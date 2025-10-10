Công ty bí ẩn gây sốt tại Mỹ

Để vượt qua lệnh cấm sắp tới tại Mỹ, DJI, một hãng đồ công nghệ của Trung Quốc, có thể đã thành lập nhiều công ty làm vỏ bọc cho mình.

Mẫu Xtra Muse (trái) và Osmo Pocket 3. Ảnh: The Verge.

Osmo Pocket 3, một chiếc camera chống rung cầm tay từ DJI, rất nổi tiếng trong giới các nhà sáng tạo quay chụp hàng ngày. Tuy nhiên, để sở hữu sản phẩm này tại Mỹ, người dùng phải trả mức thuế lên tới 799 USD , do đây là sản phẩm của một công ty Trung Quốc.

Konrad Iturbe, một kỹ sư phần mềm và cũng là người chuyên theo dõi DJI, đã phát hiện ra một công ty Mỹ mới thành lập để tung ra một phiên bản "ngụy trang" của Osmo Pocket 3, được bán trên sàn Amazon với giá chỉ 499 USD . Theo đó, công ty có tên Xtra Technology đang bán những bản sao phần cứng y hệt của DJI Osmo Pocket 3, DJI Osmo Action 4, và DJI Osmo Action 5 Pro.

Theo các bản tháo rời được công bố bởi Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), những chiếc camera này sử dụng cùng linh kiện bên trong, gồm bo mạch, chip với sản phẩm của DJI. Chuyên gia an ninh Jon Sawyer đã quét ứng dụng của Xtra, phát hiện ra vô số đoạn mã được sao chép, dán nguyên từ phần mềm của DJI, chỉ đổi tên nhãn hàng.

Bản tháo rời của Xtra Muse (nền xanh) và Osmo Pocket 3. Ảnh: FCC.

Tuy nhiên, người thực hiện việc này vẫn để sót lại 7.552 đoạn tham chiếu đến ứng dụng chỉnh sửa video LightCut, và một tham chiếu đến hệ thống truyền động xe đạp điện Avinox của DJI. Khi được TechCrunch hỏi, DJI không phủ nhận có liên quan đến Xtra, chỉ từ chối bình luận.

Trên website, Xtra tự giới thiệu mình như “một công ty khởi nghiệp năng động và độc lập, được đăng ký tại bang Delaware, Mỹ”. Địa chỉ gửi thư của Xtra trùng với của một doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty giá rẻ tại Delaware.

Iturbe đã chỉ ra nhiều đoạn mã trong ứng dụng của Xtra có tham chiếu đến máy chủ dữ liệu và API đặt tại Trung Quốc. Kevin Finisterre, một chuyên gia an ninh mạng từng nhiều lần phân tích về DJI, cho rằng ứng dụng của Xtra đang sử dụng công cụ Bangcle/SecNeo của Trung Quốc, tương tự như DJI, nhằm làm rối và ẩn mã nguồn.

Xtra đã loại bỏ bảng tên của chiếc camera trước khi đưa kiểm duyệt. Ảnh: FCC.

Xtra không phải công ty đầu tiên bị nghi ngờ là “vỏ bọc” hoặc kênh lách luật của DJI, nhưng lại là trường hợp đầu tiên được phát hiện chỉ bán các thiết bị camera tiêu dùng thay vì drone. Vào tháng 7, Techcrunch từng đưa tin về SkyRover, công ty dường như đang bán lại DJI Mini 4 Pro.

Ngoài ra, một số cái tên khác có thể kể đến như Cogito, Anzu Robotics, Knowact, Skyhigh, Lyno, Talos, Wavego cũng có động thái tương tự. Iturbe đang duy trì danh sách các công ty bị nghi ngờ này trên GitHub, cũng như vừa bổ sung thêm Fikaxo, Spatial Hover và Jovistar.

Trong đó, Jovistar, một công ty thậm chí còn chưa hoàn thiện trang web, có vẻ đang chuẩn bị bán DJI Mini 5 Pro. Đây là một trong số những mẫu drone cao cấp nhất DJI đã quyết định không bán trực tiếp tại Mỹ dưới tên thương hiệu của mình, sau khi Hải quan Mỹ bắt đầu chặn các lô hàng drone của hãng.

Hầu hết công ty bị nghi là bản sao của DJI trước đây chỉ tập trung vào drone thương mại và công nghiệp, không phải sản phẩm dành cho người tiêu dùng. Điều đó đang thay đổi khi lệnh cấm toàn diện đối với các sản phẩm DJI mới tại Mỹ dự kiến có hiệu lực vào tháng 12 tới.

Những công ty như vậy có thể được lập ra rất nhanh do sản phẩm đã tồn tại sẵn. Hồ sơ công khai cho thấy Xtra được thành lập vào tháng 3, đăng ký thương hiệu vào tháng 5 và tháng 7, nhận chứng nhận FCC vào tháng 7 và đầu tháng 8, và bắt đầu bán các mẫu camera đầu tiên trên Amazon vào cuối tháng 9.

Trong thời gian tới, DJI sẽ khó có khả năng bán sản phẩm dưới tên của mình. Nếu không có cơ quan nào can thiệp, mọi sản phẩm mới của DJI có sử dụng sóng vô tuyến sẽ bị chặn khỏi quy trình chứng nhận FCC vào tháng 12 tới.