MU vẫn đối mặt nguy cơ mất tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes vào năm sau.

Fernandes có thể rời MU. Ảnh: Reuters.

Cách đây ít ngày, MU kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm một năm với Fernandes, nhưng động thái này chưa chắc giúp đội chủ sân Old Trafford giữ chân đội trưởng người Bồ Đào Nha sau mùa giải hiện tại.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, việc MU kích hoạt điều khoản gia hạn không đồng nghĩa khả năng Fernandes ra đi vào mùa hè năm sau giảm xuống. Hợp đồng của tiền vệ 31 tuổi hiện có thời hạn đến năm 2028, trong khi những cuộc đàm phán về một thỏa thuận dài hạn hơn đã được tạm hoãn.

Tương lai của Fernandes vì thế vẫn là dấu hỏi lớn, đặc biệt khi tham vọng cá nhân của cầu thủ này ngày càng rõ ràng. Đội trưởng MU từng bày tỏ mong muốn chinh phục những danh hiệu lớn, trong bối cảnh anh chưa từng giành chức vô địch một giải quốc nội hay danh hiệu cấp châu Âu trong sự nghiệp.

Nếu không nhìn thấy một dự án đủ sức cạnh tranh danh hiệu tại Old Trafford, Fernandes có thể cân nhắc tìm kiếm bến đỗ mới vào mùa hè 2027. Đây là kịch bản đáng lo ngại với MU, nhất là khi đội bóng đang trải qua giai đoạn khó khăn và nằm trong nhóm xuống hạng sau 12 vòng đấu.

Dù vậy, quyết định gia hạn thêm một năm vẫn mang ý nghĩa quan trọng với ban lãnh đạo MU. Thay vì đối diện nguy cơ mất trắng một trong những cầu thủ quan trọng nhất đội hình, CLB sẽ có thêm thời gian và lợi thế trong trường hợp Fernandes muốn ra đi.

Vấn đề lúc này không chỉ nằm ở thời hạn hợp đồng, mà còn phụ thuộc vào khả năng MU xây dựng một đội hình đủ sức cạnh tranh. Nếu không thể thuyết phục Fernandes bằng tham vọng và thành tích trên sân cỏ, đội chủ sân Old Trafford vẫn có nguy cơ chia tay thủ quân của mình sau mùa giải 2026/27.

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