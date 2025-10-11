Chủ tịch Sovico: 'Thế kỷ 21 phải là thế kỷ của trí tuệ Việt Nam'

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cho rằng cách mạng công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang mở ra cho Việt Nam cơ hội "vàng" để bứt phá và vươn lên dẫn đầu trong kỷ nguyên mới.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico phát biểu tại ViPEL 2025. Ảnh: Ban IV.

Tại Chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất (ViPEL 2025), bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, đã chia sẻ về nội dung thúc đẩy các ngành công nghệ mới nổi và đổi mới sáng tạo bằng cơ chế ViPEL.

Trong bài phát biểu, bà Thảo nhấn mạnh thế giới đang dịch chuyển mạnh mẽ trong cuộc cách mạng công nghệ và trí tuệ nhân tạo, mở ra cho Việt Nam "cơ hội vàng" bứt phá và vươn lên dẫn đầu trong kỷ nguyên mới.

"Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, dữ liệu và kinh tế số đang thay đổi từng ngày, từng giờ. Những công nghệ này không chỉ định hình cách chúng ta sản xuất, mà còn thay đổi cách chúng ta sống, học hỏi và phát triển", bà nhận định.

Trong bối cảnh đó, bà cho rằng câu hỏi lớn đặt ra là Việt Nam sẽ tham gia vào cuộc chơi toàn cầu này như thế nào.

"Thời khắc này chính là cơ hội vàng của Việt Nam, là khởi đầu cho một thập kỷ vàng về đổi mới sáng tạo", bà Thảo nhấn mạnh.

Về dư địa phát triển, bà Thảo dẫn chứng Việt Nam có tính sẵn sàng cao trong lĩnh vực AI và học máy; nằm trong top 6 toàn cầu về mức độ cởi mở với AI, đồng thời sở hữu hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ, trải rộng từ tài chính số, sản xuất thông minh đến năng lượng sạch.

Trong lĩnh vực bán dẫn, Việt Nam sở hữu vị thế là "điểm đến" trong chuỗi cung ứng toàn cầu, và đang dần gia tăng hàm lượng chất xám. "Lần đầu tiên chúng ta có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới", bà nói.

Trong khi đó, drone/UAV, kinh tế số ứng dụng và công nghệ xanh là thị trường còn rất mới đối với Việt Nam. Bà Thảo đánh giá nhu cầu thị trường còn rất cao, đặc biệt trong lĩnh vực fintech, với sự phát triển của thương mại điện tử, ứng dụng QR, ngân hàng mở API. Dư địa cho tài sản số cũng rất lớn, như mã hóa trái phiếu, hàng hóa, tín chỉ carbon...

"Thời khắc của Việt Nam đã đến. Nếu dám nghĩ, dám làm và dám đi nhanh, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo mới của châu Á", bà Thảo khẳng định.

Tuy vậy, để biến cơ hội thành hiện thực, Việt Nam cần tháo gỡ 4 nhóm thách thức lớn gồm hạ tầng và dữ liệu, khi hệ thống thanh toán còn mỏng, dữ liệu phân tán và chưa đủ an toàn; thể chế và pháp lý, đòi hỏi khung pháp lý mở, linh hoạt, cho phép thử nghiệm trong mô hình sandbox.

Ngoài ra, về nguồn nhân lực, Việt Nam cũng cần đào tạo kỹ sư công nghệ chất lượng cao cùng chuyên gia tài chính, quản trị. Và cuối cùng là nguồn vốn, bởi đổi mới sáng tạo không thể đi xa nếu thiếu dòng vốn dài hạn cùng sự đồng hành thực chất từ Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội.

Theo bà Thảo, khu vực tư nhân cần đi đầu trong hợp tác công - tư để cùng Chính phủ kiến tạo tương lai. Việt Nam có thể chọn ra những doanh nghiệp đầu tàu trong các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, tài chính số để chia sẻ rủi ro và cùng nắm bắt cơ hội đầu tư.

"Công nghệ không chỉ là công cụ, mà còn là câu chuyện của con người, tầm nhìn và ước mơ. Khi Chính phủ kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, xã hội đồng hành, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh hợp lực, đưa Việt Nam bứt phá và vươn lên dẫn dắt", bà chia sẻ.

Chủ tịch Sovico cũng khẳng định: "Thế kỷ 21 phải là thế kỷ của trí tuệ Việt Nam - một Việt Nam sáng tạo, làm chủ và tỏa sáng. Cộng đồng doanh nghiệp tư nhân cam kết đồng hành cùng Chính phủ, kiến tạo một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc".