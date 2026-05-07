SUV thuần điện Lexus TZ chính thức ra mắt, phát âm thanh như siêu xe

Lexus TZ đánh dấu bước tiến mới trong quá trình điện hóa khi trở thành mẫu SUV thuần điện 3 hàng ghế đầu tiên của thương hiệu Nhật Bản. Đáng chú ý, mẫu xe này không chỉ sở hữu phạm vi hoạt động khoảng 483 km sau mỗi chu kỳ sạc mà còn có thể giả lập âm thanh động cơ V10 tương tự siêu xe huyền thoại Lexus LFA.

Lexus TZ không đơn giản là Toyota Highlander "đổi tên"

Về kích thước, Lexus TZ dài 5.100 mm, tương đương với Lexus LX nhưng sở hữu trục cơ sở dài hơn đáng kể. Nền tảng TNGA đã được tinh chỉnh để đẩy bánh xe ra sát 4 góc thân xe, giúp chiều dài cơ sở đạt 3.050 mm, nhiều hơn 200 mm so với Lexus LX.

Mẫu EV này sẽ đi kèm bộ mâm hợp kim 20 hoặc 22 inch sử dụng lốp có lực cản lăn thấp nhằm tối ưu hiệu suất. Dù mang kiểu dáng vuông vức, Lexus TZ vẫn đạt hệ số cản gió 0,27 nhờ tay nắm cửa phẳng, gương chiếu hậu tối ưu khí động học và các cánh hướng gió dưới gầm xe.

Khoang nội thất cũng được nâng cấp mạnh tay thay vì chia sẻ hoàn toàn với Toyota Highlander. Một số hình ảnh cho thấy màn hình giải trí cỡ lớn kéo dài sang phía hành khách phía trước. Lexus TZ còn là mẫu xe đầu tiên của hãng trang bị ghế có thông gió và bệ để chân chỉnh điện cho hai hàng ghế đầu.

Nhờ trục cơ sở kéo dài, hành khách ở hàng ghế thứ ba cũng có không gian để chân rộng rãi hơn. Xe còn sở hữu nhiều trang bị cao cấp như cửa sổ trời toàn cảnh trượt dài nhất thế giới với rèm che điện, khả năng gập ghế hàng hai và ba chỉ bằng một nút bấm, cùng hệ thống âm thanh 21 loa của Mark Levinson.

Lexus TZ được trang bị 2 động cơ điện tại cầu trước và sau, sản sinh công suất tối đa 408 mã lực. Quãng đường di chuyển tối đa của xe có thể thay đổi theo từng thị trường, và lên đến gần 500 km tại khu vực Bắc Mỹ.

Khách hàng có thể lựa chọn 2 tùy chọn bộ pin dung lượng 76,96 kWh hoặc 95,82 kWh. Lexus ước tính phạm vi hoạt động tối đa đạt khoảng 483 km cho mỗi lần sạc, hay 530 km tại thị trường châu Âu.

Tại Bắc Mỹ, Lexus TZ được trang bị cổng sạc chuẩn NACS, hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 80% dung lượng pin trong khoảng 35 phút với công suất tối đa 150 kW. Một trong những điểm gây chú ý nhất chính là khả năng giả lập âm thanh động cơ V10 hút khí tự nhiên của Lexus LFA.

Giám đốc Thương hiệu Simon Humphries xác nhận tính năng này sẽ được cung cấp "theo yêu cầu" cho người lái. Dự kiến, Lexus TZ 2027 sẽ bắt đầu bán ra tại Mỹ vào cuối năm nay. Giá bán và thông số chi tiết sẽ được công bố gần thời điểm ra mắt chính thức.