những khoảng thời gian lẽ ra tôi phải dành cho gia đình nhưng lại lựa chọn cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Nếu có thể đi đến ngày hôm nay, tôi biết mình không làm được điều ấy một mình. Gia đình luôn ở bên, nắm tay tôi qua mọi chặng đường.

Và gửi đến người dân Bồ Đào Nha, dù đang ở quê nhà hay bất cứ nơi đâu trên thế giới,

Tôi muốn chia sẻ với các bạn một điều cuối cùng.

Có một hình ảnh mà tôi biết mình sẽ mang theo suốt phần đời còn lại.

Khoảnh khắc quốc ca Bồ Đào Nha vang lên trước mỗi trận đấu.

Tôi nhìn sang những người đồng đội đứng bên cạnh, rồi hướng mắt lên khán đài.

Ở nơi ấy có những đứa trẻ, những người mẹ, người cha, những ông bà và cả những người Bồ Đào Nha đã vượt qua hàng nghìn cây số chỉ để được có mặt trên khán đài, cùng hát quốc ca với chúng tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi khác biệt dường như đều biến mất.

Không còn ranh giới giữa những câu lạc bộ. Không còn màu áo, địa vị xã hội, nghề nghiệp hay những quan điểm khác nhau.

Chúng ta chỉ còn chung một tình yêu, một niềm tự hào.

Bồ Đào Nha.

Tôi sẽ mang theo cảm giác ấy đến hết cuộc đời.

Hôm nay, hành trình của tôi trên sân cỏ trong màu áo đội tuyển quốc gia chính thức khép lại.

Tôi ra đi với tư thế ngẩng cao đầu, tự hào về chặng đường đã qua và thanh thản khi biết mình đã cống hiến tất cả những gì có thể cho Bồ Đào Nha.

Nhưng dù không còn khoác áo đội tuyển, tôi vẫn mãi là một người trong số các bạn.

Tôi sẽ tiếp tục hồi hộp trước mỗi trận đấu, buồn bã sau những thất bại và vỡ òa khi Bồ Đào Nha chiến thắng, như cách tôi đã sống cùng đội tuyển suốt bao năm qua.

Tôi đã dành cả cuộc đời để nỗ lực trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Nhưng đến hôm nay, tôi hiểu rằng chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp không nằm ở những danh hiệu hay kỷ lục. Với tôi, không có vinh dự nào lớn hơn việc được đại diện cho đất nước tuyệt vời nhất thế giới.

Cảm ơn vì 23 năm đã qua.

Cảm ơn vì luôn tin tưởng tôi.

Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội sống trọn với giấc mơ bắt đầu từ khi còn là một cậu bé ở Madeira, ngày ngày chạy theo trái bóng.

Chiếc áo số 7 sẽ tiếp tục được trao cho người khác. Nhưng niềm tự hào từng được khoác lên mình chiếc áo ấy sẽ mãi thuộc về tôi.

Bồ Đào Nha sẽ luôn ở trong trái tim tôi. Mãi mãi.

Cristiano Ronaldo