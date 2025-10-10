Cả đường dây buôn điện thoại trộm cắp bị phá vì một chiếc iPhone

Băng đảng tội phạm bị tình nghi buôn lậu 40.000 điện thoại sang Trung Quốc bị cảnh sát triệt phá nhờ chiếc iPhone quên tắt định vị.

Chiếc iPhone được cảnh sát tìm thấy trong chiến dịch truy quét tội phạm. Ảnh: BBC News.

Cảnh sát Thủ đô Vương quốc Anh (MET) vừa tuyên bố triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức, bị tình nghi buôn lậu 40.000 điện thoại từ Anh sang Trung Quốc trong một năm.

MET cho biết đây là “chiến dịch trấn áp tội phạm trộm cắp điện thoại lớn nhất từ trước đến nay”. Trong đó, 18 nghi phạm bị bắt giữ cùng hơn 2.000 tang vật là điện thoại di động.

Cảnh sát nhận định băng nhóm có thể chịu trách nhiệm buôn lậu hơn một nửa số điện thoại bị đánh cắp ở London. Vụ việc được điều tra trong thời gian dài, với cuộc đột kích vào 28 cơ sở khác nhau tại London và Hertfordshire.

Chiếc iPhone đặc biệt

Theo BBC, cuộc điều tra bắt đầu từ năm ngoái sau khi một nạn nhân lần ra dấu vết chiếc iPhone bị đánh cắp, thông qua ứng dụng Find My.

“Trong đêm Giáng sinh, nạn nhân đã theo dõi chiếc iPhone bị đánh cắp từ xa, dẫn đến một nhà kho gần Sân bay Heathrow”, thanh tra Mark Gavin cho biết. Tại sân bay, đội an ninh phát hiện điện thoại bị cất giữ trong một chiếc hộp, cùng 894 thiết bị.

Cuộc truy quét diễn ra sau khi chiếc điện thoại nằm trong hộp giấy bên trái đổ chuông tại sân bay. Ảnh: BBC News.

Sĩ quan phát hiện hầu hết smartphone bị đánh cắp đang trên đường vận chuyển đến Hong Kong. Các kiện hàng tiếp theo bị cảnh sát ngăn chặn, sử dụng pháp y để xác định danh tính 2 người đàn ông liên quan.

Sau khi khám xét ôtô bị nghi ngờ trên đường, sĩ quan tiếp tục phát hiện nhiều điện thoại bọc trong giấy bạc. 2 người đàn ông trên 30 tuổi, quốc tịch Afghanistan bị buộc tội có ý đồ tiếp nhận hàng hóa bị đánh cắp, âm mưu che giấu hoặc vận chuyển tài sản có nhờ phạm tội.

Hàng chục điện thoại được tìm thấy trong xe của 2 người, cùng khoảng 2.000 thiết bị rải rác tại các địa điểm liên quan. Người thứ 3 mang quốc tịch Ấn Độ, 29 tuổi, bị bắt với cùng tội danh.

2 người đàn ông bị bắt do tình nghi liên quan băng đảng buôn lậu. Ảnh: BBC News.

“Việc tìm thấy kiện điện thoại đầu tiên đã khởi động chiến dịch điều tra, triệt phá băng đảng buôn lậu tầm quốc tế, mà theo chúng tôi là chịu trách nhiệm xuất khẩu đến 40% điện thoại bị ăn cắp tại London”, thanh tra Gavin nhấn mạnh.

Đầu tháng 10, cảnh sát thực hiện 15 đợt bắt giữ nghi phạm trộm cắp, tiêu thụ hàng hóa bị đánh cắp và âm mưu ăn trộm. Trong nhóm tội phạm bị bắt có một phụ nữ, một người quốc tịch Bulgaria. Khoảng 30 thiết bị được tìm thấy trong cuộc đột kích diễn ra lúc sáng sớm.

Buôn lậu điện thoại lời hơn ma túy

Số lượng điện thoại bị ăn cắp tại London tăng gần 3 lần trong 4 năm, từ 28.609 (năm 2020) lên 80.588 (năm 2024). Khoảng 75% vụ trộm cắp tại Anh diễn ra ở London.

London thu hút khoảng 20 triệu khách du lịch mỗi năm, các điểm đến phổ biến như West End và Westminster thường xảy ra cướp giật điện thoại.

Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia, số vụ trộm cắp tài sản trên cả nước (bao gồm xứ Wales) tăng 15% trong 12 tháng tính đến tháng 3/2025, đạt mức cao nhất từ năm 2003.

Nhiều điện thoại bọc trong giấy bạc bị phát hiện trong xe của 2 người quốc tịch Afghanistan. Ảnh: BBC News.

Nhu cầu mua điện thoại qua sử dụng tại Anh và nước ngoài ngày càng tăng. Đây được xem là nguyên nhân khiến trộm cắp gia tăng. Nhiều nạn nhân không thể lấy lại điện thoại.

“Chúng tôi được biết một số tội phạm không còn buôn ma túy, thay vào đó chuyển sang điện thoại bởi chúng lời cao hơn.

Nếu ăn cắp chiếc điện thoại trị giá hàng trăm bảng, bạn sẽ hiểu lý do những tên tội phạm ngày càng tinh vi, lợi dụng tội ác kiểu mới nhắm đến thị trường này”, Bộ trưởng Cảnh sát Anh Sarah Jones chia sẻ.

Các sĩ quan cấp cao cho biết băng đảng tội phạm này đặc biệt nhắm đến sản phẩm Apple do lợi nhuận ở nước ngoài cao. Cuộc điều tra cho thấy những tên ăn cắp vặt được trả đến 300 bảng cho mỗi điện thoại. Thiết bị được bán sang Trung Quốc với giá tối đa 4.000 bảng.

Sợ hãi khi đến London

Chỉ huy Andrew Featherstone, phụ trách giải quyết nạn trộm cắp điện thoại, nhấn mạnh đây là chiến dịch trấn áp nạn trộm cắp, cướp giật điện thoại di động lớn nhất Vương quốc Anh.

“Chúng tôi triệt phá các mạng lưới tội phạm mọi cấp độ, từ trộm đường phố đến tổ chức tội phạm quốc tế, xuất khẩu hàng chục nghìn thiết bị mỗi năm”, Featherstone nhấn mạnh.

Kẻ giật điện thoại trên xe máy được camera ghi lại. Ảnh: BBC News.

Một số nạn nhân từng chỉ trích cảnh sát do hành động chưa quyết liệt. Ví dụ, nhiều cảnh sát bị phàn nàn không hỗ trợ khi nạn nhân báo cáo vị trí điện thoại ăn cắp, thông qua Find My trên iPhone hoặc các ứng dụng tương tự.

Natalie Mitchel, 29 tuổi, bị trộm điện thoại trên đường phố Oxford, trung tâm London vào năm ngoái. Trả lời BBC, cô khẳng định luôn cảm thấy lo lắng khi đến thủ đô.

“Tôi thực sự bất an khi đến đây, và luôn nghi ngờ những người xung quanh. Tôi sợ túi xách và điện thoại bị trộm”, Mitchel chia sẻ.

Theo Mitchel, cảnh sát nên tích cực hơn trong việc phòng chống tội phạm giật điện thoại, chẳng hạn như lắp thêm camera hoặc bố trí cảnh sát chìm.

Số vụ trộm điện thoại ghi nhận tại London. Ảnh: BBC News.

Trên thực tế, cơ quan này đã lập kênh TikTok ghi lại cảnh trấn áp tội phạm cướp giật điện thoại. Theo thống kê, số vụ cướp giật điện thoại giảm 13%, nạn ăn trộm giảm 14% tại London trong năm nay.

Cơ quan này cho biết sẽ có 80 cảnh sát gia nhập lực lượng tại West End để giải quyết các trường hợp liên quan cướp giật điện thoại. Dù vậy, 2.000 cảnh sát sẽ bị cắt giảm cùng một số dịch vụ để giải quyết nạn thâm hụt ngân sách (khoảng 260 triệu bảng).

Theo Thị trưởng London Sadiq Khan, cảnh sát đang tăng cường tuần tra nhiều khu vực công cộng khắp London, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm như Westminster và West End. Ông cũng chỉ trích việc sử dụng điện thoại bị đánh cắp quá dễ dàng.

“Tôi sẽ tiếp tục kêu gọi ngành công nghiệp điện thoại di động nỗ lực, đẩy nhanh ngăn chặn tệ nạn bằng cách vô hiệu hóa thiết bị đánh cắp”, Khan nhấn mạnh.