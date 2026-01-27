Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
NATO 'dội gáo nước lạnh' vào ý tưởng quân đội châu Âu

  • Thứ ba, 27/1/2026 07:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lãnh đạo NATO nhấn mạnh châu Âu nên gánh vác nhiều hơn về an ninh theo yêu cầu của Mỹ, nhưng tách khỏi NATO sẽ làm mất ô hạt nhân Mỹ và khiến châu Âu phải trả giá đắt.

Ngày 26/1, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã thẳng thừng bác bỏ lời kêu gọi từ một số chính trị gia hàng đầu châu Âu về việc thành lập một quân đội châu Âu độc lập, xuất phát từ những nghi ngại xoay quanh cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với an ninh lục địa này sau căng thẳng liên quan đến Greenland.

Ông Rutte nói với những người ủng hộ một lực lượng châu Âu tách khỏi liên minh NATO do Mỹ dẫn dắt rằng hãy “cứ mơ đi”, đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin hẳn sẽ “rất thích” ý tưởng đó, bởi nó sẽ khiến các lực lượng quân đội châu Âu bị dàn trải và suy yếu.

NATO anh 1

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước Nghị viện châu Âu tại Brussels, ông Rutte cho rằng các quốc gia châu Âu cần tiếp tục tăng cường trách nhiệm đối với an ninh của chính mình - đúng như yêu cầu của ông Trump - nhưng phải thực hiện trong khuôn khổ liên minh xuyên Đại Tây Dương.

Trong những tuần gần đây, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares và Ủy viên Quốc phòng châu Âu Andrius Kubilius đều đã nêu khả năng hình thành một lực lượng quân sự châu Âu.

Không đề cập trực tiếp đến các đề xuất này, ông Rutte đã nhanh chóng gạt bỏ ý tưởng, khẳng định ông Trump và nước Mỹ vẫn duy trì cam kết mạnh mẽ với NATO, bất chấp những bất ổn phát sinh từ yêu cầu của ông Trump rằng Đan Mạch phải nhượng quyền kiểm soát Greenland.

“Tôi cho rằng điều đó sẽ dẫn đến rất nhiều sự trùng lặp. Chúc các bạn may mắn nếu muốn làm, bởi các bạn phải tìm đủ binh sĩ - trong khi họ vốn đã ở ngay trong hệ thống hiện tại”, ông Rutte nói.

“Nó chỉ khiến mọi thứ phức tạp hơn. Tôi nghĩ ông Putin sẽ rất thích. Vì vậy, hãy suy nghĩ lại”, ông cho biết thêm.

Tổng thư ký NATO cũng cảnh báo các nghị sĩ rằng nếu châu Âu thực sự muốn tự đứng một mình về mặt quân sự, chi phí sẽ cao hơn rất nhiều so với mức 5% GDP mà các nước NATO đã nhất trí dành cho quốc phòng và các khoản đầu tư liên quan đến an ninh.

“Khi đó, các bạn sẽ phải xây dựng năng lực hạt nhân riêng - điều này tiêu tốn hàng tỷ, hàng chục tỷ euro. Và trong kịch bản ấy, các bạn sẽ đánh mất ‘người bảo đảm tối thượng’ cho tự do của chúng ta, đó chính là chiếc ô hạt nhân của Mỹ. Vì vậy, chúc may mắn”, ông nói.

Phương Linh

NATO Donald Trump NATO Mỹ Nga châu Âu Mỹ quân đội Nga ông Trump ông Rutte Greenland

  • NATO

    NATO

    Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (viết tắt: NATO) là một liên minh quân sự dựa trên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được ký kết vào ngày 4 tháng 4 năm 1949 bao gồm Mỹ và một số nước ở châu Âu (các nước 2 bên bờ Đại Tây Dương). Những năm đầu tiên thành lập, NATO chỉ là một liên minh chính trị. Tuy nhiên, do cuộc chiến tranh Triều Tiên tác động, một tổ chức quân sự hợp nhất đã được thành lập.

    Bạn có biết: Trên danh nghĩa, NATO là liên minh phòng thủ trong đó các nước thành viên thực hiện phòng thủ chung khi bị tấn công bởi bên ngoài. Thực tế, NATO cũng tổ chức nhiều cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia khác dù các quốc gia này chưa hề xâm phạm đến các thành viên như cuộc tấn công Nam Tư năm 1999, Afghanistan năm 2001...

    • Thành lập: 4/4/1949
    • Trụ sở chính: Bruxelles (Bỉ)
    • Số nước thành viên: 28

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

