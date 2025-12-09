Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Suzy khoe ảnh ở Việt Nam

  Thứ ba, 9/12/2025 18:33 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nữ diễn viên "Dream High" gây xôn xao khoe loạt hình chụp tại Việt Nam. Những ngày qua, người đẹp cùng ê-kíp sang Việt Nam để ghi hình một dự án phim.

Hôm 9/12, Suzy gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân với hơn 21 triệu người theo dõi. Dân mạng nhanh chóng phát hiện loạt hình này được người đẹp chụp tại Việt Nam.

Trong một bức ảnh, diễn viên mặc áo thun đen, tạo dáng cạnh một ly cafe đá. Hình ảnh Suzy trang điểm nhẹ, thưởng thức món đồ uống địa phương khiến người hâm mộ thích thú. Ở một tấm ảnh khác, mỹ nhân check in trước màn hình LED chạy quảng cáo poster bộ phim mới của cô, ở tòa nhà tại Hà Nội.

Dưới phần bình luận, khán giả Việt gợi ý người đẹp thử một số đặc sản tại thủ đô Việt Nam.

Suzy anh 1Suzy anh 2

Suzy khoe loạt ảnh chụp tại Việt Nam. Ảnh: IGNV.

Trước đó, cuối tháng 11, dân mạng Việt Nam xôn xao trước đoạn clip Suzy chạy bộ ở Hồ Tây, Hà Nội. Ngôi sao Hàn Quốc xuất hiện với trang phục đồ thể thao bó sát tôn dáng, đội mũ màu đen đồng bộ. Người đẹp trang điểm nhẹ, để kiểu tóc buông xõa tự nhiên. Suzy được bắt gặp chạy bộ cùng một vài người, được cho là ê-kíp của nữ diễn viên.

Đoạn clip trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Diễn viên được cho là sang Việt Nam để ghi hình cho dự án phim Portraits Of Delusion.

Trong Portraits Of Delusion, Suzy tái hợp bạn diễn Kim Seon Ho. Cả hai từng kết hợp trong phim truyền hình Start-Up. Dự án được cầm trịch bởi đạo diễn Han Jae Rim - người đứng sau thành công của nhiều dự án như The King, The Face Reader, The Eight Show.

'Nam thần ngôn tình' suy sụp vì ung thư

Lập Uy Liêm tiết lộ mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn 2. Anh đã trải qua hai ca phẫu thuật cắt bỏ khối u.

5 giờ trước

Lý Liên Kiệt 'lão hóa ngược'?

Lý Liên Kiệt gần đây gây chú ý với hình ảnh trẻ trung, khác hẳn vẻ già nua trong ống kính người qua đường trước đó. Tài tử vừa lên tiếng trước những đồn đoán về việc "lão hóa ngược".

14 giờ trước

Tiếc cho Anh Tú trong phim 18+

Đẹp và chỉn chu về hình thức là ấn tượng ban đầu về "Hoàng tử quỷ". Bộ phim kinh dị 18+ đã có thể tiến xa hơn, nếu khắc phục được những hạn chế trong kịch bản.

14 giờ trước

Tống Khang

  • Bae Suzy

    Bae Suzy

    Bae Suzy với nghệ danh Suzy, là nữ ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc, thành viên của nhóm nhạc nữ Miss A thuộc công ty JYP Entertainment. Trước khi ra mắt, Suzy từng làm người mẫu của một trang web bán hàng online. Năm 2009, cô thử giọng tại cuộc thi Superstar K của Mnet và vượt qua các vòng sơ khảo nhưng cuối cùng bị loại. Tuy nhiên, Suzy nhận được sự chú ý từ công ty JYP và nhanh chóng trở thành thực tập sinh. Ngoài hoạt động ca hát, cô còn tham gia diễn xuất trong các bộ phim "Dream High" (2011), "Yêu Không Kiểm Soát" (2016). Cô còn được biết đến với biệt hiệu "Tình đầu quốc dân" ở Hàn Quốc.

    Bạn có biết: Suzy là người nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên giành cả ba giải thưởng tân binh ca sĩ, tân binh truyền hình và tân binh điện ảnh.

    • Ngày sinh: 10/10/1994
    • Chiều cao: 1.68 m
    • Album: Yes? No? (2017)
    • Phim tiêu biểu: Dream High (2011), Architecture 10 (2012), Gu Family Book (2013), Khi Nàng Say Giấc (2017),...

Con gai The Rock cong khai yeu nu do vat hinh anh

Con gái The Rock công khai yêu nữ đô vật

19 phút trước 19:27 9/12/2025

Simone Johnson công khai yêu nữ đô vật Tatyanna Dumas. Cặp đôi lập một tài khoản mạng xã hội chung, đăng tải nhiều clip về cuộc sống bên nhau.

Le Duong Bao Lam cau cuu hinh anh

Lê Dương Bảo Lâm cầu cứu

1 giờ trước 18:39 9/12/2025

Fan meeting sắp tới của Lê Dương Bảo Lâm đang ế vé, chưa bán được 200 vé. Nam diễn viên buộc công khai kêu cứu khán giả trên mạng xã hội.

