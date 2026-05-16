Subaru hoãn kế hoạch ra mắt xe điện tự phát triển vào năm 2028

Subaru hoãn kế hoạch ra mắt xe điện tự phát triển đến sau năm 2028 trong bối cảnh nhu cầu EV suy yếu, đồng thời chuyển hướng ưu tiên sang các dòng xe xăng và hybrid.

Subaru thông báo sẽ trì hoãn việc ra mắt các mẫu xe điện (EV) do hãng tự phát triển, vốn trước đó được lên kế hoạch vào năm 2028. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu đối với xe điện đang có dấu hiệu suy giảm tại nhiều thị trường lớn.

Subaru tạm ngưng vô thời hạn việc ra mắt xe điện tự phát triển

Subaru sẽ chuyển trọng tâm đầu tư sang phát triển các dòng xe hybrid và xe xăng truyền thống. Hãng xe Nhật Bản hiện chưa đưa ra mốc thời gian mới cho việc triển khai các mẫu EV "cây nhà lá vườn".

Subaru Solterra là mẫu xe thuần điện được phát triển chung với Toyota. Cụ thể, chiếc xe được sản xuất trên nền tảng "e-Subaru Global Platform" (e-SGP), tương tự e-TNGA của Toyota bZ4X.

Các mẫu xe điện của Subaru đều được phát triển chung với Toyota. Kể từ khi ra mắt mẫu SUV thuần điện Solterra vào năm 2022, hãng xe có trụ sở chính tại Tokyo đã mở rộng danh mục xe điện của mình, chủ yếu tại thị trường Bắc Mỹ.

Trước đó, Subaru dự định phát triển 4 mẫu EV nội bộ, tuy nhiên kế hoạch này cũng sẽ được xem xét lại. Do việc trì hoãn, nhà máy mới trong khu phức hợp Oizumi tại tỉnh Gunma, vốn dự kiến sản xuất xe điện từ năm 2027, sẽ tạm thời chuyển sang sản xuất xe xăng.

Khi các mẫu EV được đưa vào sản xuất, nhà máy sẽ áp dụng mô hình sản xuất linh hoạt, kết hợp nhiều dòng xe. Không chỉ vậy, mục tiêu trung hạn đưa tỷ trọng xe điện lên 50% tổng doanh số vào năm 2030 cũng như kế hoạch xây dựng nhà máy pin mới cùng Panasonic Energy vào năm tài chính 2028 có khả năng bị trì hoãn.

Subaru và nhiều hãng xe Nhật Bản điều chỉnh lộ trình điện hóa

Subaru cho biết hãng đang đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm việc chấm dứt các ưu đãi thuế cho xe điện tại thị trường Mỹ. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026, công ty đã ghi nhận khoản lỗ khoảng 57,8 tỷ Yen ( 364 triệu USD ) liên quan đến mảng EV.

Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026, công ty đã ghi nhận khoản lỗ khoảng 57,8 tỷ Yen ( 364 triệu USD ) liên quan đến mảng xe điện. Con số này "khiêm tốn" hơn mức 2,63 tỷ USD mà Honda vừa công bố.

Phát biểu tại buổi họp báo, Chủ tịch Subaru Atsushi Osaki cho biết: "Tốc độ phổ cập xe điện tại Mỹ - thị trường chủ lực của chúng tôi - đã chậm lại đáng kể. Chúng tôi sẽ quyết định thời điểm ra mắt cuối cùng dựa trên việc theo dõi sát sao tình hình thị trường".

Quyết định của Subaru phản ánh xu hướng điều chỉnh chiến lược của nhiều hãng xe toàn cầu, khi quá trình chuyển đổi sang xe điện đang gặp nhiều biến động hơn dự kiến. Trước đó, Honda cũng ghi nhận khoản lỗ hoạt động 414,3 tỷ Yen ( 2,63 tỷ USD ), cao hơn đáng kể so với dự báo là 315,6 tỷ Yen.