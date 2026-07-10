Tây Ban Nha 1-1 Bỉ: 'Quỷ đỏ' vùng lên

Ngay sau tình huống bỏ lỡ của Lamine Yamal, Tây Ban Nha nhận bàn thua đầu tiên tại World Cup 2026 sau cú đánh đầu của Charles De Ketelaere.

Nửa hiệp một trôi qua, Tây Ban Nha cầm bóng 64% nhưng chưa tạo ra cơ hội nào thực sự nguy hiểm. Điểm nhấn từ đầu trận chỉ là tình huống để bóng chạm tay trong vùng cấm của trung vệ bên phía Bỉ, Ngoy nhưng trọng tài từ chối cho Tây Ban Nha hưởng phạt đền.

Tây Ban Nha gặp khó trước Bỉ.

Ngay sau giờ nghỉ giải lao giữa hiệp, Tây Ban Nha tăng tốc và thu về thành quả là bàn mở tỷ số. Từ đường chuyền bên cánh phải, Dani Olmo đá nối nhưng bị Thibaut Courtois cản phá. Bóng bật ra đúng tầm chân của Ruiz và anh không bỏ lỡ cơ hội đá bồi, mở tỷ số.

Ruiz tạo khác biệt cho "La Roja".

Phút 35, Yamal suýt nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha với một cú đá phạt hàng rào đầy khó chịu, buộc Courtois phải vất vả cứu thua cho Bỉ. 5 phút sau, Yamal tiếp tục khuấy đảo hàng thủ Bỉ, trước khi tung cú sút chân trái đưa bóng đi chệch cột.

Yamal đá phạt kỹ thuật.

Vào thời điểm khó khăn, Bỉ bất ngờ tìm được đường vào mành lưới Tây Ban Nha bằng một pha bóng bổng. Phút 41, từ quả tạt bên cánh phải của Timothy Castagne, Charles De Ketelaere chạy chỗ, tung cú đánh đầu hiểm hóc, không cho Unai Simon cơ hội cản phá.

Pau Cubarsi không thể kèm De Ketelaere.

Chỉ còn cách bán kết một trận đấu, Tây Ban Nha và Bỉ sẽ tạo nên màn thư hùng đáng chờ đợi trên sân SoFi (Los Angeles). Đội thắng sẽ chạm trán tuyển Pháp ở vòng bán kết, sau khi "Les Bleus" vượt qua Morocco với tỷ số 2-0 rạng sáng 10/7.

Highlights Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha Rạng sáng 7/7, Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 ở vòng 16 đội, qua đó ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026.