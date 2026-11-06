Amorim lặp lại lời cảnh báo từng nói ở MU

Sau thất bại 0-2 trước Ferencvaros, Ruben Amorim thừa nhận AC Milan chưa sẵn sàng cạnh tranh trên hai mặt trận, phát biểu gợi lại quãng thời gian khó khăn của ông tại MU.

Amorim thừa nhận Milan “chưa sẵn sàng” thi đấu và giành chiến thắng với mật độ ba ngày một trận.

Ruben Amorim gần như không tìm được lời giải thích sau trận thua Ferencvaros 0-2 ngay tại San Siro thuộc Europa League rạng sáng 6/11. Chỉ vài ngày trước, Milan còn đánh bại Inter 3-1 trong derby, nhưng trước đại diện Hungary, đội bóng áo đỏ đen chơi thiếu tốc độ và liên tục mắc sai lầm.

“Không có lời giải thích nào cả. Đặc biệt là hiệp một, tôi không nhớ chúng tôi từng chơi tệ như vậy”, Amorim nói với Sky Sport Italia. HLV người Bồ Đào Nha chỉ trích sự thiếu tập trung, tham vọng và cho rằng các cầu thủ “không sẵn sàng để chơi bóng”.

Phát biểu đáng chú ý nhất đến khi Amorim được hỏi vì sao Milan có thể chơi rất tốt trước Inter rồi sa sút chỉ vài ngày sau. Ông thừa nhận đội bóng hiện “chưa sẵn sàng cạnh tranh trên hai mặt trận” và cần thay đổi cách tiếp cận khi phải thi đấu với mật độ ba ngày một trận.

Câu nói này gợi lại một phát biểu quen thuộc của Amorim thời còn dẫn MU. Tháng 5/2025, khi đội bóng Anh còn tranh Europa League, ông từng cho rằng MU “chưa sẵn sàng” vừa cạnh tranh tại Premier League vừa chơi Champions League nếu giành vé dự giải mùa sau. Sau đó, vào tháng 8/2025, Amorim tiếp tục nhắc lại rằng MU cần thêm thời gian để xây nền tảng trước khi có thể thi đấu ổn định ở châu Âu.

Milan thua ba trong bốn trận đầu Europa League mùa này, trong khi vừa đánh bại Inter 3-1 ở Serie A vài ngày trước.

Tại Milan, vấn đề tương tự đang xuất hiện. Đội bóng của Amorim mới có một chiến thắng sau bốn lượt Europa League và đã nhận ba thất bại. Trận thua Ferencvaros khiến Milan rơi khỏi nhóm 24 đội dẫn đầu, đồng thời đứng trước nguy cơ phải tập trung phần lớn nguồn lực vào Serie A để tìm đường trở lại Champions League mùa tới.

Amorim cũng nhận trách nhiệm về màn trình diễn bạc nhược của đội. Ông thừa nhận có thể mình “đã làm điều gì đó không đúng trong hai ngày chuẩn bị”, nhưng cũng nhấn mạnh Milan từng có những vấn đề tương tự từ mùa trước.

HLV người Bồ Đào Nha đặc biệt thất vọng vì thái độ thi đấu. Ông lấy Strahinja Pavlovic, người được nghỉ trận này sau khi gần như đá liên tục từ đầu mùa, làm ví dụ và nói mọi cầu thủ cần tập luyện với tinh thần giống trung vệ Serbia, người luôn “sẵn sàng chết trên sân tập”.

Milan vẫn còn cơ hội ở Europa League và Amorim khẳng định chưa từ bỏ đấu trường này. Tuy nhiên, ba thất bại sau bốn lượt khiến lời cảnh báo của ông trở nên quen thuộc một cách đáng lo ngại.

Tại MU, Amorim từng cần thời gian vì đội hình chưa đủ khả năng đáp ứng đồng thời yêu cầu chiến thuật và lịch thi đấu dày. Chưa đầy một năm sau khi rời Old Trafford, ông lại phải giải thích vấn đề tương tự tại San Siro.