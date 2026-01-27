NATO 'dội gáo nước lạnh' vào ý tưởng quân đội châu Âu

Lãnh đạo NATO nhấn mạnh châu Âu nên gánh vác nhiều hơn về an ninh theo yêu cầu của Mỹ, nhưng tách khỏi NATO sẽ làm mất ô hạt nhân Mỹ và khiến châu Âu phải trả giá đắt.

Ngày 26/1, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã thẳng thừng bác bỏ lời kêu gọi từ một số chính trị gia hàng đầu châu Âu về việc thành lập một quân đội châu Âu độc lập, xuất phát từ những nghi ngại xoay quanh cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với an ninh lục địa này sau căng thẳng liên quan đến Greenland.

Ông Rutte nói với những người ủng hộ một lực lượng châu Âu tách khỏi liên minh NATO do Mỹ dẫn dắt rằng hãy “cứ mơ đi”, đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin hẳn sẽ “rất thích” ý tưởng đó, bởi nó sẽ khiến các lực lượng quân đội châu Âu bị dàn trải và suy yếu.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước Nghị viện châu Âu tại Brussels, ông Rutte cho rằng các quốc gia châu Âu cần tiếp tục tăng cường trách nhiệm đối với an ninh của chính mình - đúng như yêu cầu của ông Trump - nhưng phải thực hiện trong khuôn khổ liên minh xuyên Đại Tây Dương.

Trong những tuần gần đây, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares và Ủy viên Quốc phòng châu Âu Andrius Kubilius đều đã nêu khả năng hình thành một lực lượng quân sự châu Âu.

Không đề cập trực tiếp đến các đề xuất này, ông Rutte đã nhanh chóng gạt bỏ ý tưởng, khẳng định ông Trump và nước Mỹ vẫn duy trì cam kết mạnh mẽ với NATO, bất chấp những bất ổn phát sinh từ yêu cầu của ông Trump rằng Đan Mạch phải nhượng quyền kiểm soát Greenland.

“Tôi cho rằng điều đó sẽ dẫn đến rất nhiều sự trùng lặp. Chúc các bạn may mắn nếu muốn làm, bởi các bạn phải tìm đủ binh sĩ - trong khi họ vốn đã ở ngay trong hệ thống hiện tại”, ông Rutte nói.

“Nó chỉ khiến mọi thứ phức tạp hơn. Tôi nghĩ ông Putin sẽ rất thích. Vì vậy, hãy suy nghĩ lại”, ông cho biết thêm.

Tổng thư ký NATO cũng cảnh báo các nghị sĩ rằng nếu châu Âu thực sự muốn tự đứng một mình về mặt quân sự, chi phí sẽ cao hơn rất nhiều so với mức 5% GDP mà các nước NATO đã nhất trí dành cho quốc phòng và các khoản đầu tư liên quan đến an ninh.

“Khi đó, các bạn sẽ phải xây dựng năng lực hạt nhân riêng - điều này tiêu tốn hàng tỷ, hàng chục tỷ euro. Và trong kịch bản ấy, các bạn sẽ đánh mất ‘người bảo đảm tối thượng’ cho tự do của chúng ta, đó chính là chiếc ô hạt nhân của Mỹ. Vì vậy, chúc may mắn”, ông nói.