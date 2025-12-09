'Nam thần ngôn tình' suy sụp vì ung thư

Lập Uy Liêm tiết lộ mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn 2. Anh đã trải qua hai ca phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Theo tờ Sinchew, nam diễn viên Lập Uy Liêm (Leon Jay Williams) tiết lộ mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn 2.

Những năm gần đây, Lập Uy Liêm cùng vợ con định cư tại Singapore. Vào khoảng tháng 8 năm nay, anh đưa con gái đi du lịch tại Indonesia, nhưng sau khi trở về thì xuất hiện tình trạng đau lưng, mỏi eo. Sau khi khám sức khỏe tổng quát và chụp cộng hưởng từ, bác sĩ phát hiện tuyến giáp của anh có khối u ác tính.

Lập Uy Liêm tiết lộ mắc ung thư tuyến giáp. Ảnh: Weibo.

Thời điểm đó, anh từng suy sụp khi hay tin, nhưng đã nhanh chóng sắp xếp để nhập viện điều trị. Tháng 9, anh trải qua hai ca phẫu thuật, lần lượt cắt bỏ khối u 3 cm và 1,1 cm. Anh cho biết hiện đã loại bỏ được khoảng 99% khối u, nhưng lo ngại tế bào ung thư có khả năng đã di căn. Trong thời gian tới, anh vẫn cần tiếp tục theo dõi và mỗi tháng đều phải uống thuốc.

Diễn viên tiết lộ do phải xạ trị, lo ngại sẽ ảnh hưởng đến gia đình nên anh đã một mình chuyển đến căn nhà khác sống. Lập Uy Liêm chia sẻ vì lựa chọn điều trị tại bệnh viện tư nhân, trong vòng nửa năm qua ,chi phí đã lên tới khoảng 4 triệu Đài tệ. Dù vậy, anh vẫn giữ thái độ lạc quan. Điều tài tử lo lắng nhất chỉ là không thể nhìn thấy cô con gái yêu quý trưởng thành.

Lập Uy Liêm sinh ra và lớn lên ở Singapore, khởi nghiệp với vai trò người mẫu và từng chiến thắng cuộc thi Siêu mẫu nam thế giới 2001. Anh chủ yếu đóng phim ở Đài Loan, những năm qua dần phát triển sự nghiệp sang thị trường đại lục.

Tài tử từng góp mặt trong nhiều phim nổi tiếng như Áo cưới thiên quốc, Tia sáng xanh hạnh phúc, Sợi dây chuyền định mệnh... Anh là một trong số "nam thần ngôn tình" điển trai, được săn đón nhất thập niên 2000. Lập Uy Liêm kết hôn với bạn gái Joyce sau 9 năm hẹn hò. Cặp đôi có với nhau một cô con gái.