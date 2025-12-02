Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Báo Hàn đưa tin Suzy chạy bộ ở Hồ Tây

  • Thứ ba, 2/12/2025 11:48 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 2/12, tờ Chosun đưa tin về vụ Suzy bị bắt gặp chạy bộ cùng Kim Seon Ho ở Hà Nội, khiến mạng xã hội Việt xôn xao cách đây ít ngày.

Tờ Chosun đưa tin đoạn clip ghi lại cảnh Suzy chạy bộ ở ven hồ Tây được đăng tải trên nền tảng TikTok. Trong clip, Suzy xuất hiện với áo thun, quần legging và đội mũ đen, chạy bộ trên vỉa hè, ngay bên tuyến đường có nhiều xe máy qua lại.

"Phía sau Suzy là một người đàn ông được cho là Kim Seon Ho, đeo kính râm và cũng đang chạy cùng. Cả hai đều không đeo khẩu trang, thu hút sự chú ý của người hâm mộ", tờ báo viết.

Dưới phần bình luận, dân mạng Việt Nam bày tỏ thích thú trước hình ảnh Suzy chạy bộ ở hồ Tây. Nhiều bình luận khen ngợi ngôi sao Dream High có vóc dáng đẹp, cùng gương mặt xinh xắn dù cho chỉ trang điểm nhẹ. Nhiều ý kiến suy đoán diễn viên sang Việt Nam để ghi hình cho dự án phim Portraits Of Delusion.

Suzy anh 1Suzy anh 2

Suzy bị bắt gặp chạy bộ ở Hồ Tây (ảnh trái).

Theo Chosun, Portraits Of Delusion chuyển thể từ webtoon ăn khách, là tác phẩm cổ trang bí ẩn lấy bối cảnh Gyeongseong năm 1935. Phim kể về họa sĩ Yoon Yi Ho (Kim Seon Ho), người được giao vẽ chân dung Song Jung Hwa (Suzy) - một mỹ nhân bí ẩn sống ẩn mình suốt hơn nửa thế kỷ. Khi tiếp cận cô, anh dần khám phá những bí mật được che giấu suốt bấy lâu.

Đây là tác phẩm mới của đạo diễn Han Jae Rim, người đứng sau các phim nổi tiếng như The King, The Face Reader, The Eight Show...

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

Ai cản nổi 'Avatar 3'?

Phần 3 của thương hiệu bạc tỷ "Avatar" sẽ cập bến trong tháng 12, hứa hẹn gây chấn động phòng vé. Trước sức ép từ bom tấn quốc tế, phim Việt liệu có gặp khó về doanh thu?.

18 giờ trước

'Quán Kỳ Nam' gặp khó

"Quán Kỳ Nam" vừa ra mắt đã gặp trở ngại vì số suất chiếu hạn chế, khó tiếp cận khán giả. Tác phẩm được giới phê bình đánh giá có chất lượng nổi bật so với mặt bằng phim Việt 2025.

20 giờ trước

Song Ji Hyo ăn trứng vịt lộn ở Việt Nam

Trong chương trình, Song Ji Hyo có những trải nghiệm ẩm thực thú vị tại Việt Nam. Cô thử nhiều món ăn đặc sắc như hột vịt lộn, cơm tấm hay bánh xèo.

26:1550 hôm qua

Tống Khang

Suzy Hà Nội Suzy Kim Seon Ho hồ Tây Suzy chạy bộ Portraits Of Delusion

  • Bae Suzy

    Bae Suzy

    Bae Suzy với nghệ danh Suzy, là nữ ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc, thành viên của nhóm nhạc nữ Miss A thuộc công ty JYP Entertainment. Trước khi ra mắt, Suzy từng làm người mẫu của một trang web bán hàng online. Năm 2009, cô thử giọng tại cuộc thi Superstar K của Mnet và vượt qua các vòng sơ khảo nhưng cuối cùng bị loại. Tuy nhiên, Suzy nhận được sự chú ý từ công ty JYP và nhanh chóng trở thành thực tập sinh. Ngoài hoạt động ca hát, cô còn tham gia diễn xuất trong các bộ phim "Dream High" (2011), "Yêu Không Kiểm Soát" (2016). Cô còn được biết đến với biệt hiệu "Tình đầu quốc dân" ở Hàn Quốc.

    Bạn có biết: Suzy là người nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên giành cả ba giải thưởng tân binh ca sĩ, tân binh truyền hình và tân binh điện ảnh.

    • Ngày sinh: 10/10/1994
    • Chiều cao: 1.68 m
    • Album: Yes? No? (2017)
    • Phim tiêu biểu: Dream High (2011), Architecture 10 (2012), Gu Family Book (2013), Khi Nàng Say Giấc (2017),...

Đọc tiếp

'Zootopia 2' danh bai ky luc cua 'Avatar 2' hinh anh

'Zootopia 2' đánh bại kỷ lục của 'Avatar 2'

2 giờ trước 12:13 2/12/2025

0

Sau 5 ngày chiếu, "Zootopia 2" liên tục xô đổ những kỷ lục phòng vé trên toàn cầu. Bom tấn hoạt hình vượt "Avatar 2", trở thành phim sau đại dịch có thành tích mở màn cao nhất.

Voc dang dien vien nang 37 kg hinh anh

Vóc dáng diễn viên nặng 37 kg

4 giờ trước 10:37 2/12/2025

0

Park Min Young gây lo lắng khi chia sẻ hình ảnh mới. Vóc dáng nữ diễn viên có phần gầy gò và thiếu sức sống.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý