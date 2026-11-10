HLV Kyrgyzstan từng ở lại Saudi Arabia chỉ để xem U23 Việt Nam

Ông Urmat Abdukaimov của tuyển Kyrgyzstan tiết lộ từng ở lại Saudi Arabia chỉ để xem U23 Việt Nam dù đội nhà bị loại sớm, khi trả lời phỏng vấn trước Casper Cup 2026 chiều 10/11.

HLV Urmat đã và đang quan tâm nhiều tới U23 cũng như tuyển quốc gia Việt Nam. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Kyrgyzstan (KFU).

"Tôi ở Saudi Arabia từ đầu đến hết giải để theo dõi hành trình của U23 Việt Nam. Tôi rất tôn trọng tuyển Việt Nam", HLV Urmat Abdukaimov tiết lộ trong buổi họp báo trước thềm giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026.

Ở giải U23 châu Á 2026 hồi tháng 1, U23 Kyrgyzstan dừng bước ngay vòng bảng và đá trận cuối ngày 12/1. Nhưng HLV Urmat ở lại Saudi Arabia đến tận ngày 23/1, ngày diễn ra trận tranh hạng ba giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc, cũng là trận cuối của thầy trò HLV Kim tại giải này.

Trong khi đó, HLV Matt Ross của tuyển Đài Loan (Trung Quốc) chia sẻ: "Tuyển Đài Loan (Trung Quốc) đang trải qua quãng thời gian khó khăn khi đây mới chỉ là trận thứ hai trong năm 2026. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho năm 2027 của tuyển Đài Loan. Đội trưởng Chen Po-liang cũng đã có 99 trận trong màu áo tuyển quốc gia và trận gặp Việt Nam sẽ là lần ra sân thứ 100. Đây là dịp rất đặc biệt".

Về đối thủ là tuyển Việt Nam, chiến lược gia sinh năm 1978 cho hay: "Khá khó để phân tích tuyển Việt Nam. Chúng tôi biết họ có nhiều thay đổi, nhiều gương mặt mới mà tôi chưa biết. Tuyển Đài Loan hiểu triết lý của HLV Kim và biết cách chơi của tuyển Việt Nam. Chúng tôi có hai cầu thủ chỉ mới đến Việt Nam vài giờ trước nên đội chỉ có một buổi tập với đầy đủ quân số. Tôi quan tâm nhiều hơn đến việc bản thân mình chơi thế nào hơn".

Khi một phóng viên Việt Nam hỏi nhận xét về Nguyễn Đình Bắc, Ross trả lời: "Tôi sẽ chia sẻ với bạn sau trận đấu tối mai". Khi buổi họp báo kết thúc, nhà cầm quân người Australia xuống nói riêng với phóng viên này: "Sau trận tối mai, tôi sẽ trả lời nhé. Bạn đồng ý chứ?".

Trở lại với HLV Urmat, chia sẻ về tầm quan trọng của Casper Cup 2026, thuyền trưởng 34 tuổi nói: "Đây là bước chuẩn bị tốt cho các giải đấu trong năm 2027 của tuyển Kyrgyzstan. Hy vọng chúng tôi sẽ có những trận đấu chất lượng tại Casper Cup 2026". Về việc Asian Cup 2027 bị hoãn đến cuối năm 2027, Urmat bày tỏ quan điểm: "Việc dời lịch Asian Cup 2027 có lợi cho chúng tôi khi có thêm thời gian chuẩn bị".

Cuối buổi họp báo, HLV trưởng hai đội cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và ban tổ chức địa phương đã gửi lời mời dự giải cũng như hỗ trợ về điều kiện sinh hoạt, tập luyện.

Lịch thi đấu và thông tin vé Casper Cup. Đồ họa: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).