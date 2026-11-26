Ba trong 5 bàn của U17 Việt Nam tại World Cup đến từ bóng chết, sở trường có thể tạo khác biệt trước Mali tối 26/11.

Ba trong 5 bàn của U17 Việt Nam tại World Cup đến từ bóng chết, sở trường có thể tạo khác biệt trước Mali tối 26/11.

26': Hàng thủ U17 Mali bất ngờ mắc sai lầm, tạo cơ hội cho Đại Nhân thoát xuống. Anh rê qua được thủ môn nhưng tiền vệ phòng ngự Lassana Diawara đã kịp lùi về, phá bóng ngay trước mũi giày số 9 bên phía U17 Việt Nam.

21': U17 Mali cầm bóng đến 80% trong ít phút vừa qua. Đại diện châu Phi chỉ cần một trận hòa để chắc ngôi nhất bảng nên không quá vội vàng đẩy nhanh tốc độ tấn công. 5 cú sút được U17 Mali thực hiện nhưng chỉ một lần bóng đi trúng đích. Cùng giờ, U17 Bỉ báo tin vui cho thầy trò Cristiano Roland, khi đã nâng tỷ số lên 4-0 trước New Zealand.

5': U17 Việt Nam chơi đầy tự tin sau tiếng còi khai cuộc. Đường chuyền dài đầy táo bạo của đội trưởng Đăng Khoa từ cánh phải mở ra khoảng trống cho Nguyễn Lực. Số 10 thoát xuống nhưng lại trượt chân khi khống chế bóng, khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Không lâu sau, U17 Mali đáp trả bằng một đợt tấn công nguy hiểm. Issiaka Kone không thể tận dụng, trong khi Xuân Hòa cũng có tình huống ra vào mang đến sự yên tâm.

Cùng giờ, U17 New Zealand bị Bỉ chọc thủng lưới, qua đó gia tăng cơ hội giành vị trí thứ 3 của Việt Nam.

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20h: Trận đấu bắt đầu. U17 Việt Nam ra quân trong trang phục màu đỏ cùng quyết tâm giành điểm trước đối thủ mạnh.

Danh sách cầu thủ ra sân của U17 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Phút 49 trận gặp New Zealand, khi Chu Ngọc Nguyễn Lực chuẩn bị đá phạt bên cánh trái, Đào Quý Vương nhắn các phóng viên ngoài đường biên: “Các anh chị cứ quay Chu Ngọc Nguyễn Lực đi, kiểu gì nó cũng đá phạt thành bàn”.

Từ góc sút hẹp, Nguyễn Lực đưa bóng đi căng và thấp về phía khung thành. Lê Trọng Đại Nhân băng vào, thủ môn New Zealand bị đánh bại và Việt Nam gỡ hòa 1-1.

Quý Vương có lý do để tin đồng đội. Ba ngày trước, Nguyễn Lực sút thẳng quả phạt góc vào lưới Bỉ. Hai bàn thắng trong hai trận đến từ những vị trí mà phần lớn cầu thủ sẽ chọn đưa bóng vào cho đồng đội đánh đầu.

Trước Mali, cú đá của Nguyễn Lực càng đáng để HLV Cristiano Roland tính đến, bởi cơ hội tiếp cận khung thành đối thủ có thể ít hơn nhiều.

Lúc 20h ngày 26/11, U17 Việt Nam gặp Mali ở lượt cuối bảng G U17 World Cup 2026 tại Qatar. Việt Nam mới có một điểm, còn Mali đã chắc ngôi đầu sau hai trận toàn thắng. Nếu giành 3 điểm, thầy trò HLV Roland có thể tranh ngôi nhì bảng tùy kết quả trận Bỉ gặp New Zealand, hoặc cạnh tranh một trong 8 suất vào vòng 32 đội dành cho các đội đứng thứ ba.

Một cú đá, hai mối đe dọa

Việt Nam và Mali cùng ghi 5 bàn sau hai lượt. Khoảng cách 5 điểm giữa hai đội chủ yếu đến từ hàng thủ. Trong khi Việt Nam thủng lưới 6 lần, Mali mới nhận một bàn thua. Trước New Zealand, Việt Nam có thể gỡ hòa cả ba lần bị dẫn. Trông chờ một cuộc rượt đuổi tương tự trước Mali sẽ là canh bạc lớn.

Bóng chết cho Việt Nam cơ hội đánh vào một hàng thủ vốn ít để lộ sơ hở. Khi bóng nằm yên, Nguyễn Lực có thời gian quan sát vị trí thủ môn, còn Đại Nhân được chọn hướng di chuyển. Bàn gỡ trước New Zealand cho thấy hai cầu thủ có thể phối hợp ăn ý đến mức nào ngay cả khi chỉ một người chạm bóng.

Ở tình huống ấy, bước chạy của Đại Nhân khiến cú đá của Nguyễn Lực khó cản hơn. Nếu thủ môn đổ người ngay khi bóng rời chân người sút, một cú chạm nhẹ của Đại Nhân có thể đưa bóng đi hướng khác.

Nếu chờ tiền đạo số 9 chạm bóng, thủ môn lại có nguy cơ phản ứng muộn với cú sút ban đầu. Từ một quả phạt chếch bên cánh trái, Việt Nam buộc đối thủ phải đề phòng cả hai khả năng.

Mali chỉ thủng lưới một lần qua hai trận thắng New Zealand và Bỉ.

Cách phối hợp ấy đặc biệt đáng thử trước Mali. Với chiều cao trung bình khoảng 1,82 m, hơn Việt Nam gần 7 cm, hàng thủ đội bóng châu Phi có lợi thế rõ rệt khi đối phương treo bóng bổng. Một đường bóng thấp hướng về khung thành lại đặt ra thử thách khác. Các hậu vệ Mali phải xoay người theo bóng, trong khi Đại Nhân có thể chọn lúc băng lên từ phía sau họ.

Muốn có quả phạt, phải đưa bóng lên được

Điều khó nhất với Việt Nam có lẽ nằm ở quãng sân trước khi Nguyễn Lực được đặt bóng xuống. Mali cầm bóng trên 60% ở cả hai trận đầu và tung tổng cộng 50 cú dứt điểm. Nếu phần lớn những pha đoạt bóng của Việt Nam kết thúc bằng một cú phá dài, Nguyễn Lực có thể phải chờ rất lâu mới được đá phạt ở vị trí thuận lợi.

Pha kiến tạo của Nguyễn Lực cho Đại Nhân trước New Zealand gợi ra một cách thoát sức ép. Đại Nhân nguy hiểm hơn khi được chạy đón đường chuyền và hướng mặt về khung thành. Nếu Việt Nam chỉ đưa bóng bổng lên cho anh đứng tranh chấp với trung vệ Mali, đối thủ vừa được chơi theo sở trường, vừa dễ thu hồi bóng để mở đợt tấn công kế tiếp.

Một đường chuyền ra sau hậu vệ biên có thể cho Việt Nam nhiều lựa chọn hơn. Nếu Đại Nhân đón được bóng, anh có thể căng ngang hoặc tự dứt điểm. Ngay cả khi hậu vệ Mali kịp lùi về phá bóng chịu phạt góc, pha tấn công vẫn đem lại cơ hội cho Nguyễn Lực. Hai bàn thắng trước Bỉ đều bắt đầu từ những quả phạt góc như vậy.

Ba lần san bằng tỷ số trước New Zealand cho thấy tinh thần của U17 Việt Nam. Phần đáng xem lại nhất trước trận Mali là cách các cầu thủ tạo ra từng bàn gỡ, từ cú đá phạt của Nguyễn Lực, bước chạy của Đại Nhân đến pha đánh đầu của Duy Khang ở phút bù giờ.

Gặp đội mới lọt lưới một lần, Việt Nam cần phối hợp được những sở trường ấy khi tỷ số còn 0-0. Một quả phạt bên cánh trái khi ấy có thể giúp thầy trò ông Roland giành quyền chơi trận đấu theo ý mình.