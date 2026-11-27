Dù UEFA lập hai kỳ chuyển nhượng cố định từ năm 2002, bóng đá vẫn chao đảo bởi tâm lý cầu thủ và tin đồn báo lá cải, gắn với dấu ấn Rupert Murdoch.

“Cần phải kiểm soát những nhà môi giới chuyển nhượng cứ liên tục xáo trộn cầu thủ giữa các đội bóng,” Peter Leaver, người kế nhiệm chức giám đốc điều hành giải của Parry, đã nói như vậy vào năm 1998. “Và tôi cho rằng các câu lạc bộ cũng phải bắt đầu lập kế hoạch rõ ràng cho tương lai của mình.”

UEFA đã đồng ý và ban hành đạo luật giới hạn chuyển nhượng vào trong hai khung thời gian cố định - một vào mùa hè và một vào tháng 1.

Tuy nhiên, người Anh lại thường có thói quen phản kháng lại những ý tưởng hoặc quy định xuất phát từ châu Âu lục địa, dù rằng họ không có quyền chống lại chúng.

Wenger từng cảnh báo cơn địa chấn ở kỳ chuyển nhượng.

Năm 2002, UEFA đã ban hành quy định về hai kỳ chuyển nhượng tiêu chuẩn áp dụng đối với toàn bộ châu Âu, và họ tưởng rằng thế là giải quyết xong. UEFA cho rằng khi các đội bóng và cầu thủ đều đã xác định được vị trí cố định trong một thời gian dài hơn thì họ có thể ngừng lo lắng về chuyện chuyển nhượng và tập trung vào các vấn đề chuyên môn khác.

Thế nhưng họ đã lầm.

“Việc các cầu thủ ngày càng kiếm tìm nhiều sự tự do hơn cũng là một phần bản chất của bóng đá hiện đại. Và điều đó đồng nghĩa với sự gia tăng của chủ nghĩa cá nhân,” Wenger nói.

“Ngày nay chúng ta gặp phải tình trạng riêng kỳ chuyển nhượng tháng 1 cũng có khả năng gây ra những cơn địa chấn trong các câu lạc bộ. Chỉ cần một cầu thủ cảm thấy rằng lợi ích cá nhân của mình không còn đồng điệu với lợi ích chung của đội bóng, anh ta sẽ lập tức rất chán chường và tâm lý chuyển nhượng là không thể tránh khỏi.”

Rupert Murdoch từng mua lại tờ The Sun năm 1969.

Và còn cả cánh báo chí lá cải luôn chầu chực để đổ thêm dầu vào lửa nữa.

Những tin đồn chuyển nhượng vốn là mặt hàng chủ lực của họ từ trước tới nay, và mặt hàng đó thậm chí còn có tuổi thọ lâu đời hơn chính Giải Ngoại hạng. Nếu lần tìm thật kỹ trong quá khứ thì bạn có thể thấy rằng cả Giải Ngoại hạng lẫn những tin đồn trên báo lá cải đều xuất phát từ một con người.

Khi con người ấy bắt đầu tham gia vào Giải Ngoại hạng thì ông ta đã ngồi trên đỉnh của một đế chế truyền thông quốc tế. Nhưng hồi năm 1969 thì ông ta chỉ là chủ sở hữu người Australia của một tờ báo với nhiều tham vọng.

Rupert Murdoch khi đó vừa mua lại tờ The Sun đang thua lỗ. Và ông ta lập tức gặp phải một vấn đề về bố trí hậu cần - vấn đề đầu tiên mà bóng đá gây ra cho cuộc đời của ông ta.