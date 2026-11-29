Thất bại 0-4 trước Brentford phơi bày cuộc khủng hoảng phòng ngự của MU, nơi trách nhiệm thuộc về cả ban lãnh đạo, HLV Mauricio Pochettino lẫn chất lượng cầu thủ.

MU không cần thêm lời cảnh báo. Thất bại trước Brentford ngay tại Old Trafford tối 28/11 cho thấy đội bóng này đang gặp vấn đề nghiêm trọng hơn những gì một HLV mới có thể giải quyết trong vài tuần.

Callum Wilson lập cú đúp trong hiệp một, trước khi Kristoffer Ajer và Kevin Schade lần lượt hoàn tất chiến thắng 4-0 cho đội khách. MU không chỉ thua về tỷ số. Họ tiếp tục để đối thủ khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự, từ khả năng chống bóng dài, kiểm soát khu trung tuyến đến tổ chức bọc lót giữa các tuyến.

Liverpool từng ghi 4 bàn vào lưới MU ở Anfield. Aston Villa cũng có thể ghi 4 bàn trong trận hòa tại Old Trafford. Trước đó, Bournemouth thắng 3-0 ngay trên sân của MU.

Những kết quả khác nhau nhưng cùng chỉ về một vấn đề: MU không có cấu trúc phòng ngự đủ chắc chắn trước những đối thủ biết cách khai thác khoảng trống.

Câu hỏi lúc này không đơn giản là hậu vệ nào mắc lỗi hay Pochettino lựa chọn chiến thuật sai ở đâu. MU đang thiếu một hệ thống đủ tốt để bảo vệ chính những cầu thủ của mình.

Hàng thủ không thể tự bảo vệ mình

Sai lầm phổ biến khi đánh giá một đội bóng phòng ngự kém là chỉ nhìn vào các trung vệ. Tại MU, vấn đề bắt đầu sớm hơn, từ cách tổ chức pressing và bảo vệ khu trung tuyến.

Một hàng thủ muốn đứng vững cần sự hỗ trợ của tiền vệ phòng ngự. Khi đối phương vượt qua lớp pressing đầu tiên, tuyến giữa phải lập tức thu hẹp khoảng cách, ngăn đối thủ hướng thẳng về phía khung thành. Nếu lớp bảo vệ này không hoạt động, trung vệ sẽ liên tục phải đối mặt với những tình huống bất lợi.

MU đang thiếu sự kết nối ấy. Các tiền vệ không phải lúc nào cũng kịp lùi về, trong khi hậu vệ biên thường để lại khoảng trống phía sau khi tham gia tấn công. Đối thủ vì thế có thể đưa bóng vào khoảng giữa hậu vệ biên và trung vệ, buộc hàng thủ MU phải xoay sở trong thế bị động.

MU nhận 34 bàn thua sau 16 trận trên mọi đấu trường trước cuộc tiếp đón Brentford.

Những con số trước trận Brentford cho thấy mức độ nghiêm trọng. MU nhận 34 bàn thua sau 16 trận trên mọi đấu trường. Đội bóng cũng để đối thủ có 63 cú sút trúng đích tại Premier League, chỉ ít hơn Crystal Palace. Đáng chú ý, xG trung bình mỗi cú sút mà MU phải đối mặt lên tới 0,16, cao nhất giải đấu.

MU không chỉ để đối thủ dứt điểm nhiều mà còn thường xuyên cho phép họ tiếp cận những vị trí có khả năng ghi bàn cao. Đây là dấu hiệu của một hệ thống phòng ngự có vấn đề, chứ không đơn thuần là sự thiếu tập trung của vài cá nhân.

Brentford hiểu rõ điểm yếu này. Đội khách không cần áp đảo về quyền kiểm soát bóng để tạo khác biệt. Họ khai thác khoảng trống, chuyển trạng thái nhanh và tận dụng những tình huống cố định.

Đáng nói, MU để thủng lưới chín bàn từ bóng chết, bao gồm cả phạt đền, nhiều nhất Premier League trước trận đấu. Khi một đội bóng vừa yếu trong phòng ngự không gian, vừa thiếu chắc chắn ở những tình huống cố định, đối thủ không cần quá nhiều phương án để tìm bàn thắng.

Trách nhiệm không thể chỉ đổ lên đầu Pochettino

Pochettino phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra trên sân, nhưng ông không phải người duy nhất tạo ra cuộc khủng hoảng này. Nhà cầm quân người Argentina mới tiếp quản MU giữa tháng 11, trong khi những vấn đề về nhân sự và cấu trúc đội hình đã tồn tại từ trước.

Mauricio Pochettino phải giải quyết bài toán phòng ngự trong bối cảnh đội hình MU thiếu sự cân bằng.

MU thay đổi HLV nhưng chưa xây dựng được bộ khung phòng ngự ổn định. Mỗi nhà cầm quân đến Old Trafford lại có cách tổ chức khác nhau, kéo theo những yêu cầu chiến thuật và cách sử dụng nhân sự không giống nhau. CLB thiếu một định hướng đủ nhất quán để xây dựng đội hình dài hạn.

Đây là trách nhiệm thuộc về bộ phận điều hành và những người hoạch định chuyển nhượng. MU có thể chi nhiều tiền nhưng đầu tư lớn không đồng nghĩa với một đội hình cân bằng. Họ vẫn thiếu một tiền vệ phòng ngự đủ khả năng kiểm soát không gian, trong khi hàng thủ chưa có sự kết hợp lý tưởng giữa tốc độ, khả năng tranh chấp và đọc tình huống.

Các trung vệ như Harry Maguire, Lisandro Martinez hay Matthijs de Ligt đều có điểm mạnh riêng. Leny Yoro được kỳ vọng trở thành nhân tố quan trọng trong tương lai. Tuy nhiên, sở hữu nhiều trung vệ không đồng nghĩa MU có hàng thủ tốt. Họ cần được đặt trong hệ thống phù hợp, có người bọc lót và hỗ trợ từ tuyến giữa.

Các hậu vệ cũng không thể liên tục viện dẫn vấn đề chiến thuật để né tránh trách nhiệm. Những tình huống tranh chấp thiếu quyết đoán, phán đoán sai thời điểm hay không theo sát đối phương đều là hạn chế thuộc về chính cầu thủ. Một đội bóng lớn không thể để sai lầm cơ bản lặp lại qua nhiều trận.

Hàng tiền vệ MU chưa tạo được lớp bảo vệ đủ chắc chắn cho các trung vệ, khiến đối thủ thường xuyên khai thác khoảng trống giữa các tuyến.

Pochettino cũng cần nhìn lại cách tiếp cận của mình. Ông ưa thích pressing tầm cao, đòi hỏi cầu thủ duy trì cường độ di chuyển và áp sát liên tục.

Song, pressing chỉ hiệu quả khi các tuyến di chuyển đồng bộ. Tiền đạo phải biết hướng đối thủ vào đâu, tiền vệ phải thu hẹp khoảng cách, còn hậu vệ cần dâng lên đúng thời điểm.

Nếu một mắt xích không hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ hệ thống sẽ bị phá vỡ. MU chưa cho thấy khả năng vận hành pressing đồng bộ. Pochettino cần điều chỉnh để đội bóng phòng ngự chắc chắn hơn, thay vì cố áp đặt một hệ thống mà các cầu thủ chưa đáp ứng được.

Thất bại trước Brentford còn phơi bày vấn đề tâm lý. Sau khi nhận bàn thua, MU không thể hiện được sự bình tĩnh để tổ chức lại đội hình. Khi bị dẫn trước, các cầu thủ dễ nóng vội, đẩy cao đội hình nhưng không chuẩn bị tốt cho những tình huống mất bóng.

Pochettino có thể cải thiện điều này, nhưng cần sự hợp tác từ cầu thủ. Không có chiến thuật nào phát huy hiệu quả nếu những người thực hiện thiếu kỷ luật và tập trung.

MU đang đứng trước yêu cầu phải sửa chữa cả cách tổ chức phòng ngự lẫn cách xây dựng đội hình. Ban lãnh đạo phải xác định bộ khung cần giữ lại, vị trí cần bổ sung và triết lý muốn theo đuổi. HLV phải chịu trách nhiệm về chiến thuật, còn cầu thủ phải chứng minh họ đủ khả năng thực hiện yêu cầu ấy.

MU không thể chỉ mua thêm vài hậu vệ rồi hy vọng mọi thứ tự nhiên tốt lên. Nếu không giải quyết được những vấn đề từ gốc, người tiếp theo ngồi trên ghế huấn luyện cũng có thể phải đối diện với chính cuộc khủng hoảng mà Pochettino đang trải qua.