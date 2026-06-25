Chiếc máy ảnh bán chạy nhất thế giới

Pocket 3 bán hơn 10 triệu máy sau chưa đầy 2 năm, biến camera gimbal bỏ túi thành thị trường mới khiến nhiều hãng công nghệ Trung Quốc muốn chen chân.

DJI mở ra thời kỳ mới với chiếc Pocket 3.

DJI Pocket 3 đã bán hơn 10 triệu máy kể từ khi ra mắt tháng 10/2023, theo thông tin do Leifeng thu thập được. Đây là con số lớn với một thiết bị quay phim cầm tay nhỏ gọn. Thành công này đang kéo nhiều hãng công nghệ Trung Quốc vào thị trường camera gimbal dạng bỏ túi. So với số liệu của các hãng máy ảnh truyền thống, DJI bỏ xa Sony, Canon hay Nikon trong hạng mục thiết bị ghi hình.

Trong cuộc phỏng vấn với LatePost, CEO Wang Tao của DJI cũng xác nhận thông tin này. Lãnh đạo hãng Trung Quốc còn khẳng định mình đã vượt trội hãng Nhật Bản ở hạng mục thiết bị ghi hình.

Nguồn tin của Leifeng cho biết Pocket 3 bán được 5 triệu máy trong năm ngoái. Doanh thu từ sản phẩm này đạt gần 20 tỷ nhân dân tệ ( 2,95 tỷ USD ). Tính đến nay, tổng doanh số đã vượt 10 triệu máy.

Cùng với sức mua của mẫu camera toàn cảnh Osmo 360, doanh thu nhóm thiết bị cầm tay của DJI được dự báo có thể vượt 50 tỷ nhân dân tệ ( 7,4 tỷ USD ) trong năm nay. Nếu tính cả mảng drone, tổng doanh thu của DJI năm nay có thể đạt 85-90 tỷ nhân dân tệ (12,5- 13,2 tỷ USD ).

Đáng chú ý, DJI dường như không dự báo trước mức tăng trưởng này. Ban đầu, hãng chỉ kỳ vọng Pocket 3 bán khoảng 300.000-400.000 máy. Sau khi sản phẩm được đón nhận tốt, mục tiêu được nâng lên 1 triệu máy. Cuối cùng, con số này tăng lên 5 triệu máy trong năm ngoái.

Sức hút của Pocket 3 khiến các hãng smartphone chú ý. OPPO và Vivo đang phát triển dự án tương tự. Trong đó, Vivo đã có đội ngũ gần 100 người. Sản phẩm của hãng này có thể ra mắt trong năm nay.

Honor cũng từng được nhắc đến trong các nguồn tin, song chưa có động thái phát triển sản phẩm cụ thể. Trong khi đó, Xiaomi hợp tác với Haohan để phát triển một mẫu camera gimbal. Sản phẩm này được định vị thấp hơn DJI.

Không chỉ các hãng điện thoại, đối thủ của DJI trong lĩnh vực camera nhỏ gọn cũng quay lại thị trường này. Một nguồn tin nói với Leifeng rằng Insta360 đã khởi động lại dự án Pocket.

Trong khi đó, DJI đang chuẩn bị ra mắt mẫu Pocket 4. Một nguồn tin cho biết sản phẩm có thể ra mắt vào cuối năm nay. Thời điểm này có thể trùng với kế hoạch giới thiệu drone toàn cảnh của DJI.

Tuy vậy, dư địa nâng cấp Pocket 4 không còn nhiều. Theo bài viết, cảm biến CMOS trên Pocket 3 đã đạt ngưỡng tối ưu với thiết kế hiện tại. Kích thước cảm biến cũng khó tiếp tục tăng trong thân máy nhỏ.

Lý do khiến Pocket khó sao chép nằm ở thiết kế cơ khí và tản nhiệt. Thiết bị phải chứa cảm biến 1 inch, chip xử lý hình ảnh và cụm gimbal trong một thân máy rất nhỏ. Máy cũng phải hoạt động ổn định khi quay video dài.

Điều đó buộc DJI phải tự phát triển nhiều linh kiện chính xác. Leifeng cho biết Pocket 3 từng bị chậm một năm vì bài toán motor bên trong thiết bị. Sản phẩm chỉ ra mắt sau khi DJI đạt đột phá ở công nghệ này.