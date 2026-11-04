MU phải thắng mấy trận để tránh bị loại ở Champions League?

MU mới có 6 điểm sau 4 lượt trận và vẫn cần ít nhất hai chiến thắng nữa để thực sự yên tâm ở Champions League.

MU mới có 6 điểm sau 4 lượt trận và cần thêm khoảng 6 điểm để tạo lợi thế lớn trong cuộc đua top 24 Champions League.

Chiến thắng 3-2 trước Roma rạng sáng 4/11 giúp Manchester United thoát khỏi tình thế rất xấu, nhưng chưa đủ để Michael Carrick cùng các học trò có thể thở phào. Sau 4 lượt trận, MU mới có 6 điểm, con số vẫn khiến họ dễ bị kéo xuống nếu tiếp tục đánh rơi điểm.

Theo thể thức hiện tại, 36 đội cùng nằm trên một bảng xếp hạng. Top 8 vào thẳng vòng 1/8, các đội từ thứ 9 đến 24 phải đá play-off, còn 12 đội cuối bảng bị loại. Với MU, mục tiêu thực tế trước mắt là ít nhất phải giữ được vị trí trong top 24.

Điều người hâm mộ quan tâm nhất lúc này khá rõ: MU còn cần bao nhiêu điểm để đi tiếp?

Nhìn vào hai mùa gần nhất, mốc an toàn nhiều khả năng nằm quanh 11-12 điểm. Mùa 2024/25, Club Brugge đứng thứ 24 với 11 điểm, bằng Dinamo Zagreb nhưng đi tiếp nhờ hiệu số. Một mùa sau, đội cuối cùng giành vé play-off chỉ cần 9 điểm. Khoảng chênh lệch ấy cho thấy 9 hay 10 điểm vẫn quá rủi ro, còn 11 điểm cũng chưa chắc đủ nếu cuộc đua năm nay sít sao.

Với 6 điểm hiện tại, MU nên hướng tới ít nhất 12 điểm. Nói cách khác, họ cần thêm khoảng 6 điểm trong bốn trận cuối, tương đương hai chiến thắng. Nếu đạt mốc này, cơ hội góp mặt trong top 24 sẽ rất lớn và MU có thể tránh cảnh phải phụ thuộc quá nhiều vào hiệu số hoặc kết quả của các đối thủ khác.

Ngược lại, nếu chỉ thắng thêm một trận và kết thúc với 9 điểm, Carrick có thể phải chờ kết quả ở những sân đấu khác. Mức điểm này từng đủ đi tiếp ở mùa trước, nhưng không tạo ra bất kỳ sự bảo đảm nào nếu mặt bằng cạnh tranh năm nay cao hơn.

Sporting, Leipzig, Bayern và Villarreal là bốn đối thủ còn lại quyết định khả năng đi tiếp của MU.

Vấn đề nằm ở lịch thi đấu. MU còn phải gặp Sporting Lisbon, Leipzig, Bayern Munich và Villarreal, bốn đối thủ đều đủ khả năng gây khó khăn theo những cách khác nhau. Sporting có lợi thế sân nhà, Leipzig thường chơi với cường độ cao, Bayern là thử thách lớn nhất về chất lượng, còn Villarreal luôn khó chịu khi thi đấu trên sân nhà.

Vì vậy, chiến thắng trước Roma chỉ giúp MU kéo mình trở lại cuộc đua chứ chưa giải quyết được bài toán đi tiếp. Nếu muốn tránh cảnh phải tính hiệu số ở lượt cuối, Carrick cần tìm ít nhất hai chiến thắng trong bốn trận còn lại để đưa đội bóng lên mốc 12 điểm.

Cuộc đua top 8 còn khó hơn đáng kể. Mùa 2024/25, Aston Villa đứng thứ 8 với 16 điểm. Nếu lấy con số này làm tham chiếu, MU phải kiếm thêm 10 điểm trong bốn trận cuối, tương đương ba chiến thắng và một trận hòa, nhiệm vụ khá nặng với phong độ hiện tại.

Bởi vậy, MU cần ưu tiên vượt qua vòng phân hạng trước khi nghĩ tới suất vào thẳng vòng 1/8. Hai chiến thắng nữa sẽ giúp cánh cửa đi tiếp mở rộng đáng kể, trong khi chỉ một chiến thắng có thể đẩy đội bóng trở lại cuộc đua hiệu số đầy rủi ro.