Việt kiều mới của tuyển Việt Nam khởi động nhưng không được vào sân

Chí Khải là tân binh Việt kiều mới nhất của tuyển Việt Nam. Anh sinh năm 1999, có mẹ là người gốc Việt, lấy quốc tịch Việt Nam hồi tháng 9 vừa qua. Chí Khải trưởng thành từ hệ thống bóng đá Mỹ, về V.League và lần lượt chơi cho CLB Hà Nội, Thể Công - Viettel từ năm 2024. Anh được kỳ vọng sẽ bổ sung chất lượng cho hàng thủ tuyển Việt Nam.