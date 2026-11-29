Harry Maguire nhận đủ 5 thẻ vàng tại Premier League và sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách của Manchester United trước Newcastle ngày 2/12.

Trung vệ 33 tuổi sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách của MU trước Newcastle ngày 2/12.

Trung vệ người Anh bị treo giò một trận sau khi nhận thẻ vàng thứ năm trong mùa giải ở thất bại 0-4 trước Brentford tối 28/11.

Phút 86, Maguire bị trọng tài phạt thẻ sau pha xoạc bóng muộn nhằm ngăn cản Dango Ouattara. Khi đó, MU đã bị dẫn 0-3 và gần như không còn cơ hội lật ngược tình thế. Ít phút sau, Kevin Schade ghi bàn thứ tư, khép lại trận đấu thảm họa của đội chủ sân Old Trafford.

Theo quy định Premier League, cầu thủ nhận đủ 5 thẻ vàng trong 19 trận đầu tiên của mùa giải sẽ tự động bị treo giò một trận. Maguire chạm ngưỡng này chỉ sau 12 lần ra sân. Trước đó, anh lần lượt bị cảnh cáo trong các trận gặp Everton, Manchester City, Bournemouth và Chelsea.

Án treo giò khiến HLV Mauricio Pochettino mất thêm một lựa chọn ở hàng thủ trước chuyến hành quân đến St James' Park. Đây là tổn thất đáng kể trong bối cảnh MU đang phòng ngự thiếu chắc chắn và liên tục mắc sai lầm cá nhân.

Đáng chú ý, Leny Yoro cũng nhận thẻ vàng trong trận gặp Brentford sau pha truy cản Kevin Schade. Trung vệ người Pháp may mắn không bị truất quyền thi đấu trong tình huống gây tranh cãi.

Maguire gia nhập MU năm 2019 và từng là trụ cột ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên, tương lai của trung vệ 33 tuổi tại Old Trafford đang bị đặt dấu hỏi. Theo truyền thông Anh, ban lãnh đạo MU không có ý định kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm một năm với cầu thủ này.

Thất bại trước Brentford khiến MU tiếp tục đứng thứ 19 Premier League với 8 điểm sau 12 vòng. Pochettino mới có một trận hòa trong ba trận đầu tiên dẫn dắt đội bóng, bên cạnh hai thất bại nặng nề trước Liverpool và Brentford.

Trong bối cảnh MU rất cần điểm để thoát khỏi nhóm cuối bảng, việc thiếu Maguire càng khiến nhiệm vụ của Pochettino trở nên khó khăn. Nhà cầm quân người Argentina phải sớm tìm phương án thay thế trước cuộc đối đầu Newcastle vào ngày 2/12.