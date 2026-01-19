Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kinh doanh

Tân Sơn Nhất trở lại top 50 sân bay kết nối tốt nhất toàn cầu

  • Thứ hai, 19/1/2026 17:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau hai năm liền vắng mặt, Tân Sơn Nhất đã trở lại bảng xếp hạng của OAG ở vị trí 45 trong số 50 sân bay kết nối tốt nhất toàn cầu.

Tân Sơn Nhất là một trong 50 sân bay có mạng bay quốc tế kết nối tốt nhất toàn cầu. Ảnh: TIA.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (SGN) đã trở lại danh sách 50 sân bay có mạng bay quốc tế kết nối tốt nhất toàn cầu (OAG Megahubs) năm 2025 của OAG - công ty cung cấp dữ liệu và phân tích hàng không của Anh.

Cửa ngõ hàng không phía Nam đạt vị trí thứ 45, tăng 9 bậc so với năm 2024 (từ hạng 54 lên hạng 45). Lần gần nhất Tân Sơn Nhất từng có mặt trong top 50 này là vào năm 2022 ở vị trí thứ 41.

Bảng xếp hạng OAG Megahubs là một trong những chỉ số uy tín nhất thế giới để đánh giá mức độ kết nối của sân bay trong mạng bay quốc tế. Đây là lần thứ 10 báo cáo Megahubs được công bố, phản ánh sự thay đổi của mạng bay quốc tế theo thời gian.

Theo phương pháp của OAG, dữ liệu được tổng hợp từ 100 sân bay lớn nhất thế giới về số ghế cung ứng và lịch bay theo lịch trình trong giai đoạn 1/9/2024-31/8/2025. OAG trích xuất dữ liệu vào ngày bận rộn nhất của ngành (ngày 1/8/2025) để tính toán tổng số phương án kết nối hợp lệ (connections). Đây là các tổ hợp hành trình nối chuyến giữa các chuyến bay quốc tế và nội địa trong khung thời gian quy định.

Năm 2025, Tân Sơn Nhất ghi nhận 8.348 phương án nối chuyến hợp lệ, kết nối với 94 điểm đến toàn cầu, thể hiện mức độ mở rộng của mạng bay quốc tế sau giai đoạn đại dịch. Tại sân bay này, Vietnam Airlines là hãng chiếm thị phần lớn nhất với 37% mạng bay quốc tế từ SGN.

Ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Megahubs 2025 vẫn là London Heathrow (Anh), tiếp đến là Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và Amsterdam (Hà Lan). Trong khu vực Đông Nam Á, Kuala Lumpur (Malaysia) đứng cao nhất, tiếp theo là Singapore, Bangkok, Manila và Jakarta.

Diệu Thanh

Tân Sơn Nhất sân bay OAG hàng không

