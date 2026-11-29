Manchester United đứng trước nguy cơ xuống hạng sau khởi đầu thảm họa của Mauricio Pochettino, trong khi lịch thi đấu tháng 12 mở ra cơ hội cuối để đội bóng thoát khỏi khủng hoảng.

Pochettino đối mặt tháng 12 mang tính quyết định khi MU đang đứng thứ 19 Premier League.

Thất bại 0-4 trước Brentford hôm 28/11 đẩy MU xuống vị trí thứ 19 Premier League với 8 điểm sau 12 vòng. Nếu Crystal Palace đánh bại Hull City, đội chủ sân Old Trafford sẽ rơi xuống cuối bảng.

Theo ESPN, tháng 12 có thể trở thành bước ngoặt trong cuộc chiến trụ hạng của MU. Đội bóng lần lượt đối đầu Newcastle, Coventry, Crystal Palace, Nottingham Forest và Sunderland trong giai đoạn tới. Đây đều là những đối thủ thuộc nửa dưới bảng xếp hạng.

Đáng chú ý, trước khi năm 2026 khép lại, MU phải gặp 5 trong 8 đội thuộc nhóm cuối bảng. Ba trận trong số đó diễn ra tại Old Trafford, trước Coventry, Nottingham Forest và Sunderland. Lịch đấu này mang đến cơ hội để Pochettino trực tiếp cải thiện vị trí của đội nhà, thay vì chỉ chờ đợi những đối thủ cạnh tranh mất điểm.

Hai trận Premier League đầu tiên dưới thời Pochettino đều kết thúc bằng thất bại 0-4, lần lượt trước Liverpool và Brentford. MU hiện trải qua 10 trận liên tiếp không thắng tại giải quốc nội, đồng thời chưa giữ sạch lưới trong 12 vòng đầu mùa.

MU sẽ gặp 5 trong 8 đội thuộc nhóm cuối bảng trước khi năm 2026 khép lại.

Hàng thủ là vấn đề nghiêm trọng nhất. MU đã để thủng lưới 4 bàn trước Brentford dù đối thủ chỉ có 4 cú sút trúng đích. Những sai lầm cá nhân và sự thiếu gắn kết khiến đội bóng liên tục đánh mất lợi thế, ngay cả khi có những thời điểm chơi tốt.

Pochettino thừa nhận công việc tại Old Trafford khó khăn hơn dự kiến. Nhà cầm quân người Argentina cũng cảnh báo các cầu thủ không thể chỉ dựa vào danh tiếng và lịch sử của CLB để giành chiến thắng.

Một vấn đề khác là khả năng tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027. Tình hình tài chính khiến MU không có nhiều dư địa chi tiêu, trừ khi ban lãnh đạo chấp nhận sử dụng trước ngân sách của mùa hè. Đội bóng cần bổ sung ít nhất một tiền đạo, trung vệ và hậu vệ biên.

Tuy nhiên, Pochettino không thể chờ đến tháng 1 mới tìm lời giải. Ông phải cải thiện đội hình hiện tại, đặc biệt ở khả năng phòng ngự và tâm lý thi đấu.

Tháng 12 vì thế mang ý nghĩa lớn hơn một chuỗi trận thông thường. Nếu MU tiếp tục đánh rơi điểm trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp, khoảng cách với nhóm an toàn có thể trở nên khó san lấp. Pochettino cần chứng minh ông đủ khả năng vực dậy đội bóng trước khi cuộc khủng hoảng vượt khỏi tầm kiểm soát.