Suzy khoe ảnh ở Việt Nam

Nữ diễn viên "Dream High" gây xôn xao khoe loạt hình chụp tại Việt Nam. Những ngày qua, người đẹp cùng ê-kíp sang Việt Nam để ghi hình một dự án phim.

Hôm 9/12, Suzy gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân với hơn 21 triệu người theo dõi. Dân mạng nhanh chóng phát hiện loạt hình này được người đẹp chụp tại Việt Nam.

Trong một bức ảnh, diễn viên mặc áo thun đen, tạo dáng cạnh một ly cafe đá. Hình ảnh Suzy trang điểm nhẹ, thưởng thức món đồ uống địa phương khiến người hâm mộ thích thú. Ở một tấm ảnh khác, mỹ nhân check in trước màn hình LED chạy quảng cáo poster bộ phim mới của cô, ở tòa nhà tại Hà Nội.

Dưới phần bình luận, khán giả Việt gợi ý người đẹp thử một số đặc sản tại thủ đô Việt Nam.

Suzy khoe loạt ảnh chụp tại Việt Nam. Ảnh: IGNV.

Trước đó, cuối tháng 11, dân mạng Việt Nam xôn xao trước đoạn clip Suzy chạy bộ ở Hồ Tây, Hà Nội. Ngôi sao Hàn Quốc xuất hiện với trang phục đồ thể thao bó sát tôn dáng, đội mũ màu đen đồng bộ. Người đẹp trang điểm nhẹ, để kiểu tóc buông xõa tự nhiên. Suzy được bắt gặp chạy bộ cùng một vài người, được cho là ê-kíp của nữ diễn viên.

Đoạn clip trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Diễn viên được cho là sang Việt Nam để ghi hình cho dự án phim Portraits Of Delusion.

Trong Portraits Of Delusion, Suzy tái hợp bạn diễn Kim Seon Ho. Cả hai từng kết hợp trong phim truyền hình Start-Up. Dự án được cầm trịch bởi đạo diễn Han Jae Rim - người đứng sau thành công của nhiều dự án như The King, The Face Reader, The Eight Show.