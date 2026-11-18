Nguyễn Đình Bắc gặp nhiều chấn thương và phải nghỉ thi đấu 4-6 tuần sau quãng thời gian cày ải liên tục cả cho đội tuyển Việt Nam lẫn CLB.

Nguyễn Đình Bắc nhiều khả năng phải nghỉ hết năm 2026. Ảnh: Minh Chiến.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, Đình Bắc đã được cho đi chụp cộng hưởng từ chiều 18/11 tại phòng khám Vietlife. Kết quả cho thấy anh dính chấn thương ở nhiều cấu trúc tại khớp gối phải, rách một phần dây chằng bên ngoài, tổn thương sụn chêm cùng tình trạng phù dây chằng chéo trước và chéo sau. Đương kim Quả bóng bạc Việt Nam sẽ phải rời xa sân cỏ ít nhất 4 tới 6 tuần.

Trước đó, Đình Bắc chơi 176/180 phút (thời gian chính thức) ở giải giao hữu Casper Cup 2026. Anh cũng là cầu thủ thi đấu nhiều nhất tuyển Việt Nam tại dịp FIFA Days tháng 11.

Sau đợt này, tuyển Việt Nam không còn trận đấu nào cho tới tháng 3/2027, nhưng CLB Công an Hà Nội đang căng mình chiến đấu trên 4 đấu trường V. League, Cúp Quốc gia, Giải vô địch các CLB Đông Nam Á cùng AFC Champions League Elite và Đình Bắc là một trong những trụ cột hàng đầu.

Tối 18/11, Đình Bắc đăng ảnh chụp chân phải bó nẹp trên trang cá nhân kèm mô tả: "Cố lên Đình Bắc".

Chân sút sinh năm 2004 là cầu thủ CLB Công an Hà Nội duy nhất lên tuyển đợt FIFA Days tháng 11. HLV Kim Sang-sik cho hàng loạt ngôi sao như Nguyễn Quang Hải, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Bùi Hoàng Việt Anh... nghỉ ngơi khi không triệu tập.

Trước đó, vào sáng nay (18/11), HLV Alexandre Polking của CLB Công an Hà Nội đã có chia sẻ về tình hình của Đình Bắc: "Tôi cũng muốn thật sự rõ ràng về vấn đề này. Tôi sẽ cố gắng làm thế nào để mọi người hiểu cặn kẽ. Đầu tiên, quan trọng nhất, cả Việt Nam rất yêu mến Đình Bắc. Vì cậu ấy là cầu thủ hay, là chàng trai tuyệt vời".

"Nếu bạn hỏi tôi giữa CLB và đội tuyển, bên nào quan trọng hơn. Tôi sẽ trả lời là đội tuyển. Cuối cùng, tôi muốn hỏi các bạn, mọi người nghĩ tôi cần làm gì để tốt nhất cho cầu thủ khi CLB Công an Hà Nội trải qua lịch thi đấu dày đặc thế này. Đội tuyển là ưu tiên hàng đầu, nhưng tôi đang được CLB Công an Hà Nội trả lương. Tôi cần công việc của mình, tôi cần các cầu thủ. Bắc rất khỏe, nhưng không phải cỗ máy, cậu ấy cũng cần nghỉ ngơi. Tôi không thể giết chết Bắc. Chúng ta không thể giết cậu ấy", chiến lược gia 50 tuổi nói thêm.

Trong năm 2026, Đình Bắc đã chơi 48 trận. Để so sánh, Cristiano Ronaldo có 42 lần ra sân. Lionel Messi đá 53 trận. Kylian Mbappe thi đấu 50 trận và Harry Kane chơi 58 trận. Trận gần nhất cầu thủ quê Nghệ An thi đấu là khi tuyển Việt Nam thua Kyrgyzstan 1-2 trên sân Thiên Trường, Ninh Bình tối 17/11.