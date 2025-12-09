Lý Liên Kiệt 'lão hóa ngược'?

Lý Liên Kiệt gần đây gây chú ý với hình ảnh trẻ trung, khác hẳn vẻ già nua trong ống kính người qua đường trước đó. Tài tử vừa lên tiếng trước những đồn đoán về việc "lão hóa ngược".

Theo China Times, Lý Liên Kiệt thời gian qua gây xôn xao khi xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung đến bất ngờ ở tuổi 62, khác hẳn với hình ảnh già nua trước đó. Tài tử vướng nhiều tin đồn về phương pháp "lão hóa ngược", thậm chí có một số nguồn tin cho rằng ông đã trải qua những ca phẫu thuật, thay tim và máu.

Trước làn sóng dư luận, ngôi sao võ thuật từng lên tiếng phủ nhận. Song những tin đồn xoay quanh việc ông "trẻ hóa" vẫn lan rộng trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bàn tán. Mới đây, diễn viên đăng tải một video trực tiếp phản bác tin đồn.

Ông để mặt mộc, tắt filter (bộ lọc làm đẹp) để xuất hiện với diện mạo chân thực trước công chúng. Trong video, Lý Liên Kiệt mặc áo thun đen, đeo kính gọng tròn cùng màu. Không có filter, gương mặt nam diễn viên để lộ dấu hiệu tuổi tác như các nếp nhăn quanh vùng mắt, trán và cằm. Tuy nhiên, thần sắc của Lý Liên Kiệt được nhận xét tốt, giọng nói cũng đầy khí lực.

Gương mặt không qua filter của Lý Liên Kiệt ở tuổi 62. Ảnh: China Times.

Trước những đồn đoán cho rằng đã phẫu thuật, tài tử gạo cội đáp trả: "Trong tình trạng đang không có chuyện gì, tự nhiên lại đi thay tim, rủi ro như vậy liệu có đáng không? Vì điều gì? Chỉ vì muốn trẻ lại ư? Nếu chỉ vì trẻ hơn, vậy căng da mặt chẳng phải dễ hơn sao, chỉnh sửa vi mô chẳng phải tốt hơn sao? Những phương pháp đó chẳng phải hiệu quả hơn, phổ biến hơn sao?".

Ông nhấn mạnh sẽ không mạo hiểm đánh đổi sức khỏe để níu giữ vẻ ngoài trẻ trung. Lý Liên Kiệt trải lòng ông nghĩ việc có thể sống thọ hay không, mấu chốt nằm ở việc tinh thần vui vẻ, thoải mái.

Giải đáp những thắc mắc về việc có diện mạo trẻ trung hơn so với hình ảnh vài năm trước, Liên Kiệt chia sẻ: "Nhuộm tóc, trang điểm, thêm một chút hiệu ứng làm đẹp là đã trẻ ra rồi, chuyện quá dễ dàng".

Sinh năm 1963 tại Bắc Kinh, Lý Liên Kiệt là một trong những ngôi sao võ thuật hàng đầu châu Á. Từng 5 lần liên tiếp vô địch quốc gia Trung Quốc ở bộ môn wushu, ông lấn sân điện ảnh với Thiếu Lâm Tự (1982) và nhanh chóng trở thành biểu tượng.

Tài tử tạo tiếng vang với loạt dự án như Hoàng Phi Hồng, Phương Thế Ngọc… Từ sau năm 2000, Lý Liên Kiệt lấn sân Hollywood với các phim như Vũ khí tối thượng 4, Biệt đội đánh thuê, trở thành ngôi sao quốc tế.