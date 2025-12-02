Báo Hàn đưa tin Suzy chạy bộ ở Hồ Tây

Tờ Chosun đưa tin đoạn clip ghi lại cảnh Suzy chạy bộ ở ven hồ Tây được đăng tải trên nền tảng TikTok. Trong clip, Suzy xuất hiện với áo thun, quần legging và đội mũ đen, chạy bộ trên vỉa hè, ngay bên tuyến đường có nhiều xe máy qua lại.
"Phía sau Suzy là một người đàn ông được cho là Kim Seon Ho, đeo kính râm và cũng đang chạy cùng. Cả hai đều không đeo khẩu trang, thu hút sự chú ý của người hâm mộ", tờ báo viết.
Dưới phần bình luận, dân mạng Việt Nam bày tỏ thích thú trước hình ảnh Suzy chạy bộ ở hồ Tây. Nhiều bình luận khen ngợi ngôi sao Dream High có vóc dáng đẹp, cùng gương mặt xinh xắn dù cho chỉ trang điểm nhẹ. Nhiều ý kiến suy đoán diễn viên sang Việt Nam để ghi hình cho dự án phim Portraits Of Delusion.
Suzy bị bắt gặp chạy bộ ở Hồ Tây (ảnh trái).
Theo Chosun, Portraits Of Delusion chuyển thể từ webtoon ăn khách, là tác phẩm cổ trang bí ẩn lấy bối cảnh Gyeongseong năm 1935. Phim kể về họa sĩ Yoon Yi Ho (Kim Seon Ho), người được giao vẽ chân dung Song Jung Hwa (Suzy) - một mỹ nhân bí ẩn sống ẩn mình suốt hơn nửa thế kỷ. Khi tiếp cận cô, anh dần khám phá những bí mật được che giấu suốt bấy lâu.
Đây là tác phẩm mới của đạo diễn Han Jae Rim, người đứng sau các phim nổi tiếng như The King, The Face Reader, The Eight Show...
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.