Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Lý Liên Kiệt 'lão hóa ngược'?

  • Thứ ba, 9/12/2025 05:17 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lý Liên Kiệt gần đây gây chú ý với hình ảnh trẻ trung, khác hẳn vẻ già nua trong ống kính người qua đường trước đó. Tài tử vừa lên tiếng trước những đồn đoán về việc "lão hóa ngược".

Theo China Times, Lý Liên Kiệt thời gian qua gây xôn xao khi xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung đến bất ngờ ở tuổi 62, khác hẳn với hình ảnh già nua trước đó. Tài tử vướng nhiều tin đồn về phương pháp "lão hóa ngược", thậm chí có một số nguồn tin cho rằng ông đã trải qua những ca phẫu thuật, thay tim và máu.

Trước làn sóng dư luận, ngôi sao võ thuật từng lên tiếng phủ nhận. Song những tin đồn xoay quanh việc ông "trẻ hóa" vẫn lan rộng trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bàn tán. Mới đây, diễn viên đăng tải một video trực tiếp phản bác tin đồn.

Ông để mặt mộc, tắt filter (bộ lọc làm đẹp) để xuất hiện với diện mạo chân thực trước công chúng. Trong video, Lý Liên Kiệt mặc áo thun đen, đeo kính gọng tròn cùng màu. Không có filter, gương mặt nam diễn viên để lộ dấu hiệu tuổi tác như các nếp nhăn quanh vùng mắt, trán và cằm. Tuy nhiên, thần sắc của Lý Liên Kiệt được nhận xét tốt, giọng nói cũng đầy khí lực.

Ly Lien Kiet anh 1

Gương mặt không qua filter của Lý Liên Kiệt ở tuổi 62. Ảnh: China Times.

Trước những đồn đoán cho rằng đã phẫu thuật, tài tử gạo cội đáp trả: "Trong tình trạng đang không có chuyện gì, tự nhiên lại đi thay tim, rủi ro như vậy liệu có đáng không? Vì điều gì? Chỉ vì muốn trẻ lại ư? Nếu chỉ vì trẻ hơn, vậy căng da mặt chẳng phải dễ hơn sao, chỉnh sửa vi mô chẳng phải tốt hơn sao? Những phương pháp đó chẳng phải hiệu quả hơn, phổ biến hơn sao?".

Ông nhấn mạnh sẽ không mạo hiểm đánh đổi sức khỏe để níu giữ vẻ ngoài trẻ trung. Lý Liên Kiệt trải lòng ông nghĩ việc có thể sống thọ hay không, mấu chốt nằm ở việc tinh thần vui vẻ, thoải mái.

Giải đáp những thắc mắc về việc có diện mạo trẻ trung hơn so với hình ảnh vài năm trước, Liên Kiệt chia sẻ: "Nhuộm tóc, trang điểm, thêm một chút hiệu ứng làm đẹp là đã trẻ ra rồi, chuyện quá dễ dàng".

Sinh năm 1963 tại Bắc Kinh, Lý Liên Kiệt là một trong những ngôi sao võ thuật hàng đầu châu Á. Từng 5 lần liên tiếp vô địch quốc gia Trung Quốc ở bộ môn wushu, ông lấn sân điện ảnh với Thiếu Lâm Tự (1982) và nhanh chóng trở thành biểu tượng.

Tài tử tạo tiếng vang với loạt dự án như Hoàng Phi Hồng, Phương Thế Ngọc… Từ sau năm 2000, Lý Liên Kiệt lấn sân Hollywood với các phim như Vũ khí tối thượng 4, Biệt đội đánh thuê, trở thành ngôi sao quốc tế.

Bạn đang ăn vì thích… hay ăn để sống khỏe?

Chúng ta đang sống trong một thời đại thịnh vượng chưa từng có với công nghệ phát triển, đời sống tiện nghi, y học hiện đại. Nhưng nghịch lý thay, bệnh tật lại ngày càng phổ biến, thậm chí còn “trẻ hóa” một cách đáng sợ.

Làm sao để ăn đúng và hiểu đúng về thực phẩm? Làm sao để đưa ăn uống trở về với vai trò vốn có của nó? Đó chính là lý do cuốn sách Minh triết trong ăn uống phương Đông ra đời. Cuốn sách không phải một cẩm nang ăn kiêng, cũng không đơn thuần là tập hợp công thức nấu ăn mà là một lời cảnh tỉnh quan trọng đến độc giả rằng cách bạn ăn đang quyết định chất lượng sống, sức khỏe tinh thần và cả tuổi thọ của mình.

Á hậu Kiều Loan bức xúc

Kiều Loan bức xúc về việc bị một số tài khoản mạo danh đi gây rối, khiến cuộc sống và uy tín của cô lẫn gia đình bị ảnh hưởng.

20 giờ trước

Nữ diễn viên 10 lần phát hiện bạn trai ngoại tình

Diễn viên Trung Quốc Trác Dục Đồng gây sốc khi chia sẻ từng 10 lần bắt gặp người yêu ngoại tình, sau đó mới dứt khoát chia tay. Mối quan hệ độc hại này của cô kéo dài tới 6 năm.

21 giờ trước

Rạp Việt ra sao trước khi bom tấn 'Avatar 3' đổ bộ?

Chỉ còn hơn một tuần trước khi "Avatar 3" đổ bộ, rạp Việt vẫn tiếp tục được hâm nóng nhờ "Zootopia 2". Phim hoạt hình đang ăn nên làm ra ngoài phòng vé vì thiếu đối thủ cạnh tranh.

25:1516 hôm qua

Hoàng Nhi

Lý Liên Kiệt Lý Liên Kiệt thay tim lão hóa ngược cải lão hoàn đồng

  • Lý Liên Kiệt

    Lý Liên Kiệt

    Lý Liên Kiệt là một ngôi sao võ thuật nổi tiếng người Trung Quốc. Bộ phim điện ảnh đầu tiên Thiếu Lâm tự đã gây được tiếng vang lớn, đưa tên tuổi của anh vào hàng ngôi sao mới của điện ảnh Trung Quốc, bắt đầu có ảnh hưởng đến khán giả ở Đông Nam Á, Nhật Bản và Mỹ. Anh tiếp tục đóng các phim về Thiếu Lâm và gặt hái được nhiều thành công. Ngoài vai trò diễn viên, Lý Liên Kiệt còn được biết tới là nhà sản xuất phim và nhà hoạt động từ thiện.

    • Ngày sinh: 16/4/1963
    • Nơi sinh: Bắc Kinh, Trung Quốc
    • Phim: Thiếu Lâm tự, Hoàng Phi Hồng, Tiếu ngạo giang hồ, Anh hùng, Biệt đội đánh thuê,...

Đọc tiếp

Chuyen gi dang xay ra voi OgeNus hinh anh

Chuyện gì đang xảy ra với OgeNus

6 phút trước 07:00 9/12/2025

0

Thời gian qua, OgeNus bị cộng đồng mạng công kích. Anh trai này thậm chí phải khóa bình luận ở nhiều bài đăng trên fanpage.

Tiec cho Anh Tu trong phim 18+ hinh anh

Tiếc cho Anh Tú trong phim 18+

57 phút trước 06:09 9/12/2025

0

Đẹp và chỉn chu về hình thức là ấn tượng ban đầu về "Hoàng tử quỷ". Bộ phim kinh dị 18+ đã có thể tiến xa hơn, nếu khắc phục được những hạn chế trong kịch bản.

Vu Cat Tuong vuong tranh cai hinh anh

Vũ Cát Tường vướng tranh cãi

6 giờ trước 01:17 9/12/2025

0

Sân khấu "Illusion" của Vũ Cát Tường được chỉ ra là có điểm tương đồng với Taeyong, khiến cộng đồng mạng tranh cãi.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý