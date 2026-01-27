Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln hiện diện tại Trung Đông

  • Thứ ba, 27/1/2026 07:18 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Việc triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các tàu hộ tống giúp Mỹ gia tăng đáng kể khả năng tấn công và răn đe tại Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (phải) của Hải quân Mỹ di chuyển trên Biển Arab. Ảnh: Hải quân M

Ngày 26/1, quân đội Mỹ thông báo nhóm tàu sân bay USS Abraham Lincoln của nước này đã có mặt tại Trung Đông, qua đó tăng cường đáng kể sức tấn công của Washington tại khu vực trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận tàu USS Abraham Lincoln cùng các tàu hộ tống “hiện đã được triển khai tới Trung Đông nhằm thúc đẩy an ninh và sự ổn định khu vực.”

Cùng ngày, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) khẳng định sẽ không cho phép các cuộc tấn công nhằm vào Iran được tiến hành từ lãnh thổ nước này.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao UAE tái khẳng định cam kết của nước này trong việc “không cho phép không phận, lãnh thổ hoặc vùng biển của mình bị sử dụng cho bất kỳ hành động quân sự thù địch nào nhằm vào Iran.”

Những diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh, tuần trước Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một “hạm đội” của nước này đang tiến về Vùng Vịnh và Washington đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại Iran sau làn sóng biểu tình mới đây tại nước Cộng hòa Hồi giáo.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

https://www.vietnamplus.vn/tau-san-bay-my-uss-abraham-lincoln-hien-dien-tai-trung-dong-post1090710.vnp

TTXVN

tàu sân bay mỹ Donald Trump Mỹ Tàu sân bay Trung Đông Iran iran trung đông tàu mỹ

  • Tàu sân bay

    Tàu sân bay

    Tàu sân bay hay hàng không mẫu hạm là tàu chiến phục vụ như một sân bay di động trên biển. Tàu có đường băng để máy bay cất hạ cánh. Các tàu sân bay của Mỹ sử dụng máy phóng để khởi động máy bay. Một số tàu sử dụng đường băng kiểu nhảy cầu. Máy bay hạ cánh trên tàu sân bay bằng cách sử dụng móc ở đuôi để bám vào cáp hãm đà căng trên đường băng. Một số máy bay có thể hạ cánh thẳng đứng như F-35B, AV-8B Harrier. Bên trong tàu sân bay có nhà chứa và khu bảo dưỡng cho máy bay tương tự như căn cứ không quân trên đất liền. Tính đến tháng 12/2017, 41 tàu sân bay đang hoạt động trong hải quân 10 nước trên thế giới. Trong đó, Mỹ là quốc gia có nhiều tàu sân bay nhất với 11 siêu hàng không mẫu hạm đang hoạt động.

    Bạn có biết: Hải quân Đế quốc Nhật Bản là lực lượng đầu tiên trên thế giới thực hiện cuộc không kích bằng máy bay cất cánh từ tàu sân bay vào năm 1914.

    • Tàu sân bay hạng nhẹ: Lượng choán nước dưới 30.000 tấn
    • Tàu sân bay hạng trung: Lượng choán nước từ 40.000 đến 60.000 tấn
    • Siêu tàu sân bay: Lượng choán nước từ 70.000 đến 100.000 tấn

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

