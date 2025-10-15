Tài sản bà Nguyễn Thị Phương Thảo tăng lên 4 tỷ USD

Theo Forbes, tài sản của nữ tỷ phú USD Nguyễn Thị Phương Thảo đã chạm mức 4 tỷ USD, xếp thứ 1.000 thế giới.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là tỷ phú USD giàu thứ 2 Việt Nam, chỉ sau ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup. Ảnh: VGP.

Trong phiên giao dịch ngày 15/10, cổ phiếu VJC của CTCP Hàng không Vietjet tiếp tục lập đỉnh mới khi tăng kịch trần 7% trong ngày, lên mức 163.100 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là phiên tăng trần thứ 3 liên tiếp của VJC, giúp mã chứng khoán này tăng gần 30% chỉ trong nửa đầu tháng 10.

Nhờ đà bứt phá, vốn hóa thị trường của hãng hàng không giá rẻ này cũng đã vượt 96.000 tỷ đồng .

Không chỉ Vietjet, cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) cũng nối dài chuỗi tăng giá, khi vươn lên mức 33.000 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 1% so với phiên trước đó.

Đà thăng hoa của hai cổ phiếu này đã kéo giá trị tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet, đồng thời là Phó chủ tịch HDBank, tăng tốc mạnh mẽ.

Hiện bà Thảo đang trực tiếp nắm giữ hơn 47,4 triệu cổ phiếu VJC (8,02% vốn điều lệ) và gián tiếp sở hữu gần 155 triệu cổ phiếu VJC (26,2% vốn điều lệ) thông qua Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny. Tổng cộng, bà Thảo sở hữu hơn 202 triệu cổ phiếu VJC, có giá trị thị trường xấp xỉ 33.000 tỷ đồng .

Tại HDBank, bà Thảo trực tiếp nắm giữ gần 131 triệu cổ phiếu HDB, tương đương 3,73% vốn điều lệ, và gián tiếp liên quan hơn 451 triệu cổ phiếu (chiếm 12,86% vốn ngân hàng) thông qua CTCP Sovico - nơi bà Thảo làm Chủ tịch. Tổng cộng, nữ tỷ phú USD có liên quan tới khoảng 582 triệu cổ phiếu HDB, với giá thị trường ước đạt hơn 19.000 tỷ đồng .

Theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes, tài sản ròng của nữ doanh nhân giàu nhất Việt Nam đã đạt 4 tỷ USD , tăng thêm 342 triệu USD chỉ sau một ngày, qua đó giúp bà đứng vị trí người giàu thứ 1.000 trên thế giới.

Trên bảng xếp hạng của Forbes, trong nhóm tỷ phú Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng vẫn dẫn đầu với 19,5 tỷ USD , xếp hạng 119 thế giới. Theo sau là bà Nguyễn Thị Phương Thảo ( 4 tỷ USD ), ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát ( 2,9 tỷ USD ), ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank ( 2,7 tỷ USD ) và ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan ( 1,2 tỷ USD ).