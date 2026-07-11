Tân HLV Bồ Đào Nha châm ngòi tranh cãi

Tân HLV Jorge Jesus công khai chất vấn màn trình diễn của hàng tiền vệ Bồ Đào Nha ngay trong ngày đầu tiếp quản đội tuyển.

Jorge Jesus thể hiện quan điểm mạnh mẽ ngay ngày đầu nhậm chức HLV Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters.

Jorge Jesus nhanh chóng tạo ra tranh luận sau khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha. Trong buổi ra mắt, chiến lược gia kỳ cựu không né tránh việc chỉ trích những ngôi sao vừa trải qua kỳ World Cup 2026 thất vọng.

"Họ nói chúng tôi có hàng tiền vệ hay nhất thế giới, nhưng họ ở đâu? Hai người chơi cho PSG, trong một hệ thống rất khác. Họ sẽ là những người hay nhất thế giới nếu làm được điều đó trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha", Jorge Jesus tuyên bố.

Phát biểu được cho là hướng tới Vitinha và Joao Neves, hai tiền vệ đang khoác áo PSG. Cả hai tạo dấu ấn ở cấp CLB nhưng không thể giúp Bồ Đào Nha tiến sâu tại World Cup 2026. Đội bóng bán đảo Iberia dừng bước ở vòng 16 đội sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha. Trước đó, màn trình diễn của hàng tiền vệ Bồ Đào Nha cũng nhận nhiều chỉ trích khi đội không duy trì được sự ổn định và sức sáng tạo như kỳ vọng.

Phát ngôn của Jorge Jesus lập tức gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một bộ phận CĐV cho rằng nhà cầm quân 71 tuổi đã nói thẳng vấn đề tồn tại ở tuyển Bồ Đào Nha. "Nếu họ không chơi vì tập thể, hãy để họ dự bị hoặc loại khỏi đội. Bồ Đào Nha từng vô địch EURO nhờ sức mạnh tập thể", một tài khoản bình luận.

Ngược lại, không ít người cho rằng Jorge Jesus quá gay gắt trong ngày đầu nhậm chức. Một CĐV viết: "Tôi nghĩ ông thông minh hơn thế. Nhưng rồi họ vẫn tiếp tục chiều chuộng một người đang giữ đội tuyển Bồ Đào Nha làm con tin".

Thông điệp từ Jorge Jesus khá rõ ràng, danh tiếng ở CLB không đảm bảo vị trí tại tuyển Bồ Đào Nha. Sau thất bại ở World Cup, một cuộc thay đổi mạnh tay có thể sớm bắt đầu.

Highlights Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha Rạng sáng 7/7, Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 ở vòng 16 đội, qua đó ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026.