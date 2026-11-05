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Thể thao

Rào cản ngăn Beckham mua lại MU

  • Thứ năm, 5/11/2026 10:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

David Beckham đang nổi lên như gương mặt tiềm năng dẫn dắt liên minh mua lại MU, khi ông nhận được sự hậu thuẫn lớn từ các cựu đồng đội.

David Beckham được kỳ vọng sẽ mua lại MU. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất đối với kế hoạch đổi chủ nằm ở khía cạnh tài chính. Gia đình Glazer, những người đang nắm quyền kiểm soát tại sân Old Trafford, vẫn giữ nguyên mức định giá kỷ lục lên tới 8 tỷ bảng.

Mức giá đắt đỏ kể trên bị đánh giá là trở ngại khổng lồ, khiến các nỗ lực tiếp cận câu lạc bộ đối diện nguy cơ đình trệ. Bất chấp việc sở hữu khối tài sản khổng lồ, Chủ tịch Inter Miami khó lòng thâu tóm đội bóng cũ một cách nhanh chóng.

Tính khả thi của thương vụ đang thổi bùng cuộc tranh luận gay gắt giữa những nhân vật biểu tượng của đội bóng. Cựu tiền vệ Paul Scholes tin rằng Beckham sở hữu đầy đủ sức hút thương hiệu và uy tín để trở thành gương mặt đại diện hoàn hảo, giúp "Quỷ đỏ" mở ra giai đoạn chuyển giao quyền lực mới.

Ở chiều ngược lại, Nicky Butt tỏ ra hoài nghi sâu sắc với mức giá trên trời từ giới chủ Mỹ. Ông nhận định giá trị thị trường thực tế của MU hiện tại thấp hơn nhiều so với con số 8 tỷ bảng mà nhà Glazer đòi hỏi, khiến việc giải bài toán tài chính trở nên phi thực tế trong bối cảnh hiện nay.

Hiện tại, thành tích trên sân cỏ của đội chủ sân Old Trafford cũng không thực sự tốt. Thầy trò Michael Carrick mới chỉ ngắt chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường sau khi đánh bại AS Roma với tỷ số 3-2 ở lượt trận thứ tư vòng phân hạng Champions League hôm 4/11.

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Huy Trưởng

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  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

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