Rào cản ngăn Beckham mua lại MU

|
David Beckham được kỳ vọng sẽ mua lại MU. Ảnh: Reuters.
Tuy nhiên, rào cản lớn nhất đối với kế hoạch đổi chủ nằm ở khía cạnh tài chính. Gia đình Glazer, những người đang nắm quyền kiểm soát tại sân Old Trafford, vẫn giữ nguyên mức định giá kỷ lục lên tới 8 tỷ bảng.
Mức giá đắt đỏ kể trên bị đánh giá là trở ngại khổng lồ, khiến các nỗ lực tiếp cận câu lạc bộ đối diện nguy cơ đình trệ. Bất chấp việc sở hữu khối tài sản khổng lồ, Chủ tịch Inter Miami khó lòng thâu tóm đội bóng cũ một cách nhanh chóng.
Hiện tại, thành tích trên sân cỏ của đội chủ sân Old Trafford cũng không thực sự tốt. Thầy trò Michael Carrick mới chỉ ngắt chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường sau khi đánh bại AS Roma với tỷ số 3-2 ở lượt trận thứ tư vòng phân hạng Champions League hôm 4/11.
Năm huy hoàng của Quỷ đỏ Manchester
1999 - Manchester United: Cú ăn ba và tất cả là bản ghi ký ức sống động về mùa giải lịch sử của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Nhà báo Matt Dickinson tái hiện hành trình chinh phục ba danh hiệu lớn của MU trong cùng một mùa giải, đồng thời phác họa hình ảnh Sir Alex Ferguson như một nhà kiến thiết vĩ đại, người đã định hình văn hóa chiến thắng và truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ.