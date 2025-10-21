Tài sản tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tăng vọt

Hai mã cổ phiếu chủ lực của bà Thảo là VJC và HDB đồng loạt tăng giá giúp khối tài sản của nữ tỷ phú mở rộng, củng cố vị thế trên bảng xếp hạng người giàu nhất Việt Nam.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Ảnh: VGP.

Sau phiên giảm gần 100 điểm của VN-Index vào ngày 20/10, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 21/10 đã lấy lại sắc xanh với nhiều cổ phiếu lớn hồi phục mạnh.

Đáng chú ý, cổ phiếu VJC của hãng hàng không Vietjet có diễn biến tích cực nhất nhóm hàng không, thậm chí có thời điểm chạm mức giá trần 186.700 đồng/cổ phiếu. Kết phiên, VJC dừng ở 180.000 đồng/cổ phiếu, tăng 5.500 đồng (+3,15%) so với phiên liền trước, với khối lượng giao dịch hơn 4 triệu cổ phiếu.

Diễn biến tăng của VJC giúp tài sản của Chủ tịch HĐQT Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo tăng mạnh. Tại mức giá này, tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, đang sở hữu hơn 47,4 triệu cổ phiếu VJC, tương đương hơn 8% vốn điều lệ, có giá trị khoảng 8.500 tỷ đồng .

Ngoài ra, thông qua Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny và CTCP Sovico, bà Thảo gián tiếp nắm giữ thêm lần lượt 154,7 triệu và 41,1 triệu cổ phiếu VJC, tương ứng 26,16% và 7,59% vốn Vietjet. Tổng giá trị số cổ phiếu này ước đạt hơn 35.000 tỷ đồng .

Bên cạnh Vietjet, bà Thảo còn là cổ đông lớn của HDBank (HoSE: HDB). Trong phiên 21/10, cổ phiếu HDB tăng tím trần lên 32.350 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng 6,94%. Với việc nắm giữ 131 triệu cổ phiếu HDB (tương đương 3,73% vốn điều lệ), giá trị tài sản của bà Thảo tại ngân hàng này ước tính vào khoảng 4.200 tỷ đồng .

Như vậy, tổng giá trị tài sản từ 2 mã cổ phiếu niêm yết của bà Nguyễn Thị Phương Thảo trên sàn chứng khoán Việt Nam ước đạt khoảng 47.500 tỷ đồng , tương đương hơn 1,8 tỷ USD .

Trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của Forbes, bà Thảo - nữ tỷ phú tự thân duy nhất của Việt Nam - hiện được ghi nhận khối tài sản ròng 4,3 tỷ USD , tăng thêm 77 triệu USD (+1,84%) so với trước đó, xếp thứ 950 toàn cầu.