Báo Hàn đưa tin Suzy chạy bộ ở Hồ Tây

Sáng 2/12, tờ Chosun đưa tin về vụ Suzy bị bắt gặp chạy bộ cùng Kim Seon Ho ở Hà Nội, khiến mạng xã hội Việt xôn xao cách đây ít ngày.

Tờ Chosun đưa tin đoạn clip ghi lại cảnh Suzy chạy bộ ở ven hồ Tây được đăng tải trên nền tảng TikTok. Trong clip, Suzy xuất hiện với áo thun, quần legging và đội mũ đen, chạy bộ trên vỉa hè, ngay bên tuyến đường có nhiều xe máy qua lại.

"Phía sau Suzy là một người đàn ông được cho là Kim Seon Ho, đeo kính râm và cũng đang chạy cùng. Cả hai đều không đeo khẩu trang, thu hút sự chú ý của người hâm mộ", tờ báo viết.

Dưới phần bình luận, dân mạng Việt Nam bày tỏ thích thú trước hình ảnh Suzy chạy bộ ở hồ Tây. Nhiều bình luận khen ngợi ngôi sao Dream High có vóc dáng đẹp, cùng gương mặt xinh xắn dù cho chỉ trang điểm nhẹ. Nhiều ý kiến suy đoán diễn viên sang Việt Nam để ghi hình cho dự án phim Portraits Of Delusion.

Suzy bị bắt gặp chạy bộ ở Hồ Tây (ảnh trái).

Theo Chosun, Portraits Of Delusion chuyển thể từ webtoon ăn khách, là tác phẩm cổ trang bí ẩn lấy bối cảnh Gyeongseong năm 1935. Phim kể về họa sĩ Yoon Yi Ho (Kim Seon Ho), người được giao vẽ chân dung Song Jung Hwa (Suzy) - một mỹ nhân bí ẩn sống ẩn mình suốt hơn nửa thế kỷ. Khi tiếp cận cô, anh dần khám phá những bí mật được che giấu suốt bấy lâu.

Đây là tác phẩm mới của đạo diễn Han Jae Rim, người đứng sau các phim nổi tiếng như The King, The Face Reader, The Eight Show...