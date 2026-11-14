HLV U23 Việt Nam: 'Hài lòng với lứa này'

HLV Đinh Hồng Vinh khen ngợi U23 Việt Nam sau khi vô địch giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 tối 14/11 trên sân Pleiku.

U23 Việt Nam tri ân HLV Đinh Hồng Vinh sau khi lên ngôi quán quân. Ảnh: HAGL.

"Tôi hài lòng với lứa U23 Việt Nam này vì 3 trận đấu vừa rồi khi nhập cuộc, các cầu thủ dám chơi bóng, dám tự tin kiểm soát bóng và phối hợp tốc độ cao. Tuy nhiên, sau Gia Lai VTV Cup 2026, U23 Việt Nam cần cải thiện nhiều khi gặp các đối thủ chơi với áp lực cao", HLV Đinh Hồng Vinh trả lời họp báo sau trận hòa U23 Qatar 1-1 tối 14/11 ở lượt trận cuối của Gia Lai VTV Cup 2026.

"Với các cầu thủ sau khi trở về CLB, các bạn phải nỗ lực, cố gắng và được thi đấu thường xuyên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch sao cho tất cả cầu thủ được thi đấu cọ xát ở những giải quốc tế với những đội trình độ cao", chiến lược gia 52 tuổi căn dặn học trò.

"Hôm nay, tôi rất hạnh phúc. Chiến thắng này, chức vô địch này, tôi xin tặng cho khán giả phố núi đã đến sân cổ vũ U23 Việt Nam. Đây là động lực để tôi xây dựng tập thể U23 Việt Nam hoàn thiện trong tương lai", HLV Đinh Hồng Vinh bày tỏ cảm xúc.

"Trong quá trình làm nghề, sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ, tôi có nhiều danh hiệu trong 11 năm ở HAGL. Hôm nay là cảm xúc lớn hơn khi tôi thành công ở một cấp độ đội tuyển", nhà cầm quân quê Gia Lai kết.