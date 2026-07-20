Tây Ban Nha sẽ còn thống trị bóng đá thế giới dài lâu?

Chức vô địch World Cup 2026 không chỉ khẳng định sức mạnh của Tây Ban Nha, mà còn mở ra viễn cảnh về một kỷ nguyên thống trị mới của "La Roja".

Tây Ban Nha có nền móng vững chắc cho hành trình thành công trong tương lai. Ảnh: Reuters.

Đánh bại đương kim vô địch Argentina 1-0 sau hiệp phụ trong trận chung kết World Cup 2026 rạng sáng 20/7, Tây Ban Nha khép lại giải đấu bằng màn trình diễn thuyết phục cả về kết quả lẫn lối chơi. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente kiểm soát 63% thời lượng bóng, tung ra 20 cú sút và gần như bóp nghẹt hàng công Argentina, đội chỉ có hai pha dứt điểm trong suốt 120 phút.

Danh hiệu thế giới là mảnh ghép hoàn hảo cho chu kỳ thành công của De la Fuente. Chỉ trong 3 năm, chiến lược gia này đã cùng Tây Ban Nha lần lượt chinh phục UEFA Nations League 2023, EURO 2024 và World Cup 2026. Song song với đó là chuỗi 38 trận bất bại, dài nhất lịch sử các đội tuyển quốc gia.

Điều đáng ngại với các đối thủ không nằm ở chiếc cúp vừa giành được, mà ở chất lượng đội hình của "La Roja". Phần lớn trụ cột vẫn còn rất trẻ như Pau Cubarsi (19 tuổi), Lamine Yamal (19), Pedri (23), Nico Williams (24), Pedro Porro (26) hay Ferran Torres (26). Họ đều đã tích lũy kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao nhưng vẫn còn nhiều năm phát triển phía trước.

Không giống nhiều nhà vô địch trước đây phải bước vào giai đoạn chuyển giao sau khi đăng quang, Tây Ban Nha gần như không đối mặt với bài toán thay máu lực lượng. Bộ khung hiện tại đủ sức duy trì tính cạnh tranh ở các giải đấu lớn trong nhiều năm tới. World Cup 2030 càng mang đến thêm động lực cho "La Roja". Giải đấu sẽ được đồng đăng cai tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco sau lễ khai mạc tại Nam Mỹ.

Nếu tiếp tục giữ được nền tảng chiến thuật, chiều sâu lực lượng và đà phát triển của các tài năng trẻ, Tây Ban Nha hoàn toàn có cơ hội bảo vệ ngôi vương ngay trên sân nhà, qua đó mở ra một triều đại thống trị mới của bóng đá thế giới.

HLV trưởng Argentina bật khóc khi phỏng vấn Đoạn phỏng vấn sau thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 sáng 20/7 nhận được nhiều quan tâm bởi phản ứng của HLV Lionel Scaloni.