Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo kể lại 100 ngày 'giải cứu' HoSE

Năm 2020, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã cùng Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình tham gia "giải cứu" sàn chứng khoán HoSE bị nghẽn mạch.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo khẳng định doanh nghiệp tư nhân rất khao khát cống hiến và có thể thực hiện các dự án lớn, mang tính đột phá. Ảnh: BTC.

Chia sẻ tại phiên họp chuyên đề Ủy ban I về công nghệ tài chính và tài sản số, thuộc chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân (ViPEL) vừa qua, nữ tỷ phú USD Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico Holdings đã kể lại câu chuyện "giải cứu" sàn HoSE bị nghẽn mạch năm 2021, qua đó cho thấy khao khát được cống hiến của khối doanh nghiệp tư nhân.

Năm 2021, số lượng nhà đầu tư mới gia nhập thị trường chứng khoán tăng đột biến dẫn tới số lượng lệnh vào sàn cũng như thanh khoản các phiên giao dịch tăng vọt trên HoSE. Có những phiên, thanh khoản thị trường tăng đột biến lên tới 17.000 tỷ đồng , dẫn tới tình trạng nghẽn mạch.

Dù không phải người tham gia thị trường chứng khoán, không có tài khoản và không mua bán trên sàn nhưng trước tình hình sàn giao dịch thị trường vốn lớn nhất của Việt Nam nghẽn mạch khiến cho một số doanh nghiệp lớn phải chuyển giao dịch, bà Thảo đã cùng ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, bàn cách tháo gỡ.

Theo bà Thảo, khi đó, những lãnh đạo chủ chốt của Sovico và FPT đã đề xuất giải pháp đưa công nghệ của sàn HNX vào sàn HoSE để giúp tăng khối lượng giao dịch, bổ sung các tính năng để đáp ứng yêu cầu.

"Tính toán kỹ lưỡng về mặt chuyên môn, kỹ thuật và nguồn lực chúng tôi có thể làm được phương án trên. Nhưng ai cho mình làm", bà Thảo kể lại.

Ý tưởng "giải cứu" sàn HoSE sau đó được 2 doanh nhân này đề xuất trực tiếp tới Thủ tướng tại một cuộc họp và đã được đồng ý. Lúc đó FPT và Sovico trực tiếp đề xuất phương án với Bộ Tài chính.

Nữ tỷ phú USD Việt Nam nhấn mạnh đây là việc chưa từng có tiền lệ, chưa có quy định để doanh nghiệp tư nhân tham gia vào thời điểm đó.

Bên cạnh đó, bà Thảo cho biết còn phải giải bài toán dịch Covid-19 bùng phát khiến cho việc đi lại khó khăn.

Chủ tịch Sovico chia sẻ lúc đó đã phải dùng các mối quan hệ cá nhân liên hệ trực tiếp đến Bộ Y tế xin giấy thông hành cho 200 "chiến sĩ công nghệ" thuận tiện đi lại giữa Hà Nội và TP.HCM thực hiện dự án.

Đội ngũ đặt mục tiêu triển khai dự án trong 90 ngày, cùng 10 ngày dự phòng nên dự án được đặt tên là "HoSE 100". Theo đúng tiến độ, 100 ngày dự án đã hoàn thành.

"Kết quả, dự án kết nối với các công ty chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán, mua sắm bản quyền và các phần cứng… với toàn bộ nguồn lực của tư nhân. Hiện tại, những hiệu quả mang lại đã chứng minh 4 năm qua dự án vận hành liên tục, ổn định, trong khi chi phí đầu tư chỉ mất vài triệu USD", bà Thảo chia sẻ.

Thông qua sự kiện đó, bà Thảo khẳng định có rất nhiều doanh nghiệp tư nhân có khả năng đưa ra các giải pháp đột phá, đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam nói riêng và toàn khu vực nói chung. Song song, nhiều doanh nghiệp tư nhân cũng khát khao được công nhận.

Tuy nhiên, Việt Nam hiện thiếu cơ chế phối hợp công - tư mạnh mẽ và chiến lược tổng thể để khu vực tư nhân tham gia giải quyết “bài toán lớn” quốc gia.

Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã mở lối, cho phép giao nhiệm vụ lớn cho doanh nghiệp tư nhân tiên phong, từ đó rút ngắn quá trình tích lũy năng lực chủ đầu tư, tổng thầu, vận hành.

Bà Thảo cho rằng doanh nghiệp tư nhân có năng lực tạo ra giá trị, sự sáng tạo đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, hoặc có những lĩnh vực tiên phong như tài sản số. Với Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, doanh nghiệp tư nhân có thể đóng góp và tiên phong, "xông lên để thực thi những dự án, chương trình quốc gia mà trước đây không có cơ hội, bị kẹt về cơ chế".