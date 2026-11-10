Một cầu thủ không đá V.League làm đội phó tuyển Việt Nam

Võ Hoàng Minh Khoa, tiền vệ đang chơi ở Hạng Nhất cho Becamex TP.HCM, góp mặt trong ban cán sự tuyển Việt Nam tại FIFA Days dịp tháng 11/2026.

Minh Khoa trong trận đấu đầu tiên cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Tâm Minh.

Võ Hoàng Minh Khoa và Nguyễn Đình Bắc là hai đội phó tuyển Việt Nam trong đợt hội quân FIFA Days tháng 11/2026 cho giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 ở sân Thiên Trường, Ninh Bình. Trong khi đó, Nguyễn Thành Chung đeo băng đội trưởng.

Đáng chú ý, Minh Khoa là người duy nhất đang chơi ở giải Hạng Nhất trong ba cái tên này. Dựa trên những đóng góp, cống hiến trước đây và tầm ảnh hưởng, vị thế trong đội tuyển hiện tại, nhiều khả năng, Đình Bắc là đội phó số một, Minh Khoa là đội phó số hai.

Hết mùa 2025/26, tiền vệ sinh năm 2003 cùng Becamex TP.HCM trải qua lần đầu xuống hạng sau 22 năm chơi V.League. Minh Khoa không rời đi để tìm cơ hội thi đấu tại hạng cao nhất, mà tiếp tục ở lại cống hiến cho đội bóng quê hương, nơi mình gắn bó từ năm 16 tuổi.

Ở cấp độ ĐTQG, Minh Khoa lần đầu lên tuyển tháng 3/2025. Nhưng chấn thương khiến phải tới tận hơn một năm sau, cầu thủ người TP.HCM mới trở lại ở FIFA ASEAN Cup 2026. Tính tới hiện tại, Minh Khoa đã đá 5 trận cho các "Chiến binh sao vàng".

Ban cán sự tuyển Việt Nam ở Casper Cup 2026. Đồ họa: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Ban cán sự tuyển Việt Nam ở Casper Cup 2026 có tới 2/3 thay đổi so với giải gần nhất là FIFA ASEAN Cup 2026. Khi ấy, Nguyễn Hoàng Đức nhận băng thủ quân. Nguyễn Xuân Son và Đình Bắc là đội phó. Giờ chỉ còn Đình Bắc góp mặt trong danh sách tuyển Việt Nam, hai người đàn anh vắng mặt.

Ở đợt tập trung này, vì chỉ là giải giao hữu, nên chiến lược gia 49 tuổi muốn trao cơ hội cho các nhân tố mới và trẻ cũng như "đãi cát tìm vàng", thử nghiệm các cầu thủ đang giàu khát khao.

Khi tuyển Việt Nam có nhiều tân binh như Nguyễn Thái Quốc Cường, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Quang Vinh, Lê Quốc Nhật Nam, Hoàng Vĩnh Nguyên, Lương Chí Khải, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Hồng Phúc, Olaha Mạnh Đức và Nguyễn Đăng Dương, những cầu thủ như Đình Bắc, Thành Chung hay Minh Khoa trở thành các nhân tố giàu kinh nghiệm hơn.

Đây cũng là lần đầu Thành Chung chính thức giữ đội trưởng tuyển Việt Nam. Trung vệ sinh năm 1997 lần đầu lên tuyển năm 2018, đã chơi 44 trận và vô địch ASEAN Cup 2024 cũng như 2026.