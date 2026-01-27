Bà Takaichi tuyên bố đanh thép

Tỷ lệ ủng hộ đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi sụt giảm trong các cuộc khảo sát mới nhất, ngay trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng tới.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP), giơ nắm tay khi phát biểu trước các nghị sĩ LDP trong cuộc họp đảng tại Tokyo (Nhật Bản) ngày 23/1. Ảnh: Reuters.

Theo khảo sát do báo Nikkei công bố ngày 26/1, mức ủng hộ dành cho chính phủ của bà Takaichi lần đầu tiên xuống dưới 70% kể từ khi bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản vào tháng 10/2025. Mức ủng hộ hiện giảm còn 67%, so với mức 75% hồi tháng 12/2025.

Một khảo sát khác của báo Kyodo cho thấy tỷ lệ ủng hộ giảm từ 68% xuống 63%, trong khi thăm dò của báo Mainichi ghi nhận mức sụt giảm mạnh hơn, giảm 10 điểm phần trăm xuống còn 57%.

Việc giải tán Hạ viện và tổ chức bầu cử sớm được xem là nỗ lực của bà Takaichi nhằm chuyển hóa sức hút cá nhân thành sự ủng hộ dành cho đảng Dân chủ Tự do (LDP) cũng như cho chính sách tài khóa mà bà theo đuổi.

Trước khi giải tán Hạ viện, LDP cùng đối tác liên minh là đảng Đổi mới Nhật Bản (Ishin) nắm tổng cộng 233/465 ghế. Con số cho thấy hai đảng liên minh chiếm thế đa số sít sao chỉ nhờ một ghế tại Hạ viện.

Các kết quả thăm dò còn cho thấy sự hoài nghi của cử tri đối với các kế hoạch kinh tế của Thủ tướng Takaichi đang có xu hướng gia tăng. Theo khảo sát của Nikkei, 56% người được hỏi cho rằng gói kích thích kinh tế mà bà Takaichi đề xuất không đủ sức giảm bớt tác động của chi phí sinh hoạt leo thang.

Quyết định của bà Takaichi về việc tổ chức bầu cử trước khi Quốc hội thông qua gói ngân sách kỷ lục trị giá 793 tỷ USD cũng vấp phải chỉ trích từ phe đối lập, vì cho rằng đây là hành động mang tính cơ hội chính trị. Khảo sát của Mainichi cho thấy 40% người tham gia khảo sát cũng không hài lòng về thời điểm bầu cử.

Trước thềm cuộc bầu cử ngày 8/2, Reuters nhận định bà Takaichi đang dẫn dắt một đảng có mức độ ủng hộ thấp hơn đáng kể so với mức độ ủng hộ dành cho cá nhân bà. Đảng LDP chỉ đạt mức ủng hộ khoảng 30% trong nhiều cuộc khảo sát gần đây.

Ngoài ra, bà Takaichi cũng đã mất sự ủng hộ của đảng Komeito, lực lượng trung dung từng là đồng minh của LDP suốt 26 năm. Việc Komeito chấm dứt liên minh và bắt tay với Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản đã khiến LDP mất đi nguồn phiếu quan trọng tại hàng chục khu vực bầu cử.

Giới phân tích cho rằng kết quả cuộc bầu cử tới đây sẽ phụ thuộc vào việc liệu Thủ tướng Takaichi có thể tận dụng tín nhiệm của cá nhân để thúc đẩy sự ủng hộ rộng rãi hơn dành cho đảng cầm quyền hay không.

Ngay trong ngày 26/1, Thủ tướng Takaichi lên tiếng khẳng định bà sẽ từ chức ngay, nếu liên minh cầm quyền không giành được đa số ghế tại Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Phát biểu tại cuộc tranh luận giữa lãnh đạo các đảng, bà Takaichi, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP), cho biết nếu “thất bại” trong cuộc bầu cử sắp tới, bà sẽ không tiếp tục đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Nhật Bản, bởi bà sẽ không thể thúc đẩy chương trình nghị sự của mình.

Khi được yêu cầu làm rõ khái niệm “thất bại”, bà Takaichi nhấn mạnh bà sẽ từ nhiệm nếu liên minh giữa LDP và đảng Đổi mới Nhật Bản không giành được hơn một nửa số ghế tại Hạ viện.

“Đây sẽ là cuộc bầu cử khó lường. Các nghị sĩ LDP đều hiểu rằng vận mệnh chính trị của họ đang nằm trong tay bà Takaichi”, ông Tobias Harris, nhà sáng lập công ty tư vấn rủi ro chính trị Japan Foresight, nhận định.

Hạ viện Nhật Bản đã được giải tán vào ngày 24/1, ngay khi kỳ họp thường kỳ của Quốc hội bắt đầu, mở đường cho cuộc bầu cử toàn quốc vào ngày 8/2. Chiến dịch tranh cử chính thức sẽ khởi động từ ngày 27/1, thời gian để các đảng chính thức tiến hành vận động tranh cử chỉ có 12 ngày, ngắn nhất từng thấy trong lịch sử Nhật Bản thời hậu chiến.