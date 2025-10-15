Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Tài sản bà Nguyễn Thị Phương Thảo tăng lên 4 tỷ USD

  • Thứ tư, 15/10/2025 14:57 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Theo Forbes, tài sản của nữ tỷ phú USD Nguyễn Thị Phương Thảo đã chạm mức 4 tỷ USD, xếp thứ 1.000 thế giới.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là tỷ phú USD giàu thứ 2 Việt Nam, chỉ sau ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup. Ảnh: VGP.

Trong phiên giao dịch ngày 15/10, cổ phiếu VJC của CTCP Hàng không Vietjet tiếp tục lập đỉnh mới khi tăng kịch trần 7% trong ngày, lên mức 163.100 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là phiên tăng trần thứ 3 liên tiếp của VJC, giúp mã chứng khoán này tăng gần 30% chỉ trong nửa đầu tháng 10.

Nhờ đà bứt phá, vốn hóa thị trường của hãng hàng không giá rẻ này cũng đã vượt 96.000 tỷ đồng.

Không chỉ Vietjet, cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) cũng nối dài chuỗi tăng giá, khi vươn lên mức 33.000 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 1% so với phiên trước đó.

Đà thăng hoa của hai cổ phiếu này đã kéo giá trị tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet, đồng thời là Phó chủ tịch HDBank, tăng tốc mạnh mẽ.

Hiện bà Thảo đang trực tiếp nắm giữ hơn 47,4 triệu cổ phiếu VJC (8,02% vốn điều lệ) và gián tiếp sở hữu gần 155 triệu cổ phiếu VJC (26,2% vốn điều lệ) thông qua Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny. Tổng cộng, bà Thảo sở hữu hơn 202 triệu cổ phiếu VJC, có giá trị thị trường xấp xỉ 33.000 tỷ đồng.

Tại HDBank, bà Thảo trực tiếp nắm giữ gần 131 triệu cổ phiếu HDB, tương đương 3,73% vốn điều lệ, và gián tiếp liên quan hơn 451 triệu cổ phiếu (chiếm 12,86% vốn ngân hàng) thông qua CTCP Sovico - nơi bà Thảo làm Chủ tịch. Tổng cộng, nữ tỷ phú USD có liên quan tới khoảng 582 triệu cổ phiếu HDB, với giá thị trường ước đạt hơn 19.000 tỷ đồng.

Theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes, tài sản ròng của nữ doanh nhân giàu nhất Việt Nam đã đạt 4 tỷ USD, tăng thêm 342 triệu USD chỉ sau một ngày, qua đó giúp bà đứng vị trí người giàu thứ 1.000 trên thế giới.

Trên bảng xếp hạng của Forbes, trong nhóm tỷ phú Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng vẫn dẫn đầu với 19,5 tỷ USD, xếp hạng 119 thế giới. Theo sau là bà Nguyễn Thị Phương Thảo (4 tỷ USD), ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát (2,9 tỷ USD), ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank (2,7 tỷ USD) và ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan (1,2 tỷ USD).

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Cổ phiếu Vingroup lại tăng trần, tài sản ông Vượng vượt 19 tỷ USD

Hai cổ phiếu VIC của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và VJC của bà Nguyễn Thị Phương Thảo cùng tăng trần, trở thành tâm điểm dẫn dắt đà bứt phá của thị trường phiên 13/10.

16:58 13/10/2025

Hai 'bom tấn' nửa triệu tỷ của ông Phạm Nhật Vượng

Với Vingroup và Vinhomes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ 2 trong 3 doanh nghiệp có vốn hóa trên nửa triệu tỷ đồng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

09:59 13/10/2025

Xuất hiện nhóm cổ đông lớn đặc biệt tại Vingroup

Không chỉ nắm giữ trực tiếp gần 400 triệu cổ phiếu VIC, tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn liên quan hơn 1,8 tỷ cổ phiếu thông qua hàng loạt pháp nhân trong hệ sinh thái Vingroup.

15:25 12/10/2025

Hồng Nhung

Nguyễn Thị Phương Thảo Bảng xếp hạng Forbes Tiền mã hóa Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo Masan Nguyễn Đăng Quang Vietjet cổ phiếu VJC HDBank cổ phiếu HDB

  • Nguyễn Thị Phương Thảo

    Nguyễn Thị Phương Thảo

    Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là tổng giám đốc của hãng hàng không VietJet Air, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng HDBank. Bà là người Việt Nam thứ 2 được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD với tài sản ước tính khoảng 1,7 tỷ USD (2017).

    • Năm sinh: 1970
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chồng: Nguyễn Thanh Hùng

  • Nguyễn Đăng Quang

    Nguyễn Đăng Quang

    Ông Nguyễn Đăng Quang hiện là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Masan Group). Theo định giá của Forbes ngày 5/3/2019, tài sản ông Nguyễn Đăng Quang đạt mức 1,3 tỷ USD, xếp thứ 1.717 thế giới.

    • Năm sinh: 23/8/1963
    • Nơi sinh: Quảng Trị

  • Xếp hạng tỉ phú Forbes

    Xếp hạng tỉ phú Forbes

    Xếp hạng tỷ phú Thế giới là một bảng xếp hạng hàng năm của các tỷ phú giàu nhất thế giới tính bằng tài sản ròng được biên soạn và xuất bản vào tháng 3 hàng năm bởi tạp chí kinh doanh Mỹ Forbes. Tổng giá trị ròng của mỗi cá nhân trong danh sách được ước lượng và được trích dẫn bằng đô la Mỹ, dựa trên tài sản đã được ghi chép và tính nợ. Tiền bản quyền và nhà độc tài có tài sản đến từ vị trí của họ bị loại khỏi danh sách này. Danh sách này được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 3 năm 1987.

    Bạn có biết: Năm 2017, đã có 2043 người trong danh sách, gồm 76 người từ Trung Quốc và 25 người từ Hoa Kỳ; có 56 người dưới 40 tuổi và có 227 phụ nữ. Đây là lần đầu tiên danh sách vượt trên 2.000 người.

    • Ra mắt: 3/1987

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • VietJet Air

    VietJet Air

    Công ty cổ phần Hàng không VietJet là hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là một trong số ít hãng hàng không hiếm hoi trên thế giới có lãi ngay từ năm thứ 2 hoạt động. Theo tuyến bố của hãng này, năm 2017, hãng chiếm 43% thị phần bay nội địa. Tuy nhiên, VietJet cũng dính nhiều lùm xùm liên quan tới các chiến lược marketing đặc biệt là việc cho tiếp viên mặc bikini hồi mới ra mắt.

    • Thành lập: 2007
    • Sáng lập: Nguyễn Thị Phương Thảo và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VJC

    Website

  • Masan Group

    Masan Group

    Tiền thân của Masan Group là công ty Cổ phần Hàng hải Masan hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển. Sau đó, mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản phẩm đóng gói và tài chính, ngân hàng. Năm 2010, Masan tiến vào lĩnh vực khoáng sản khi tiến hành mua lại dự án Núi Pháo từ Dragon Capital.

    • Thành lập: 2004
    • Mã cổ phiếu: MSN

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý