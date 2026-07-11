Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Tân HLV Bồ Đào Nha châm ngòi tranh cãi

  • Thứ bảy, 11/7/2026 15:11 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Tân HLV Jorge Jesus công khai chất vấn màn trình diễn của hàng tiền vệ Bồ Đào Nha ngay trong ngày đầu tiếp quản đội tuyển.

Jorge Jesus thể hiện quan điểm mạnh mẽ ngay ngày đầu nhậm chức HLV Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters.

Jorge Jesus nhanh chóng tạo ra tranh luận sau khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha. Trong buổi ra mắt, chiến lược gia kỳ cựu không né tránh việc chỉ trích những ngôi sao vừa trải qua kỳ World Cup 2026 thất vọng.

"Họ nói chúng tôi có hàng tiền vệ hay nhất thế giới, nhưng họ ở đâu? Hai người chơi cho PSG, trong một hệ thống rất khác. Họ sẽ là những người hay nhất thế giới nếu làm được điều đó trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha", Jorge Jesus tuyên bố.

Phát biểu được cho là hướng tới Vitinha và Joao Neves, hai tiền vệ đang khoác áo PSG. Cả hai tạo dấu ấn ở cấp CLB nhưng không thể giúp Bồ Đào Nha tiến sâu tại World Cup 2026. Đội bóng bán đảo Iberia dừng bước ở vòng 16 đội sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha. Trước đó, màn trình diễn của hàng tiền vệ Bồ Đào Nha cũng nhận nhiều chỉ trích khi đội không duy trì được sự ổn định và sức sáng tạo như kỳ vọng.

Phát ngôn của Jorge Jesus lập tức gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một bộ phận CĐV cho rằng nhà cầm quân 71 tuổi đã nói thẳng vấn đề tồn tại ở tuyển Bồ Đào Nha. "Nếu họ không chơi vì tập thể, hãy để họ dự bị hoặc loại khỏi đội. Bồ Đào Nha từng vô địch EURO nhờ sức mạnh tập thể", một tài khoản bình luận.

Ngược lại, không ít người cho rằng Jorge Jesus quá gay gắt trong ngày đầu nhậm chức. Một CĐV viết: "Tôi nghĩ ông thông minh hơn thế. Nhưng rồi họ vẫn tiếp tục chiều chuộng một người đang giữ đội tuyển Bồ Đào Nha làm con tin".

Thông điệp từ Jorge Jesus khá rõ ràng, danh tiếng ở CLB không đảm bảo vị trí tại tuyển Bồ Đào Nha. Sau thất bại ở World Cup, một cuộc thay đổi mạnh tay có thể sớm bắt đầu.

Tuyển Bồ Đào Nha ra mắt tân HLV

Tân HLV tuyển Bồ Đào Nha Jorge Jesus khẳng định không có cầu thủ nào đứng trên tập thể, đồng thời nhắc lại cuộc trò chuyện thẳng thắn với Neymar khi còn dẫn dắt Al Hilal.

7 giờ trước

Ronaldo đăng ảnh vô địch EURO sau nỗi buồn World Cup

Cristiano Ronaldo bất ngờ đăng lại khoảnh khắc đáng nhớ nhất cùng tuyển Bồ Đào Nha với chức vô địch EURO tròn 10 năm trước.

10 giờ trước

Tài khoản của Bruno Fernandes hứng bão phẫn nộ

Bruno Fernandes trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau khi tuyển Bồ Đào Nha bị loại ở vòng 16 đội World Cup 2026.

11 giờ trước

Highlights Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha Rạng sáng 7/7, Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 ở vòng 16 đội, qua đó ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Bồ Đào Nha Jorge Jesus Joao Neves Vitinha World Cup 2026

    Đọc tiếp

    CLB Công an Hà Nội chiêu mộ Mourinho

    CLB Công an Hà Nội chiêu mộ Mourinho

    37 phút trước 14:42 11/7/2026

    0

    Sau khi chia tay trợ lý Mavi Lopez, CLB Công an Hà Nội đưa ông Paulo Mourinho về làm trợ lý cho HLV Alexandre "Mano" Polking.

    Đòi hỏi gây choáng của Salah

    Đòi hỏi gây choáng của Salah

    1 giờ trước 14:09 11/7/2026

    0

    Mohamed Salah từng nhận khoảng 400.000 bảng/tuần ở Liverpool. Anh muốn nhận nhiều hơn thế để rời xa bóng đá châu Âu, chuyển sang chơi bóng tại Saudi Arabia.

    GAM xuất quân dự Esports World Cup 2026

    GAM xuất quân dự Esports World Cup 2026

    2 giờ trước 13:01 11/7/2026

    0

    Đại diện Việt Nam hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường sang Pháp tranh tài tại Esports World Cup 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý